– Den tøffeste kampen Trump har stått overfor

I forrige uke annonserte USAs tidligere president Donald Trump at han 15. november vil komme med en spesiell kunngjøring fra Mar-a-Lago.

Kunngjøringen antas å være at han stiller som presidentkandidat i 2024.

– Jeg tviler på at han har innkalt for å kunngjøre at han er tilbake på Twitter, sier seniorforsker Hilmar Mjelde ved NORCE forskningssenter i Bergen til TV 2.

– Trump har malt seg inn i et hjørne. Utsetter eller dropper han å stille, vil det være en erkjennelse av at han er politisk svekket.

Trumps tøffeste kamp

– Da han lovet dette, trodde han at han ville stå frem som en stor seierherre etter mellomvalget, sier førsteamanuensis Hilde Restad ved Oslo Nye Høyskole.

Dette seierherre-selvbildet er vanskelig å opprettholde i dag.

– Vi hører at det er mye mumling i partiet om at mange ønsker at han ikke skal stille, men Trump følger sin egen logikk, legger Restad til.

«HØR HER»: Donald Trump prater med pressen i sitt herskapshus i Mar-a-Lago i Florida, etter mellomvalget forrige uke. Foto: RICARDO ARDUENGO

En av dem som helst vil at partiet nå tar farvel med Trump, er Paul Ryan, som var speaker i Representantenes hus mens Trump var president.

– Jeg mener at Donald Trump gir oss problemer, politisk. Vi tapte Huset, Senatet og Det hvite hus i to år med Trump på stemmeseddelen eller i Det hvite hus. Vi har en Trump-hodepine, sier Ryan ifølge New York Post.

Hos bookmakerne er det ikke lenger Trump som er favoritt til å vinne presidentvalget i 2024, men hans partikollega Ron DeSantis.

– Dette er nok den tøffeste kampen har stått overfor siden han vant nominasjonen i 2015-2016, sier Civita-rådgiver og USA-ekspert Eirik Løkke til TV 2.

Oppfordres til å utsette

Trump ser imidlertid ikke ut til å ville innrømme at Republikanerne gjorde det dårlig i mellomvalget.

I et intervju med Fox News onsdag i forrige uke sa Trump at partiet hadde «et fantastisk vellykket» mellomvalg og antydet samtidig at han ikke vil skyve på kunngjøringen.

Etter Republikanernes overraskende svake mellomvalg er det flere krefter i partiet som mener at Trump iallfall bør vente til etter omvalget i Georgia 6. desember, hvor partiet håper at Herschel Walker skal beseire den sittende senatoren Raphael Warnock.

– Jeg tror nok at Republikanerne frykter at noen som helst form for Trump-involvering vil være til fordel for Demokratenes kandidat. Hvis Trump annonserer, blir det lettere for Demokratene i Georgia å peke på at velgerne må hjelpe dem med å kjempe mot Trump, påpeker Restad.

– Finnes det en mulighet for at Trump velger å ikke stille?

– Det finnes en sjanse for at han ikke stiller, men én ting er hva disse lederne sier. Det mest interessante er jo hva velgerne sier. Sånn har det vært hele veien. understreker Løkke.

– SKADET GODS: USA-ekspert Hilmar Mjelde mener Demokratene vil foretrekke å møte Trump til valg igjen. Foto: REUTERS/Ricardo Arduengo/File Photo

Hilmar Mjelde mener Demokratene håpe at Trump nå stiller:

– De tror han er skadet politisk gods nå. Han vil være deres foretrukne 2024-motstander, sier han.

Samtidig mener forskeren Demokratene bør være forsiktige med hva de ønsker seg. 2024-valget vil skje i en helt annen politisk situasjon enn ved forrige valg.

- Jeg tror debatten rundt Trump nå kan nok en gang være en elitediskurs. Mens partiets kjernevelgere står ved ham. Jeg er ikke på langt nær sikker på at Trump er så politisk svekket som man får inntrykk av i media, sier Mjelde.

– Først og fremst opptatt av Trump

Trump har tross alt fortsatt en sterk støtte i partiet, selv om Florida-guvernør DeSantis fremstår som «den nye gullgutten» etter sitt brakvalg i Florida.

– Vi må si at det republikanske partiet har vært i en sakte kollaps og gitt etter for Trump hele veien. De som ikke ville gi etter, har enten tapt valgene sine eller, hvis de ikke var politikere, blitt persona non grata. Det er ikke som om det er en kjempestor andel i selve partiet som ikke støtter Trump, sier Restad.

Trumps velgere er dessuten svært dedikert, poengterer Løkke.

– Det er det jeg til syvende og sist tror vil avgjøre her. Et annet element er at Trump først og fremst er opptatt av Trump. Han brenner gjerne det republikanske partiet ned til grunnen, han, om han tror han er tjent med det.

ARVTAGER? Ron DeSantis spås en mulig kometkarriere videre mot toppen i Det republikanske partiet. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell)

Hilmar Mjelde mener presidenttittelen er både Trumps sterkeste og svakeste kort.

– Den gjør at han er Kandidaten med stor «K», og er samtidig en påminnelse om at han allerede har tapt et valg og at partiet derfor bør se seg om etter et nytt fjes, sier han, og legger til:

– Ron DeSantis er den sterkeste kandidaten på papiret – og kanskje i virkeligheten. Han er uprøvd.