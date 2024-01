Denne luen ble for sterk kost i Russland

Toppsjefen har beklaget offentlig og lover at han kvitter seg med klesplagget.

Aleksandr Molokovskij, administrasjonssjefen i millionbyen Perm i Russland, er i hardt vær.

Årsaken er at bystyre-toppen har blitt avbildet iført en lue med norsk flagg. Dette har ifølge russiske medier opprørt en gruppe soldater fra Perm som kriger i Ukraina.

En video som nå spres i Russland, viser en gruppe bevæpnede menn som tar knallhardt oppgjør med Molokovskij klesvalg.

– Kom hit og se

TV 2 har ikke kunnet verifisere at mennene i videoen faktisk er soldater i Ukraina. Saken omtales uansett bredt i russiske medier onsdag, blant annet i det statseide nyhetsbyrået Ria.

Videoen gjengis også i en rekke populære russiske sosiale medier-kontoer som dekker krigen i Ukraina.



De fire mennene i videoen uttrykker forargelse over at Molokovskij velger å ikle seg flagget til et land som aktivt støtter Ukraina med penger.

REAGERER: Flere sosiale medier-kontoer dedikert til å skrive om krigen i Ukraina har kritisert luen og delt videoen som angivelig viser russiske soldater stasjonert i Ukraina. Foto: RU59 / Telegram

Med våpen i hånd og blikket i kamera, henvender de seg direkte til innbyggerne og administrasjonen i regionen.

– Vi er ekstremt opprørte, sier den fremste av dem, og fortsetter med en personlig oppfordring til til Molokovskij:

– Vi inviterer deg til å komme til oss personlig og ta del i kampene. Så får du tydelig se hvor pengene går.

Kvitter seg med lua

Bildet av Molokovskij med lua stammer opprinnelig fra 23. november i fjor, i forbindelse en reportasje hos en lokal nyhetskanal. Norge er ikke nevnt i saken, som egentlig omhandler veiproblemer i et nabolag i Perm.

Byadministrasjonen i Perm sier i en uttalelse til Ria at Molokovskij offentlig har uttrykt sin beklagelse.

Selve luen er ifølge Ria av merket Napapijri, et italiensk klesmerke kjent for å lage varme fritidsklær med det norske flagget.



– Han sier at han kjøpte luen for ganske lenge siden, uten å ta hensyn til hvilken logo som var sydd på den, og bemerket at den nå er fjernet fra garderoben hans, heter det i kommentaren fra ordførerens kontor til Ria.

Administrasjonen legger til at Molokovskij er aktivt involvert i byens arbeid med å støtte soldatene i «den spesielle militæroperasjonen», samt deres familier og frivillige som hjelper krigerne.