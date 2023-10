Den siste sangen

De smilende jentene hadde på kort tid rukket å bli et populært musikalsk innslag i gatene i Zaporizjzja og andre ukrainske byer de reiste til for å opptre.

Svitlana Semeykina (18) spilte gitar og Krystyna Spitsyna (21) sang.

Begge var lidenskapelig opptatt av musikk.

De hadde gått på samme musikkskole, men det var først etter at Russland invaderte hjemlandet deres 24. februar i fjor, at de begynte å spille sammen.

Jentene var invitert til å opptre sammen på en veldedighetskonsert for militæret.

FANT TONEN: Svitlana og Krystyna var begge talentfulle musikere og levde for musikken. Foto: Privat

De skjønte raskt at de var en god musikalsk match, og dannet duoen «Similar Girls».

På Instagram-siden sin skrev de:

«Vi vil skape en stemning. Vi vil berøre din innerste sjel»



– Svitlana kunne velge de perfekte tonene for Krystynas sang, de utfylte hverandre, sier Svitlanas far, Yuriy Semeykin, til TV 2.

Ville bidra

Faren til Krystyna er soldat i Ukrainas nasjonalgarde, og Svitlana og Krystyna ville også selv bidra i kampen mot Russland.

Jentene fant ut at de kunne hjelpe ved å gjøre det de kunne best; Musikk.

Så godt som hver eneste dag holdt de konserter. På barer, arrangementer og i gatene.

– Krystyna likte så godt å opptre på gata. Hun likte å se hvordan folk reagerte på musikken. Plutselig stopper de opp, glemmer alt og viser følelsene sine, både glede og gråt, forteller moren, Galina Spitsyna, til TV 2.

Målet til duoen var å samle inn mest mulig penger til Ukrainas soldater.

Og innsatsen deres ble lagt merke til.

I sommer la den 23. brigaden i Nasjonalgarden ut et klipp av jentene på sin Facebook-side. Der takket jentene fedre for deres tjeneste, og sang folkesangen «Svartskogen sovner».

– Jentene var veldig populære hos de militære. Støtten deres betydde mye, sier Svitlanas far.

Jentene takkes og hylles i kommentarfeltet på brigadens side. En har også skrevet «håper fedrene deres kommer levende og seirende tilbake til dere».

Men halvannen måned senere, var det fedrene som mistet døtrene.

– Fremtiden ble tatt fra dem, sier Yuriy Semeykin.

En god sang til slutt



Den 9. august holdt Svitlana og Krystyna en gatekonsert i hjembyen Zaporizjzja.

Som de så ofte gjorde, filmet duoen opptredenen sin for å legge den ut til sine mange tusen følgere på TikTok.



Solen skinner og vinden blåser lett i håret deres, og det kan se ut som en idyllisk sommerdag.

Men det siste døgnet hadde Russland gjennomført over 80 angrep mot flere befolkede områder i Zaporizjzja-regionen.



Jentene dediserer låtene sine til de som beskytter deres liv og land.

– Nå tar vi en god sang til slutt, denne er for Kherson. Vi takker de som forsvarer Kherson, sier Svitlana.

Så avslutter de gatekonserten med å spille låten «La oss vinne krigen».

En time etter at jentene har fremført sin siste sang, smeller det.

Den russiske raketten slår ned seks meter unna jentene. En kirke og en butikk begynner å brenne. Hundrevis av leiligheter får blåst ut vinduene av det kraftige smellet.

Drept på lekeplass

Svitlanas far var hjemme, og hørte eksplosjonen. Han skjønte straks at raketten måtte ha slått ned i nærheten av stedet jentene hadde holdt dagens gatekonsert.

– Jeg ringte umiddelbart til Svitlana, men hun svarte ikke. Jeg ringte så til moren til Krystyna, som sa at datteren hennes heller ikke svarte på telefonen.

Krystynas mor hadde bare minutter før fått en tekstmelding fra datteren, som lurte på om hun trengte noe på butikken.

– Jeg sa nei, og fikk til svar at de dro til lekeplassen like ved butikken for å slappe av. Tre minutter etter møtte de sin skjebne, sier Galina Spitsyna.

Semeykin og Spitsyna dro begge til eksplosjonsstedet. Der fikk de den verste beskjeden noen foreldre kan få.

Svitlana døde på stedet. Krystyna ble sendt hardt skadet til sykehuset, hvor hun døde morgenen etter.



KRAFTIG EKSPLOSJON: Svitlana og Krystyna var på en lekeplass da X-35-missilet traff nabolaget i Zaporizjzja. Foto: Handout/ДСНС

– Vi kunne ikke tro at noe slikt skulle skje. Vi tenkte vi skulle finne dem, og ta dem med hjem. Det var som om hjernen min ikke ville tro det, sier Spitsyna gråtkvalt.

Jentene ble to av rundt 10.000 sivile ukrainere drept i den russiske invasjonskrigen.

Når Svitlanas far tenker tilbake på hvordan det føltes å få dødsbudskapet, klarer han ikke å si så mye.

– Det er vanskelig. Veldig vanskelig, sier han og blir stille.

Applaus

Svitlanas far forteller at de har fått mye støtte i sorgen, og at mange har tatt kontakt for å vise sin medfølelse.

I begravelsen kom det både soldater og andre som ikke kjente jentene personlig, men som hadde sett musikkvideoene deres på sosiale medier.

SISTE FARVEL: Flere hundre mennesker kom for å ta et siste farvel med den populære jenteduoen. Foto: Suspylne Novosti

– Folk blir sjokkert når så unge og strålende mennesker, som gjør et så viktig arbeid, plutselig dør på grunn av en rakett, sier Semeykin.

Rakettangrepet som drepte jentene, blir etterforsket som en av over 100.000 krigsforbrytelser begått av russerne etter invasjonen.

RYSTET: En 43 år gammel mann ble også drept, og ni andre, deriblant en elleve måneder gammel baby, ble skadet da raketten slo ned i det sivile området. Foto: Handout/ДСНС

Ukrainas president, Volodomyr Zelenskyj omtalte angrepet som russisk terror i en melding han la ut på X/Twitter, der han også sendte kondolanser til de pårørende.

Krystynas mor sier hun 9. august innså hva folk har ment når de har sagt at «livet er delt inn i før og etter».

– Jeg levde før. Men etter kan jeg ikke forstå hvorfor jeg lever, går, eller til og med kan smile. Hvordan kan noe være morsomt, når barnet ditt, din kjære, ikke er her lenger.

Krystyna og Svitlana ble gravlagt sammen.

I begravelsen var det en mann som sa at som regel, når man sier farvel til artister, takker man dem av med applaus.

Da begynte hele begravelsesfølget å klappe.

STORE DRØMMER: Svitlana hadde skrevet flere egne låter, og både hun og Krystyna drømte om en karriere innen musikken. Foto: Privat

Tirsdag denne uken ble «Similar Girls» hedret på Muzvar Awards, som en av Ukrainas største musikkpriser.

Jentene, som drømte om å bli popstjerner, vant i kategorien «beste amatørvideo». Men det var Svitlanas far og Krystynas bror som måtte dra til Kyiv og ta imot prisen på deres vegne.

– Deres vakre stemmer og sanger ble hørt over hele Ukraina, skriver venninnen deres Viktoria Knish, på Facebook.

Hun skriver videre at Svitlana og Krystyna hadde håp om å igjen kunne leve i fred i Ukraina.

– De trodde på seier, og jobbet for det med det som var deres styrke. Nå må vi fortsette for dem.