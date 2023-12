– Den blå lagune er i fare

Det er ikke fare for askesky, men Islands mest kjente attraksjon kan rammes. – Nå må vi bare se an hva som skjer de neste dagene, sier ekspert.

Det pågående utbruddet er mange ganger så kraftig som utbruddet vi så i 2021. Per nå er både forskerne og islendinger for øvrig lettet over at det ser ut som lavaen renner bort fra det lille tettstedet Grindavik.

– Det er alltid en fare for at det kan danne seg nye sprekker. Det er absolutt et mulig scenario, og vi må se hvordan det vil utvikle seg de neste par dagene, sier leder for Nordisk vulkanologisk institutt, Rikke Pedersen, til TV 2.

Under utbruddet ved Fagradalsfjall i 2021 oppsto flere nye sprekker, og sammenlignet med dette er dagens utbrudd veldig mye større.

– Den gang var det snakk om lavamengde på opp til 20 kubikkmeter per sekund i den første fasen. Nå ser vi en utstrømming på opp til 200 kubikkmeter per sekund, sier Pedersen.

Sprekken lavaen strømmen opp gjennom er fire kilometer lang. I slike sprekker vil det oppstå nye krater, og det er umulig å forutse hvordan det utvikler seg eller hvor lenge det varer.

– Den blå lagune i fare

Pedersen beroliger med at det ikke er fare for askesky som potensielt kan forstyrre flytrafikken denne gang.

– Den største trusselen er mot Den blå lagune og kraftverket som ligger bare noen kilometer unna. Og Grindavik er heller ikke utenfor fare, sier hun.

Den blå lagunen varsler på sine hjemmesider at de holder stengt til 28. desember på grunn av det pågående utbruddet.

Nå fokuserer forskerne på å måle gassnivå og gassammensetning, kartlegging og utreding av videre scenarioer.

LAVASPREKK: Et slikt utbrudd kalles «sprekkutbrudd». Det oppstår flere nye krater nede i sprekken. Foto: Civil Protection of Iceland

Sverm av jordskjelv

Man har varslet et mulig utbrudd siden 19. november. Grindavik og områdene rundt har vært evakuert, og en dyp sprekk har dannet seg gjennom byen.

De siste par ukene har jordskjelvaktiviteten roet seg noe, men da det tok seg opp igjen mandag, gikk ting hurtig.

– Klokken 21 mandag kveld kom de første meldingene om en sverm av jordskjelv rammet Reykjanes-halvøya på Island. Om lag 20 minutter senere slo lavaen gjennom i en av sprekkene, sier Pedersen.