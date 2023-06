– Den verste dagen siden Kennedy ble skutt

STØTTE: Turistguiden Gregg Donovan har tatt turen fra Hollywood for å støtte Donald Trump under tirsdagens rettsmøte. Foto: Mathias Ask/TV 2

MIAMI (TV 2): I den stekende Miami-solen har flere dukket opp for å vise sin støtte til Donald Trump og sin forakt for myndighetene.

«SEES I MIAMI PÅ TIRSDAG!!!» skrev Donald Trump til sine tilhengere fredag, da tiltalen mot ham ble kjent.

Fire dager senere er store sikkerhetsstyrker er på plass utenfor rettslokalene, hvor Trumps rettsmøte starter klokken 21 norsk tid.

Det er også et hundretalls tilhengere av eks-presidenten, som har tatt fredagens oppfordring på alvor.

– Dette er den verste dagen i amerikansk historie siden Abraham Lincoln og John F. Kennedy ble skutt, sier Gregg Donovan til TV 2.

Han jobber vanligvis som turistguide i Hollywood, men tok mandag den lange turen fra vestkysten til Miami for å støtte presidenten. Iført kjole og hvitt, røde solbriller og Trump-flosshatt sklir han inn i sirkuset som utspiller seg utenfor rettslokalene.

– Jeg har aldri sett så mange journalister før. Det er flere reportere her enn på Super Bowl, OL, VM og Oscar-utdelingen! Det er fordi de vet at det som skjer nå, er veldig dårlig for USA, sier Donovan.

DEDIKERT: Gregg Donovan har vært på flere av Trumps valgmøter, og viser stolt frem en selfie med eks-presidenten. Foto: Mathias Ask

Risikerer å sone livet ut

Han sikter til justisdepartementets omfattende tiltale mot Donald Trump, som blant annet er anklaget for 31 brudd på spionasjeloven etter å ha oppbevart en rekke graderte dokumenter i sin private bolig og golfklubb, Mar-a-Lago.

Dette er første gang en amerikansk eks-president blir tiltalt i en føderal straffesak, og skulle Trump bli funnet skyldig er det ikke usannsynlig at 76-åringen blir dømt til 20-30 år i fengsel.

– Han kan havne i fengsel i resten av sitt liv. Jeg kjenner ikke alle detaljene i saken, men er her for å vise min støtte, sier Donovan. Han håper Trump vinner valget, slik at han kan benåde seg selv.

GRADERT: Etterforskere fant en rekke graderte dokumenter i Trumps private bolig, Mar-a-Lago. Foto: Justisdepartementet

– En sinnsforvirret galning

En annen av de fremmøtte TV 2 kommer i snakk med, har verken solbriller eller flosshatt, men til gjengjeld en stor, hjemmelaget plakat. «Tiltal Jack Smith» er skrevet i store bokstaver.



– Han bør tiltales fordi han er en sinnsforvirret galning, sier Steven Ekberg om plakaten.

OPPFORDRING: Trump-tilhengeren Steven Ekberg mener det er Justisdepartementets etterforsker som bør tiltales. Foto: Mathias Ask

Jack Smith er justisdepartementets spesialetterforsker, som har ansvar for etterforskningen av Donald Trump. Kort tid før TV 2 snakker med Ekberg, har Trump selv langet ut mot spesialetterforskeren, som eks-presidenten stempler som en «skurk» og en «Trump-hater».

– Alt Jack Smith anklager Trump for å gjøre, er Smith ti ganger så skyldig i selv. Ingen elsker dette landet mer enn Trump, og ingen har gjort mer for dette landet enn Trump, sier Ekberg.

Mistro til systemet

Han tviler derimot på at etterforsker Smith faktisk blir tiltalt, og peker på at rettssystemet er korrupt. Selv har Ekberg gitt opp å stemme, da han mener systemet er rigget mot Trump. Av samme grunn frykter han også at eks-presidenten kan havne i fengsel.

– Hver eneste dag blir en uskyldig person dømt og havner i fengsel. Det kan også skje med Trump. De fortsetter å komme etter ham, og før eller siden kan han bli dømt, selv om han er uskyldig, sier Ekberg.

Her får han støtte fra meddemonstrant Donovan:

– De kommer til å fortsette å prøve seg. Trump har blitt stilt for riksrett to ganger, men kommer alltid tilbake. Nå håper jeg rettferdigheten seirer og at de henlegger saken, sier turistguiden.

FORBEREDT: Store politiressurser er på plass utenfor rettslokalene. Foto: Chris O'Meara/AP Photo

Mandag sa politiet i Miami at de var forberedt på så mange som 50.000 demonstranter før tirsdagens rettsmøte. To timer før Trumps rettsmøte er det atskillig færre som har møtt opp, og stemningen er foreløpig relativt rolig.

– Jeg tror ikke det blir noe bråk. Jeg håper ikke det, avslutter Donovan.