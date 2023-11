Den blå lagune stengt på grunn av vulkanfrykt

Nok eit vulkanutbrot er venta på Island. Denne gongen farleg nær Den blå lagune. No stenger Islands største turistattraksjon.

Det buldrar på Reykjanes-halvøya på Island. I eit område som ligg nokre mil søraust for hovudstaden Reykjavik, blir det registrert mange hundre jordskjelv kvar dag.

– Det kan ta timar eller veker, men vi forventar eit utbrot, seier Thorvaldur Thordarson til TV 2.

Han er professor i vulkanologi og petrologi ved Universitetet på Island.

KAN BLI VERRE: Det forrige utbrotet på Reykjanes-halvøya stansa i august, men det utbrotet trua verken bebyggelse eller infrastruktur. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Turistmagnet i faresona

Det er også noko usikkert kor utbrotet vil komme, men vulkanologen forventar at det vil skje berre ein kilometer frå Islands største turistattraksjon, Den blå lagune.

Tettstaden Grindavik og halvøyas viktige kraftverk ligg også innan nokre få kilometer.

Dei kan alle vere i faresona, forklarer professoren.

– Til lenger tid det tar før utbrotet skjer, til kraftigare blir startfasen på utbrotet, seier Thordarson på telefon til TV 2.

Bekymra for lavastraumen

Fire-fem kilometer under bakken ligg eit kammer som i raskt tempo fyller seg opp med magma. Dette pressar overflata til å stige. Til lengre dette held på, til kraftigare blir trykket i kammeret, og til kraftigare blir utbrotet viss og når det skjer.

– Det beste er om utbrotet skjer snart, då vil det ikkje bli så kraftig.

FØLGJER MED: Vulkanolog Thorvaldur Thordarson seier startfasen på utbrotet kan bli kritisk. Foto: Sýn/Arnar Halldórsson

Professoren legg til at det er fleire ulike scenario for korleis utbrotet vil utarte seg.

– I verste tilfelle, kan lavafontena stå 50–100 meter i været, og sprute ut 300–600 kubikkmeter lava i sekundet, seier Thordarson.

Ved ei slik kraft, vil også lavastraumen flyte svært raskt.

– Då har vi svært kort tid på oss til å reagere. Timar, kanskje berre minutt.

Kan skje utan varsel

Det betyr at Den blå lagune i teorien kan bli ramma i løpet av minutt, forklarer professoren. Også kraftverket og småbyen Grindavik er innan rekkevidde på kort tid.

Men professoren understrekar at dette er såkalla «worst-case scenario». Håpet er at forskarane skal fange opp når magmaen startar å stige frå kammeret, noko som betyr at utbrotet er undervegs.

– Då vil vi forhåpentlegvis få ein dag på oss før det startar, kanskje også to dagar, seier han.

Men han legg til at det slett ikkje er sikkert dei vil lykkast i å oppdage utbrotet før det er eit faktum.

– Det er ikkje alltid så lett, men vi følger godt med, forsikrar Thordarson.

– Kan komme nærmare

Eit anna faremoment er at ein ikkje er sikre på nøyaktig kor utbrotet vil skje. Det kan i teorien komme lengre vekke frå Den blå lagune. Men det kan også komme endå nærmare.

– Kan utbrotet kome under Den blå lagune?

– Det kan vi ikkje utelukke.

– Kva vil skje då?

– Det vil eg helst ikkje tenke på, svarer vulkanologen.

På grunn av alle desse faremomenta, har Thordarson sagt at turiststaden burde stenge. Det kan vere fleire tusen besøkande der kvar dag.

– Den burde ha vore stengt allereie for ei tid tilbake, seier han.

– Men dette er berre mi personlege meining, understrekar han.

Også politisjefen i området, Ulfar Ludviksson, har uttrykt bekymring:

– Under desse omstenda, synest eg det er uansvarleg at aktiviteten ved Den blå lagune held fram, har politisjefen sagt til den islandske kanalen Ruv.

Ueinige om tiltak

Politisjefen viser elles til at kraftverket i området allereie har tatt fleire forholdsreglar.

– Dei har minimert bemanninga, seier Ludviksson. Og det medan turistane fortset å strøyme til området.

FØLGJER MED: Den blå lagune har ikkje stengt, men styremaktene har lagt planar for evakuering dersom det blir nødvendig. Foto: Hannah McKay / Reuters / NTB

Den blå lagune har enno ikkje svart på TV 2 sine spørsmål om saka. Men på sine nettsider skriv dei torsdag formiddag at dei no stenger i sju dagar.

– Vi ønskjer å vere proaktive av omsyn til våre gjestar og tilsette, står det på nettsidene.

Førebur evakuering

– Vi er klare til å handtere eit potensielt utbrot, seier Solberg Bjarnason, som er avdelingsleiar ved Almannavarnir til Ruv. Almannavarnir styrer den sivile beredskapen på Island.

HOVEDSTADEN: Reykjavik ligg nokre mil nord for halvøya Reykjanes, der utbrotet mest truleg vil komme. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Planar er lagt for å evakuere både Den blå lagune og småbyen Grindavik.

Dei rundt 3700 innbyggjarane i Grindavik har fått beskjed om å vere klare til å dra på kort varsel. Dei har blitt orienterte om fluktruter og korleis dei no må førebu seg.

Medan innbyggjarane i området følgjer nøye med på utviklinga, verkar det som om turistane anar fred og ingen fare. Kanalen Ruv snakka tidlegare denne veka med ei rekke turistar i området.

– Visste du at dette området kan få vulkanutbrot?, spør journalisten.

– Hæ, utbrot? Men det visste eg ingenting om, seier den greske turisten Konstantinos.

– Dette er første gongen eg høyrer om det, seier mexicanske Fernando.

– Burde vi vere bekymra for noko?, spør ein annan turist.

Som alltid, er det umogleg å seie sikkert om det vil bli eit utbrot.

– Men det er meir sannsynleg at det blir, enn at det ikkje blir, slår professor Thordarson fast.

På Reykjanes-halvøya har det vore tre vulkanutbrot sidan 2021. Det siste utbrotet, som var ved Litli-Hrutur, stansa i august.

Desse vulkanane har ikkje trua verken busetnadar eller infrastruktur. Tvert imot har dei spektakulære utbrota lokka skodelystne i hopetal, inkludert eit team frå TV 2. Sjå reportasjen her.