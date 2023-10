Denne mannen pekes ut som «hjernen» bak Hamas-angrepet

Ingen vet hvordan han ser ut.

Det finnes bare tre bilder av Mohammed Deif. Ett i silhuett, ett hvor han er maskert, og et gammelt arrestasjonsbilde som er over 20 år gammelt.

ARRESTAJONSBILDE: Dette bildet som ble offentliggjort 1. januar 2000 er det eneste som viser ansiktet til Mohammed Deif. Foto: Handout/AFP

Deif regnes som lederen av al Qassam-brigaden som er del av Hamas' militære fløy.

Utover det er det mye mystikk rundt ham.

– Det er veldig få som vet noe om ham. Ingen har sett ham offentlig noen gang. Vi har kun hørt en stemme, forteller Dag Henrik Tuastad som er Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo.

– På Gazastripen har han en legendestatus. Han er kjent for å ikke bo samme sted to netter på rad, og har overlevd en rekke attentatforsøk, legger han til.

En israelsk sikkerhetskilde sier til Reuters at Deif trolig er hjernen bak planene for lørdagens koordinerte angrep på Israel.

I flere tiår har han toppet listen over Israels mest etterlyste menn.

Tuastad mener det er sannsynlig at Deif lever i skjul i de sofistikerte underjordiske tunnelsystemene som Hamas har bygget ut på Gazastripen.

UNDERJORDISKE SYSTEMER: Siden 2006 har Hamas utviklet et sofistikert tunnelsystem på kryss og tvers under hele Gazastripen. Tuastad mener de mest etterlyste Hamas-lederne trolig gjemmer seg her. Foto: Mohammed Salem/Reuters

– Da startet planleggingen

Samtidig som tusenvis av raketter ble skutt mot Israel lørdag, ble det sendt ut et lydklipp hvor Deif sa at det var hevn for Israels storming av Al Aqsa-moskeen i Jerusalem.

Moskeen ligger på Tempelhøyden som er hellig både for muslimer, jøder og kristne. I mai 2021 kom det til sammenstøt mellom muslimer som markerte ramadan og israelsk politi.

Det skal være da Deif startet planleggingen av angrepet som til nå har kostet 1200 israelere livet.

– Planene ble trigget av videobildene av stormingen av Al Aqsa under ramadan. Angrep og slag mot mennesker i bønn. De dro eldre og unge menn unt av moskeen, sier en anonym kilde nær Hamas på Gaza til Reuters.

SAMMENSTØT: Israelsk politi skjøt med gummikuler og brukte tåregass mot palestinere som har barrikadert seg inne i Al-Aqsa Moskeen med stein og fyrverkeri. Palestinerne krevde å få retten til å be natten gjennom. Foto: Ammar Awad/Reuters

– Det var dette som antente sinnet, sier han.

Israelsk politi satte opp veisperringer for å opprettholde ro i gatene, men muslimene opplevde at de ikke fikk samle seg ved moskeen under den hellige måneden.

Uroen varte i elleve dager.

Mer enn to år senere, lørdag 7. oktober, ble Israel utsatt for det verste angrepet på 50 år. Tusenvis ble drept eller skadet, og mange er tatt som gisler og holdes fanget på Gazastripen.

Israel har svart med å erklære krig mot Hamas, og lover å utrydde organisasjonen. Dette forutsetter en svært komplisert bakkeinvasjon av Gazastripen uten sidestykke.

ANGREP: Israel bomber kontinuerlig mål på Gazastripen. Området huser 2,2 millioner palestinere og kalles ofte verdens største fengsel. Foto: Reuters

Israels militære har planer om å drepe hele ledelsen i Hamas, og alle som var med på helgens angrep.

Lever i dekning

Inne på Gazastripen lever Daif i skyggene. Han sover angivelig ikke på samme sted to netter på rad.

2002: Folk stimler rundt bilen til Mohammed Deif som ble beskutt av israelske helikoptre i Gaza by 26. september 2002. 35 personer ble drept i angrepet, men Deif overlevde. Foto: AP Photo/Adel Hana

Sju ganger har han overlevd Israelske attentatforsøk.

I ett av angrepene mistet han angivelig et øye. Han kalles derfor «Den enøyde gjesten» på grunn av sitt ene øye og sine hyppige forflytninger.

Han blir ikke avbildet og snakker sjelden offentlig. Derfor forsto palestinerne at noe stort var i gjerde når det ble varslet en uttalelse fra ham lørdag.

Palestinske kilder sier til Reuters at en bygning eid av Deifs familiemedlemmer ble bombet natt til torsdag:

De bekrefter også at Deif trolig var sentral i planleggingen av angrepene.

– To hjerner, en mesterhjerne

Trolig var det Deif og lederen av Hamas på Gaza, Yehya Sinwar, sammen som besluttet å gjennomføre angrepet.

– Det er to hjerner, men bare en mesterhjerne, sier den anonyme kilden til Reuters, og legger til at svært få kjenner til detaljene bak operasjonen.

Angivelig ble til og med mange i Hamas-ledelsen holdt utenfor de hemmelige planene. Hamas' politiske leder, Ismail Haniyeh, var angivelig ikke orientert om planene.

STØTTE: Angrepet som ble startet mot Israel fra Gaza-stripen, vil fortsette på Vestbredden, hevdet Hamas-leder Ismail Haniye lørdag. Foto: Adel Hana/AP

Israels erkefiende, Iran, er en viktig økonomisk bidragsyter og våpenleverandør til Hamas. Heller ikke de kjente til detaljene i operasjonen, ifølge Reuters kilder.

Ble tatt på senga

At så få har kjent til planene gjorde at angrepet kom som lyn fra klar himmel på den israelske etterretningen. Terroristene som angrep musikkfestivalen i ørkenen, og bolighus i israelske kubbitzer kunne holde på lenge uten at noen grep inn.

– Vi har forberedt dette slaget i over to år, sier talsperson for Hamas, Ali Baraka.

Pågrepne Hamas-krigere har i avhør fortalt at de var sjokkert over at de kunne lede gisler til fots mot Gaza uten at israelske sikkerhetsstyrker grep inn.

INFILTRERTE ISRAEL: Hamas krigere fra Qassam-brigaden kjørte over grensen til Israel på motorsykler og med hanglidere. Foto: Qassam-brigaden

I lydopptaket som ble kringkastet lørdag, sier Deif at de har gjentatte ganger advart Israel om å få slutt på okkupasjonen av palestinske områder. De har også krevd løslatelse av palestinske fanger som de hevder tortureres.

– Hver dag stormer okkupasjonsmakten landsbyene og byene våre på Vestbredden. Hus blir ransaket. Folk blir drept, skadet og arrestert. Samtidig tar de landet vårt og kaster folk ut av hjemmene sine for å bygge nye bosetninger, og hele tiden fortsetter den ulovlige beleiringen av Gazastripen, sier han med rolig stemme, og fortsetter:

– I lys av okkupasjonen, fornektelsen av internasjonale lover og resolusjoner, og den amerikanske og vestlige støtten Israel får, bestemte vi å sette en stopper for det.

BOMBET: Dagen etter en selvmordsboming i Israel i 2014, angrep Israel Gaza by. Seif overlevde også dette angrepet. Foto: Thomas Coex/Reuters

Født sør på Gazastripen

Mohammed Deifs egentlige navn er Mohammas Masri. Han er født i flyktningleiren Khan Younis sør på Gazastripen i 1965.

Han tok navnet Deif etter å ha blitt med i Hamas under den første intifadaen som begynte i 1987.

I 1988 erklærte Hamas at de ville fjerne Israel fra kartet. Som svar kalte Israel organisasjonen for en terrororganisasjon.

Deif ble pågrepet i 1989, og var varetektsfengslet i 16 måneder, sier en hamaskilde til Reuters.

Studerte fysikk og kjemi

Han studerte fysikk, kjemi og biologi ved Islamic University i Gaza. De første årene i Hamas ble han kalt organisasjonens bombeekspert.

Han har også vist talenter innenfor kunst. Han skal ha hatt roller i komedieoppsetninger på universitetet, skriver Reuters.

Han har toppet Israels liste over mest ettersøkte personer i årevis, og holdes ansvarlig for flere titalls drepte i selvmordsangrep i Israel.

For ham er det avgjørende å holde seg i skyggene for å overleve. Han bruker ikke moderne teknologi, og maskerer seg for å være sikker på å ikke bli kjent igjen.

DREPT I 2014: En slektning holder den døde sønnen til Mohammed Deif 20. august 2014. Foto: Mohammed Salem/Reuters

Han mistet kona, en sju år gammel sønn, og tre år gammel jente i et Israelsk angrep i 2014.

Begravelsen til de tre samlet tusenvis av palestinere.

Det at Deif selv overlevde, styrker posisjonen hans i Gaza som en mytisk og sterk helteskikkelse.

– Han er flyktig. Han er mannen i skyggene, sier Hamas-kilden til Reuters.