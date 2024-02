Donald Trump er ifølge Rolling Stones bekymret for at Taylor Swift skal gi sin offentlige støtte til Joe Biden i presidentvalget, slik hun gjorde i 2020.

Den gang tapte som kjent Trump.

Nå er også Swifts kjæreste Travis Kelce og hans NFL-lag Kansas City Chiefs blitt trukket inn i den amerikanske valgkampen, gjennom elleville konspirasjonsteorier fra Trump-tilhengere.

Enkelte av dem hevder for eksempel at NFL-sluttspillet er rigget for å få Kansas til finalen, slik at Swift og Kelce kan bruke Super Bowl til å gi Biden sin støtte mot Trump.

– Kan påvirke valget

Fox News-profilen som Jeanine Pirro har oppfordret Swift til å holde seg unna, mens kollega Jesse Walters i fullt alvor har antydet at hun kan være en hemmelig agent for Pentagon.

– Det å legge seg ut med Taylor Swift er den dårligste ideen republikanerne noen gang har hatt, sier TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.



Swift er USAs største musikkstjerne. Konsertene hennes under Eras Tour hadde i gjennomsnitt 72.000 tilskuere i USA. Konsertfilmen som kom ut på høsten, satte kinorekord.

Billboard anslår at hun totalt i fjor tjente nærmere tjue milliarder kroner.

– Hun har nok makt til å påvirke valget. Så voldsomt er det, konstaterer Bergesen.

Oprah Winfrey hjalp Obama

Den påstanden underbygger han med et historisk eksempel. Før valget i 2008 var Hillary Clinton favoritt, og Barack Obama en relativt ukjent utfordrer

– Det at Oprah Winfrey, kanskje det aller største populærkulturelle ikonet i amerikansk samfunnsliv, støttet Obama, ble målt av amerikanske eksperter til å omfatte cirka én million stemmer.

Det var rundt 30.000 stemmer i tre vippestater som avgjorde valget da Trump vant i 2016, påpeker Bergesen. Og det var 70.000 som avgjorde da Biden vant i 2020.

STØTTET OBAMA: Talkshowstjernen Oprah Winfrey (til høyre) hjalp Barack Obama med å vinne noen år i Det hvite hus. Til venstre ser vi tidligere førstedame Michelle Obama. Foto: Mandel Ngan / AFP / NTB

Swift når dessuten ut til mange velgergrupper, poengterer Bergesen.

– Den siste statistikken jeg kikket på, viser at 48 prosent av fansen hennes er menn. Det er det kanskje ikke mange som hadde trodd. Det er også en liten overvekt av republikanere der og alle kommer fra forstedene, som er helt nødvendige for å vinne valget, forklarer Bergesen.

Oppfordrer fansen til å stemme

Republikanere har vært forbannet på Taylor Swift siden september, da hun oppfordret sine fans til å registrere seg som velgere, slik at de kan avgi stemme under presidentvalget i november, skriver New York Times.

Bergesen skjønner godt at Republikanerne skulle ønske at Taylor Swift var på deres lag, ettersom hun er fra sørstatsbyen Nashville i Tennessee og har en countrybakgrunn, i tillegg til å være en ekstremt vellykket businesskvinne.

– Og hun har, om mulig, en enda mer lojal fanbase enn Donald Trump. De som følger henne, gjør det de blir bedt om å gjøre.

PS. Super Bowl spilles 11. februar, mellom Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers. Pauseshowet skal artisten Usher stå for.