Denne tegningen snudde opp ned på livet til Masha (13)

REAGERTE: Denne antikrigstegningen fikk enorme konsekvenser for Masha (13) og hennes far, Aleksey Moskalev. Teksten på bildet betyr: «Jeg er imot krigen». Foto: OVD-Info

Da læreren ba elevene om å lage en tegning til støtte for de russiske troppene i Ukraina, tok Masha et helt annet standpunkt:

Hun tegnet en modig kvinne som, sammen med sitt barn, står opp mot de russiske rakettene. De to står ved siden av det ukrainske flagget.

NEKTER: Ifølge lokale medier nekter Mashas lærer for anklagene om at hun har angitt eleven sin. Foto: OVD-Info

Antikrigstegningen kom som et sjokk på læreren. Hun skal umiddelbart ha gått til skoleadministrasjonen og rapportert tegningen.

Da Masha kom hjem, fortalte hun sin far, Alexey Moskalev, hva som hadde skjedd.

Neste dag fulgte han datteren til skolen. Da rektor fikk øye på Alexey, ringte han politiet, som ankom med ansatte fra barneverntjenesten.

Sammen med datteren ble faren innkalt til et møte.

– At en skolejente blir innkalt til et slikt møte og må avbryte timen, er en stor skam, sier Alexey Moskalev til OVD-Info.

På møtet ble datterens tegning vist frem til faren.

HUSARREST: Mashas far er nå i hussarrest. Foto: Sosiale medier

– Hun er imot krigen. Hva er problemet, spurte jeg, sier faren.

Han forteller at både vitner og andre lærere var til stede og at et dokument ble signert.

– Deretter ble vi plassert i en politibil, mens elevene så på oss som om vi var terrorister, forteller den 54 år gamle faren.

Hendelsen fant sted 25. april 2022.

Etter avhøret, startet politiet en etterforsking hvor Moskalevs kontoer på sosiale medier ble saumfart.

Et av innleggene hans, hvor han skrev om anklagene om at russiske soldater skal ha voldtatt og drept ukrainske sivile, førte til straff. Han ble dømt til å betale 32.000 rubler, rundt 4500 norske kroner. Dette for å ha diskreditert russiske styrker.

FSB kom på skolen

Dagen etter gikk Masha på skolen som vanlig, mens Moskalev ble innkalt til skolen en gang til.

Denne gangen ble han møtt av FSB, den russiske sikkerhetstjenesten.

Mens de forhørte ham, ble hans mindreårige datter avhørt i et annet rom – uten verge.

– I mer enn tre og en halv time ble jeg fortalt hvordan jeg har oppdratt barnet mitt på feil måte, at de skulle ta henne fra meg og at jeg selv skulle bli satt i fengsel, forteller han.

Ifølge alenefaren utløste dette en enorm redsel for å gå på skolen hos Masha.

For å få hjelp, tok han kontakt med Olga Podolskaya fra Efremov kommune, hvor familien Moskalev bor.

FRYKT: Podolskaya sier det er frykt og depresjon i Russland og at mange er redde for ulovlighetene. Foto: Privat

– Da han kom for å informere oss om hendelsen i mai 2022, hadde han med seg tegningen datteren hadde laget, sier Podolskaya til TV 2.

I månedene som fulgte, ble Moskalev arrestert, men løslatt igjen. Deretter flyttet de til en annen by, og Masha fikk hjemmeundervisning.

Sendt på barnehjem

1. mars i år kom politiet på døren hjemme hos Masha og faren. Etter å ha ransaket huset, pågrep de Moskalev.

Masha ble sendt på barnehjem.

– Vi har ikke sett henne siden 1. mars og vi er bekymret for henne, forteller Podolskaya.

Etter først å ha vært varetektsfengslet, ble faren dømt til husarrest. Domstolen har også fratatt ham omsorgsretten for datteren.

Etterforskningen fortsetter.

– Skremmende trend

Til TV 2 skriver Vladimir Bilienko, advokaten til faren, at husarresten varer inntil domstolen kommer med ny avgjørelse.

– Han er anklaget for å diskreditere det russiske militæret, sier Bilienko, og legger til at han ikke kan kommentere saken ytterligere grunnet taushetsplikt.

OVD-Info er en uavhengig menneskerettighetsorganisasjon som følger Mashas sak tett. Dan Storyev jobber som redaktør i organisasjonen.

– Vi ser for tiden en bekymringsfull og skremmende trend med at mindreårige blir forfulgt av regimet, sammen med deres familier. Mashas sak er dessverre en av flere, sier Storyev til TV 2.

PROPAGANDA: Krigen i Ukraina har ført til at propaganda i Russland har spredd seg på skoler. Foto: Mikhail Metzel

Han viser til et annet eksempel, hvor en ti år gammel jente ble pågrepet sammen med sin mor.

Årsaken til fengslingen var et brev fra skolen, som klaget på jentas profilbilde med et ukrainsk flagg på sosiale medier, samt at hun ikke deltok i en såkalt «propagandatime».

– Ifølge våre data ble minst 544 mindreårige arrestert i antikrigsprotester det siste året. Syv mindreårige er for tiden straffeforfulgt for sine antikrigsstillinger, sier Storyev og tilføyer:

– Mange mindreårige blir også bøtelagt i henhold til bestemmelsen om administrativ «diskreditering».

Saken om Masha har vekket stor oppsikt i Russland. En underskriftskampanje som krever at Masha får lov til å komme hjem til sin far, ble opprettet 10. mars.

I skrivende stund har kampanjen 109.795 signaturer.