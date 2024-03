– Dere lever i lala-land

Ayelet Shaked er ikke kjent for å legge fingrene imellom i Israel – og hun er ikke begeistret over tonene hun har hørt fra Norge i det siste.

– Vi bør egentlig boikotte norsk laks, mumler hun høyt nok til å være sikker på at vi hører henne.



– Så du er klar over kritikken som har blitt rettet mot Israel fra den norske regjeringen?



– Ja, jeg er klar over den. Det er bare hykleri. Jeg forstår hva som foregår i Europa. Dere lever i et lala-land. Dere har ikke terrorister på grensene deres, sier Shaked til TV 2.



UTE AV POLITIKKEN: TV 2 treffer Ayelet Shaked på kontoret til eiendomsselskapet Kardan i Tel Aviv. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Dere forstår ikke hvordan det er her i Midtøsten. Men dere må forstå at til syvende og sist, så må vi leve side om side med disse terroristene.



Forsvarer krigføring

Ayelet Shaked har blitt kåret til Israels mest innflytelsesrike kvinne, og holdt posten som justisminister i perioden 2015–2019.

Hun var en del av partiene Det jødiske hjem, Yamina og Nye Høyre.

Shakeds stjerne på Israels høyreside var i en tiårsperiode stadig stigende, og hun ble nevnt som en potensiell fremtidig statsministerkandidat.

I 2021 ble hun en del av den brede anti-Netanyahu-koalisjonen som dannet regjering. Der hadde hun posten som innenriksminister.

At hun inngikk samarbeid med venstresiden og et arabisk parti falt imidlertid velgerne hennes tungt for brystet, og da koalisjonen falt fra hverandre, vendte de henne ryggen.

Nå er 47-åringen ute av politikken, men hun er fortsatt en innflytelsesrik figur på Israels høyreside.

EKS-MINISTER: Daværende justisminister Ayelet Shaked ankommer et regjeringsmøte i 2019. Foto: Abir Sultan / POOL / Reuters

Overfor TV 2 forsvarer Shaked måten Israel driver krigføring i Gaza på.

– IDF (Det israelske militæret, journ.anm.) gjør en god jobb i Gaza. 7. oktober var en massiv fiasko, men siden da har de gjort en god jobb.



– Selv om over 30.000 palestinere, størstedelen kvinner og barn, har blitt drept?



– Krig er aldri en hyggelig ting. Alle kriger er blodige og grusomme. Vi startet ikke denne krigen, sier Shaked.



– Hamas bruker egen befolkning som menneskelige skjold. Hamas er de eneste som kan klandres.



– Gi oss gislene tilbake



Shaked gjentar en frase man ofte hører i Israel, om at IDF er verdens mest moralske hær.

– Israel er anklaget for krigsforbrytelser og Den internasjonale domstolen har bedt Israel ta grep for å hindre folkemord i Gaza?



– Vi gjør alt i vår makt for å hindre at sivile blir drept. Vi har bønnfalt dem om å dra til humanitære soner, sier Shaked.



BOMBET: Israels bombing av Gaza har ført til enorme ødeleggelser. 85 prosent av befolkningen er drevet på flukt. Foto: Hatem Ali / AP

– De blir bombet også i disse såkalte trygge sonene.



– Nei, det gjør de ikke. Og vet du hva? Hamas kan få en slutt på denne krigen på to timer. Bare gi oss alle gislene våre tilbake.



– Det var Hamas som startet denne krigen. Dere burde rette kritikken mot Hamas, ikke Israel, sier Shaked.

Vil kontrollere sikkerheten

Krigen, som har rast siden Hamas' terrorangrep mot Israel 7. oktober i fjor, har drevet 85 prosent av Gazas 2,3 millioner innbyggere på flukt.

Shaked har i tidligere intervjuer sagt at byen Khan Younis, sør i Gaza, burde «forvandles til en fotballbane», og at andre land burde presses til å ta imot kvoter av palestinske flyktninger.

– Jeg mener bare at vi bør gjøre det mulig for de som ønsker å dra derfra, sier Shaked.



ØDELEGGELSER: Et utbombet nabolag i byen Khan Younis, sør i Gaza. Bildet er tatt 14. mars. Foto: - / AFP / NTB

– Omverden er så hyklersk. Dere tar imot migranter fra alle steder, men dere vil ikke ta imot folk fra Gaza, selv om mange av dem ønsker å dra.

Shaked mener målet om å eliminere Hamas gjør denne krigen annerledes enn de andre krigene Israel har ført i Gaza.

Den tidligere ministeren tror også Israel kommer til å ha militære styrker i Gaza over lengre tid.

– Fra et sikkerhetsperspektiv er jeg sikker på at IDF vil bli værende. Det er ingen mulighet for at vi trekker oss ut slik vi gjorde i 2005.



KONTROLL: Israels statsminister Netanyahu har sagt at Israel vil ha sikkerhetsansvar for Gaza i uoverskuelig tid fremover. Foto: IDF / Reuters

– Så Israel vil være der i overskuelig fremtid?



– Kun av sikkerhetsmessige grunner. Fra et sivilt perspektiv håper vi det internasjonale samfunnet, eller lokale krefter, vil lykkes i å styre der.



– Hva med den internasjonalt anerkjente myndigheten, den palestinske selvstyremyndigheten?



– Den palestinske selvstyremyndigheten er bare der på grunn av IDF. Vi holder dem ved makten. 80 prosent av innbyggerne i Judea og Samaria (Vestbredden journ.anm.) støtter Hamas, hevder Shaked.



I en meningsmåling utført i november og desember 2023 svarte 44 prosent av de spurte på den okkuperte Vestbredden at de støttet Hamas, mens 42 prosent sa det samme i Gaza.

Plan for Gaza

Shaked er ikke den eneste som ser for seg en fremtid der Gaza styres uten den palestinske selvstyremyndigheten.

I februar la Benjamin Netanyahu frem et dokument på to sider, som ble presentert som planen for Gaza etter krigen.

KRAV: Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil at Israel skal ha sikkerhetsansvar i Gaza også etter at krigen er slutt. Foto: Jack Guez / AFP

I planen skisseres det et scenario der Gaza styres av «lokale krefter som ikke identifiseres med land eller enheter som støtter terrorisme og ikke mottar betaling fra dem».

I planen legges det også opp til at IDF skal stå fritt til å operere i et demilitarisert Gaza.

– Israel vil ikke ha inn palestinske myndigheter. Resten av verdenssamfunnet vil det, sier den norske toppdiplomaten Tor Wennesland, til TV 2.



Wennesland er FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten.

– Det verste som kan skje, er at man gjør Gaza til et område uten palestinsk styre, men til et område som blir et humanitært problem i årevis hvor Israel styrer sikkerhetsparameterne rundt, sier Wennesland.



DIPLOMAT: FN-diplomat Tor Wennesland advarer mot en fremtid der Gaza styres av andre enn palestinerne. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Den palestinske selvstyremyndigheten har avvist Netanyahus plan og kalt den «kolonialistisk og rasistisk», og sier den vil tilsvare en re-okkupasjon av Gaza.



Avviser tostatsløsning

Flere vestlige ledere, deriblant USAs president Joe Biden, har den siste tiden uttalt at en tostatsløsning er eneste løsning på Israel-Palestina-spørsmålet.

Etableringen av en egen selvstendig palestinsk stat blir kontant avvist av statsminister Netanyahu.

Ayelet Shaked er enig med den israelske statsministeren. Hun mener terrorangrepet 7. oktober 2023 endret alt.

KALR TALE: Ayelet Shaked er klar i sin tale. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vi ga dem en stat i Gaza. Vi trakk oss fullstendig tilbake. Vi ødela alle bosetningene og evakuerte derfra. Etter massakren må dere forstå hvordan vi tenker her i Israel, sier Shaked.



– Vi forstår at det internasjonale samfunnet ønsker å snakke om en tostatsløsning, men etter massakren er det ikke lenger relevant for oss.

Historiker og forfatter Marte Heian-Engdal mener Shaked ikke er alene om slike meninger i dagens Israel.

– Akkurat nå virker folkestemningen å være på linje med Shaked, det er en utbredt frustrasjon med at «ingen» forstår Israel og at «alle» er ute etter å ta dem, sier Heian-Engdal.

ISRAEL-KJENNER: Marte Heian-Engdal er historiker og forfatter, og har skrevet flere bøker om Israel-Palestina-konflikten. Foto: Michael Skorbakk/Bauer media

Hun mener det Shaked sier gjenspeiler flere tiår med israelsk politikk i spørsmålet om hva som skal skje med palestinerne og de palestinske områdene.

– Hva sier det om hvor Israel befinner seg nå?



– Min oppfattelse av Israel nå er et land som er langt inne i sin egen bunkers. De føler seg utsatt, sårbare, og at ingen forstår dem, sier Heian-Engdal, og utdyper:



– De virker uinteresserte og uvillige til engang vurdere hvorfor store deler av verdensopinionen kritiserer denne krigføringen og okkupasjonen forut for den – alt bare avfeies på autopilot som urimelig, urettferdig og urettmessig kritikk.