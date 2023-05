Kaos for republikanerne:

Denne uken ble Trump funnet skyldig i seksuelt overgrep og æreskrenkelser.

Dette skjedde etter at E. Jean Carroll, som i dag er 79 år gammel, i fjor saksøkte tidligere president i USA, Donald Trump, med anklager om at han voldtok henne i et varehus i New York midt på 1990-tallet.

Trump ble frikjent for voldtekten.

Onsdag ble den republikanske kongressmannen, George Santos, arrestert. Han er tiltalt for 13 ulike lovbrudd, og risikerer 20 års fengsel.

Den 34 år gamle republikaneren er tiltalt for syv tilfeller postbedrageri, tre tilfeller hvitvasking og ett tilfelle tyveri av offentlige midler. I tillegg er han tiltalt for ved to tilfeller å ha løyet i uttalelser til Representantenes hus.



USA-ekspert og programleder Eirik Bergesen mener det har skjedd litt i USA, spesielt i kjølevannet av metoo som har endret holdninger og fått mektige mennesker dømt.

– E. Jean Carroll har fått en stor seier, og kvinnene som har anklaget Trump tidligere. Det nytter å gå til sak, sier Bergesen, som er medprogramleder på Norske Tilstander på TV 2.

USA-EKSPERT: Tidligere diplomat Eirik Bergesen. Foto: Erik Edland / TV 2

– Sier noe om karakteren til Trump

Eks-presidenten er i andre saker anklaget for å skjule betalinger på 150.000 dollar og 130.000 dollar til to ulike kvinner.

Han er i tillegg tiltalt for å ha betalt 30.000 dollar til en tidligere dørvakt ved Trump Tower, som hevdet at Trump fikk et barn utenfor ekteskap.



– Det er en siktelse med «hysj-penger», som man fortsatt venter på, men det andre rettsmøtet kommer ikke før til høsten, seier Bergesen.

– Begge sakene handler om personlige ting, men et sier noe om karakteren til Trump. Man visste at han hadde en karakterbrist. Det var ingen hemmelighet i valgkampen. fortsetter Bergesen.

En video fra 2005 fra Access Hollywood, blir Trump overhørt å skryte om å gripe og kysse kvinner uten samtykke. Han skal også ha sagt at «når man er kjendis kan man gjøre hva som helst med kvinner».

VALGMØTE: Donald Trump avholdt valgmøte i Tampa, Florida, 29 oktober 2020 Foto: Frode Hoff / TV 2

Trump skal også ha sagt at man som kjendis kan man ta kvinner i skrittet. I forklaringen hans sa Trump at det er «garderobeprat», og at han ikke mente det.

– Opptaket ble ett av bevisene i saken der han utrolig nok ikke snakker ned opptaket eller bortforklarer det, sier Bergesen.

Det er første gang en president er tiltalt i sånne type saker.



– Trump går til valg som en president som er dømt, understreker Bergesen.

Videre forteller han at republikanerne er kjent for lov, orden og familieverdier, og at dette endret seg med Trump.

– Jeg tror ikke denne saken i seg selv er avgjørende. Jeg mener at alle disse sakene til sammen har en effekt. Det var alle skandalene som gjorde at Trump ikke vant forrige presidentvalg, forklarer Bergesen.

– Dårlig mellomvalg

Republikanerne gjorde et dårlig mellomvalg, der flertallet var langt mindre enn det republikanerne hadde ventet på forhånd.

– Trump har bidratt til å tape tre valg. Han sier at disse sakene mot ham er bevis for at demokratene ikke karer å slå ham politisk, sier Bergesen.

Videre forteller han at det som virkelig vil ha noe å si, er om det blir en siktelse og eventuelt en dom mot valgfusk i Georgia eller andre steder, også kongress stormingen.

MELLOMVALG: Republikanerne gjorde et dårlig mellomvalg der flertallet var langt mindre enn det Republikanerne hadde ventet på forhånd. Foto: ELIZABETH FRANTZ/Reuters

– Trump har vært den eneste kandidaten blant republikanerne lenge. Nå har Biden kastet seg inn, og fyrer nok tilbake mot Trump. Dette er noe han vil bruke aktivt.

Bergesen forteller at en stor velgergruppe har vært kristen konservative, men at nå kan det være at de lytter mer til sin religiøse overbevisning når det gjelder moral.

– Denne saken kom uventet

Guvernøren i Florida, Ron DeSantis, regnes som den største konkurrenten til Trump for å bli republikanernes presidentkandidat ved presidentvalget i 2024.

– Santis har omorganisert sin komité for å kunne samle penge til valgkamp. Det blir spennende å se om han stiller til valg. Det vil skje i all sannsynlighet i mai for å kunne rekke å etablere et valgkamp apparat.

KONKURRENT: Ron DeSantis, regnes som den største konkurrenten til Trump. Foto: LOGAN CYRUS, EVA MARIE UZCATEGUI/AFP

Bergesen forteller at republikanerne nok vil tenke at Trump har gitt dem seiere og snudd politikken opp-ned. Nå blir det for mye styr rundt de med de juridiske prosessene. Det er nok en av grunnene til at DeSantis har ventet med å stille til valg.

– Denne saken kom uventet, man har hørt om anklagene mot Trump fra kvinner, men at ting vil ta tid. At dette kom på plass nå har nok overrasket en del. Ting har konsekvenser, også hos mektige personer, sier Bergesen.

Leder meningsmålinger

– Det er absurd at en person som er siktet for å ha betalt «hysj-penger», og dømt for trakassering, er aktuell som president i USA. Men meningsmålinger viser at Trump ligger godt an, sier Bergesen.

I 2024 er det nytt valg i USA. Trump leder med et titalls poeng mot DeSantis, og at han har opptil åtte prosent ledelse på Biden. Det overrasker, sier Bergesen.

LEDER: Trump leder meningsmålingene. Foto: Alex Brandon/AP

– Det er tidlig i valgkampen, men det overrasker nok mange. Også dette med at Biden har såpass lite støtte i partiet, sier Bergesen.



– Trump holder seg høyere opp er fordi Biden er en svak kandidat, alder preger åpenbart, understreker han.

Vil slå tilbake

Santos er fersk på den politiske scenen i USA. Han ble først valgt inn til Representantenes hus under mellomvalget i fjor.

Samtidig er han blitt et svært kjent navn i amerikansk politikk, etter hvert som mediene har gravd frem den ene løgnen etter den andre.

– Jeg begynte å lure på når de skulle ta ham fordi det har nesten daglig vært skandaler omkring ham. Det ene mer kontroversielt, enn det andre. At han ikke ble siktet før, er utrolig i seg selv, sier Bergesen.

SANTOS: Santos er fersk på den politiske scenen i USA. Foto: WADE VANDERVORT/AFP

Ifølge Bergesen har veldig mange republikanere tatt avstand til Santos.

– Det vil komme flere avstemninger hvor han trenger alle stemmene han kan få. Dersom han blir dømt, blir det nyvalg for hans sete i Representantenes hus, sier han.

Bergesen forteller det vil slå hardt tilbake på republikanerne at de kunne tillate en sånn person å komme med en syltynn historie uten å undersøke ham.

– Demokratene vinner nok setet. Sannsynligvis.

TILTALT: Santos er tiltalt for 13 ulike lovbrudd, og risikerer 20 års fengsel. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

– Det henger sammen med Trump-saken. Det skaper et inntrykk av et parti med lavere moral som er villig til å gå langt for å vinne valg. Da tenker jeg både på Trumps store valgløgn – om at dette var stjålet. Det er og blir det største ankepunkt. Først da vil det spøke for ham.

Bergesen sier det fremdeles ligger an til at Trump vil lede valget. Det mener han er oppsiktsvekkende.