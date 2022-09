Denne smaken får fosteret til å «le» og «gråte»

GRIMASER: Foto: Forskerne har nøye kartlagt ansiktsutrykkene til fostre når mor spiser ulike grønnsaker. FOTO: FETAP (Fetal Taste Preferences) Study/Fetal and Neonatal Research Lab/Durham University

Mange småbarn er skeptisk til grønnsaker, og man har lenge mistenkt at introduksjon av smaker allerede i fosterlivet kan ha noe å si for hvordan små barn reagerer på nye smaker.

Nå er fosterets respons for første gang avbildet mens mor får introdusert visse smaker.

– Vi undersøkte hvordan fostre reagerte på bitre, og ikke-bitre smaker i de siste tre månedene av graviditeten. Vet å se på 4D ultralydbilder så vi at fostrene laget gråteansikt av kål, som har en bitter smak, og latteransikt av gulrot som ikke er bitter, sier hovedforfatteren bak studien, Beyza Ustun, til TV 2.

FØR: Før introduksjon av kålsmak ble fosteret avbildet med et nøytralt uttrykk ETTER: Kålsmaken får fosteret til å lage grimaser lignende et gråteansikt. Foto: FOTO: FETAP (Fetal Taste Preferences) Study/Fetal and Neonatal Research Lab/Durham University

– Det viser at fostre i siste trimester er modne nok til å skille ulike smaker fra morens diett, sier hun videre.

«Gråt» eller «latter»

Ustun og hennes team ved Durham University har fulgt opp hundre gravide kvinner mellom 18 og 40 år som har deltatt i studien. Alle kvinnene hadde normale svangerskap, og fikk tatt 4D-ultralydbilder av fosteret i uke 32 og uke 36.

FØR: Slik ble et foster avbildet før introduksjon av gulrotsmak. Foto: FOTO: FETAP (Fetal Taste Preferences) Study/Fetal and Neonatal Research Lab/Durham University ETTER: Her har fosteret blitt introdusert for gulrotsmak, og lager et uttrykk forbundet med smil eller latter. Foto: FOTO: FETAP (Fetal Taste Preferences) Study/Fetal and Neonatal Research Lab/Durham University

Studien er nylig publiert i Psychological Science, og har allerede fått mye internasjonal oppmerksomhet i medier som for eksempel CNN, og The Guardian

Rask reaksjon

Mødrene skulle ikke spise noe i forkant av ultralyden, og fikk servert enten en skål med pulverisert kål eller pulverisert gulrot før bildene ble tatt. I tillegg var det en kontrollgruppe som ikke fikk smaksstimuli før scanningen.

Fosterne som ble utsatt for kålsmak laget «gråteansikt» over dobbelt så ofte som fostrene som ble utsatt for gulrotsmak.

– Mødrene hadde ikke engang fått i seg maten før fosteret reagerte, sier doktor Benois Schaal til The Guardian.

Forskning har lenge antydet at matpreferanser kan begynne før fødsel og har sammenheng med mors diett, men dette er første gang man har sett på direkte respons hos fosteret.

I studien påpekes det at smaksløkene begynner å utvikles anatomisk i uke åtte, og at nesen er åpen slik at aminosyrer kan virke inn på nervebanene i uke 24.

Styrkes utover i svangerskapet

Forskerne har gjennom studien kunnet fastslå at reaksjon på smak blir mer kompleks utover i svangerskapet.

Nå har forskerteamet, med Beyza Ustun i spissen, planer om å følge barna etter fødsel, og se om barna som ble utsatt for kålsmak i fosterlivet reagerer bedre eller dårligere på bitre smaker når det introduseres for dem.