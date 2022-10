– Den største eskaleringen siden krigen startet

Saken oppdateres fortløpende.

– Dersom du setter sammen mobiliseringen og de styrkene de har mulighet til å sende til fronten, sammen med den ulovlige anneksjonen av ukrainsk territorium og den farlige atomretorikken. Alt dette representerer den største eslaleringen siden krigen startet.

Dette sier Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, i et direktesendt intervju med den tyske «Deutsche Welle»-journalisten Sarah Kelly.

Se høydepunktet i intervjuet øverst i saken.

Derfor er støtten viktig

– Vi må steppe opp støtten, og denne støtten har vist seg å være særdeles viktig, fordi det har først sørget for at Ukraina har kunne presse russerne ut av områdene rundt Kyiv, sier Stoltenberg.

– Og stagnert den russiske offensiven i Donbas, og lansert et motangrep, hvor de har klar å gjenvinne og ta tilbake store deler av territoriumet i Donbas og presse russerne ut av de sørlige delene og i Kherson, legger han til.

Til tross for at ukrainerene har vist seg å lykkes med flere motangrep, er Stoltenberg tydelig på at støtten må opprettholdes så lenge det trengs.

Generalsekretæren snakker med Kelly på en årlig forsamling i utenrikspolitisk forum, hvor Stoltenberg svarer på flere spørsmål relatert til krigen i Ukraina.

Stoltenberg må svare på kritikken

Journalist Kelly påpeker at Tyskland og Nato har fått kritikk for å ikke bidra nok med våpenleveranser til Ukraine, spesielt stridsvogner av typen «Leopard 2».

Kelly nevner spesielt et sitat fra Latvias utenriksminister, som hevder at krigen ville vært over dersom Tyskland hadde bidratt mer.

– Trenger Tyskland å gjøre mer akkurat nå?

– Vi må alle gjøre mer nå, og det var meldingen fra utenriksministerene da de møttes i forrige uke.

Løsningen til Stoltenberg er å snakke direkte med industrien for å opprettholde lagrene med våpen, ammunisjon og andre essensielle utstyrsleveranser.

Dette for å både opprettholde vårt eget forsvar og samtidig opprettholde støtten til Ukraina.

Nato følger nøye med på Russland

På spørsmål om hvor bekrymret Stoltenberg er for Putins nylige utsagn, om at landet vil bruke alle våpensystemer som Russland har til rådighet dersom det skulle bli nødvendig, noe som innebærer en styrket atomtrussel mot Nato, svarer han:

– Vi følger ekstremt nøye med på hva de gjør og vi er veldig på vakt nå når de skal utføre en atomøvelse. Når det er sagt, så er trusselen for et atomangrep mot Ukraina lav, men den potensielle effekten og konsekvensene er veldig høy.

– Så dette er en risiko vi må ta veldig seriøst, og gjøre dette ved å tydelig markere overfor Russland at det vil få alvorlige konsekvenser dersom de bruker atomangrep mot Ukraina, og å minne Russland på om at en atomkrig ikke kan vinnes og bør aldri utspilles.

Stoltenberg sier Nato enn så lenge ikke har sett en endring i atomtrusselen som Russland truer med.

– Vi må være forberedt på alle utfall

De russiske styrkene har de siste ukene gått på flere smeller, både med tanke på den ødelagte brua mot Krim-halvøyen og tapene på slagmarken.

– Tror du en «ydmyket» Putin har større sjanse for eskalere ytterligere dette tidspunktet?

– Jeg vil være forsiktig med å spekulere i de ulike riskoene og de ulike scenarioene. Vi må være forberedt på alle mulige utfall, og det er akkurat hva vi er, svarer Stoltenberg.

– På samme tid, så kan vi ikke la oss skremme, la oss lide eller akseptere utpressing fra Russland, fordi jeg tror denne atomretorikken og truslene vi har sett fra Russland, har som mål å presse oss til å slutte med støtten til Ukraina.

Nekter å la Putin vinne

Generelsekretæren er tydelig på at dersom Nato lar seg presse, så vil Putin vinne.

– Da vil Putin vinne i Ukraina, og dersom han vinner, så vil det sende et veldig farlig budskap til alle autoritere ledere, om at dersom de bruker militære styrker på en brutal måte og bryter internasjonal lov - så når de målene sine.

– Det vil gjøre oss mer sårbare og vil gjøre verden farligere.

Stoltenberg sier det finnes en risiko i alle mulige utfall i denne krigen, men det å potensielt la Putin vinne krigen utgjør en større risiko enn å fortsette å støtte Ukraina videre i krigføringen.