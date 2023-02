Den livsviktige elven forsyner 40 millioner: – Vi er på vei mot et veldig mørkt sted

TØRKE: En båt som sank for mange år siden stikker opp fra den mudrete bunnen i Lake Mead i nærheten av Boulder City, Nevada. Innsjøen er forbundet med Colorado River, som er viktig for vannforsyningen i flere stater. Foto: John Locher/AP

Elven Colorado River forsyner vann til 40 millioner mennesker i syv amerikanske stater hvert år.

Motstridende interesser, ulike fortolkninger og mange krav om hvordan det verdifulle vannet bør forvaltes, har hindret nye tiltak for redusere vannkonsumet. Det skriver nyhetsbyrået AP.

Passiviteten kan føre til en alvorlig krise hvis tørken blir like ille i år som i fjor. Nå har statene frist innen tirsdag for å bli enige, om ikke kan føderale myndigheter eventuelt tvinge gjennom tiltak.

Alyssa Chubbuck og Dan Bennett nyter et romantisk øyeblikk med utsikt over Colorado River. (AP Photo/John Locher, File) Foto: John Locher

Det etter at statene brøt første frist for enighet i august.

Kravet var å kutte mellom 2,4 og 5 kubikkilometer vann. Det vil si omtrent én tredjedel av forbruket.

Blant noen nye foreslåtte løsninger er å rive opp gressorter som trenger mye vann, og erstatte gresset med sorter som klarer seg med mindre.

En annen oppfordring er å la være å dyrke noen jorder. Innspillene, som kom på nyåret, handler om å kutte overforbruket av vann.

Noen steder er det også lagt inn begrensninger på hvor store svømmebasseng man kan ha tilknyttet egen bolig.

Lammende handlekraft

Nyhetsbyrået har, gjennom innsyn i en rekke eposter, avdekket hvordan ulike etater og delstater er uenige om hvordan man skal klare å kutte vannforbruket. Dett har ført til en lammet handlekraft.

– Vi er på vei mot et veldig mørkt sted, advarer en ansatt i vannverket i Arizona i en epost til styreleder Chris Harris i Colorado River Board of California.

De syv statene fikk først frist til august 2022 for bli enige om kutt i vannforsyningen - ellers ville føderale myndigheter tvinge gjennom en beslutning.

Hoover-demningen i enden av Lake Mead. Foto: CAITLIN OCHS

– Utfordringene vi hadde i fjor sommer var betydelige. Jeg tror ikke noen har skylden. Det var bare veldig mange ulike tolkninger av hva de ville vi skulle gjøre, sier Harris.

Nevada og Arizona har lenge følt at de må ta størsteparten av byrden, og at California ikke gjør nok.

Forskere har uttalt at tørken i sørvestlige deler av USA er den verste på 1200 år. Tørken rammer den viktige Colorado-elven hardt.

Tørken kan i verste fall ramme matforsyningen i USA. (Hugh Carey/The Colorado Sun via AP, File) Foto: Hugh Carey Et tiltak i Nevada er å begrense størrelsen på svømmebassengene. (AP Photo/John Locher, File) Foto: John Locher

Hvis statene ikke reduserer hvor mye de forsyner seg av elven, kan reservoarene bli så redusert at de ikke lenger kan produsere vannkraft, eller forsyne jordbruket med vann.

Jordbruket i området produserer mat til hele USA, og spesielt til byer som Los Angeles, Las Vegas og Phoenix.

«Vi har ikke mer tid. Vi kan ikke lenger vente på en frivillig ordning», skrev Tom Buschatzke fra vanndepartementet i Arizona til Bureau of Reclamation 18. juli 2022.

Båtvraket står som en grell obilisk på den tørre bunnen. (AP Photo/John Locher, File) Foto: John Locher

Folk går tur der det vanligvis er vann langs bredden av Lake Mead (AP Photo/John Locher) Foto: John Locher

At føderale myndigheter ikke tok grep allerede i august, da første frist var ute, gjorde at partene ikke tok inn over seg at det hastet å finne en løsning, ifølge Buschatzke fra Arizona.

Myndighetenes mål er nå å ha et utkast til en avtale om kutt klart i mars, og en ferdig underskrevet avtale i august. Da vil fasiten være klar på hvor mye - eller lite - vann det er igjen i elven og hvordan forsyningene blir til neste år.