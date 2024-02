Demonstranter vil nekte nødhjelp inn i Gaza

WHO advarer om at befolkningen på Gaza holder på å sulte i hjel. Ved grensen prøver demonstrerende israelere å hindre at nødhjelp når frem.

– Vi er stolte over at vi har klart å blokkere trafikken, skriver aktivistgruppen Tzav 9 på Facebook, etter at demonstranter hindret lastebiler fylt med nødhjelp i å komme inn til Gaza.

De siste ukene har israelere samlet seg ved grenseovergangen Kerem Shalom, for å hindre nødhjelpen i å passere.



Fredag forrige uke ble over 100 lastebiler forsinket, og måtte omdirigeres via Egypt og grenseovergangen i Rafah, ifølge den israelske menneskerettighetsgruppen Gisha.

GRENSE: Kerem Shalom er hovedrute for varetransport over grensen mellom Israel og Gaza. Foto: Menahem Kahana/Afp

Denne uken erklærte den israelske hæren området for en lukket militærsone, for å holde demonstrantene unna.

Men protestaksjonene har fortsatt, og onsdag var rundt 300 demonstranter samlet ved grenseovergangen.

Rundt 30 demonstranter ble arrestert etter sammenstøt med politiet.

– Jeg er mor selv, og syns synd på hvert eneste barn inne på Gaza. Men dette er ikke min skyld, sier en av demonstrantene til Times of Israel.

Svogeren hennes er blant israelerne som ble tatt til fange av Hamas under terroraksjonen 7. oktober i fjor, og han holdes fortsatt som gissel på Gaza.

– Svogeren min lider inne på Gaza. Hva skal jeg gjøre? Dette er Hamas sin skyld, sier kvinnen.

«Et nytt lavmål»



Aktivistgruppen Tzav 9 hevder å representere flere grupper på tvers av det israelske samfunnet, men mange av demonstrantenes klær gjør at de ser ut til å tilhøre Israels religiøse høyreorienterte, skriver forsker og politisk rådgiver Dahlia Scheindlin, som er tilknyttet den progressive, amerikanske tenketanken The Century Foundation.

Hun kaller demonstrasjonene mot nødhjelp for «et nytt lavmål», i et innlegg i avisen Haaretz.

Samtidig advarer hun mot å avvise demonstrantene ved grensen som en gruppe ytterliggående.

– Nesten 60 prosent av israelske jøder er mot nødhjelp til Gaza, og dette tallet har vært stabilt over tid, skriver Scheindlin.

Hun mener det nå er to grupper som stiller seg bak protestaksjonene.

For det første, blant familiene til gislene på Gaza er det de som tar til orde for at å sulte hele befolkningen på Gaza vil være den mest effektive måten å sikre løslatelse av de 136 israelerne som fortsatt holdes fanget av Hamas.

Demonstrantene ved Kerem Shalom sier ifølge nyhetsbyrået AP at nødhjelpen kan bli brukt som forhandlingsbrikke i gisselsamtalene.

GISLER: «Hvor er nødhjelpen til gislene» og «Bryr du deg om uskyldige liv? Løslat gislene!», står det på skiltene til kvinnen som protesterer mot at det skal leveres nødhjelp til Gaza. Foto: Alexandre Meneghini/Reuters

I tillegg er det ifølge Scheindlin på agendaen til de som er langt ute på den politiske høyresiden i israelsk politikk at alle på Gaza, også de sivile, skal bli betraktet som en del av Hamas, og dermed ansees som legitime mål.

Noe av det første den israelske regjeringen gjorde etter terrorangrepet i oktober fjor, var å kutte alle forsyninger inn til Gaza, for å legge press på Hamas.

I november ble det lettet litt på blokaden, men mengden nødhjelp som har kommet inn er likevel bare en brøkdel av hva som ble levert før krigen, ifølge AP.

Støttes av regjeringsmedlemmer

– Et minimum av nødhjelp til Gaza er nødvendig for at vi skal kunne fullføre oppdraget og nå målene for krigen, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu på en pressekonferanse lørdag, skriver Middle East Monitor.

Han viser blant annet til at spredning av sykdommer vil kunne utgjøre en risiko for militæroperasjonen.

Samtidig har flere medlemmer i Netanyahus regjering uttrykt støtte til demonstrantene, ifølge Times of Israel.

Parlamentsmedlemmet Limor Sor Har-Melech i ytre høyre-partiet Otzma Yehudit, som kan oversettes til «jødisk styrke» på norsk, sluttet seg til demonstrantene ved Kerem Shalom søndag, etter at militæret hadde stengt av området.

Også søndag klarte demonstrantene å blokkere nødhjelpsleveransene.

Samtidig meldte FNs nødhjelpskontor (OCHA) at leveranser til Nord-Gaza i økende grad blir stoppet av Israel.

Leveransene hindres av blant annet overdrevne forsinkelser for nødhjelpskolonnene før eller ved israelske kontrollpunkter, meldte OCHA i en oppdatering søndag.

En rekke land har i tillegg stanset pengestøtten til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), etter at Israel forrige uke kom med anklager om at tolv ansatte er mistenkt for å ha deltatt i terroraksjonen i oktober.

UNRWA har tilsammen over 30.000 ansatte som jobber både i de palestinske områdene og flere land i Midtøsten.

Over 20 hjelpeorganisasjoner advarer i en felles uttalelse at stans i støtten til UNRWA vil påvirke livreddende hjelp til over to millioner sivile på Gazastripen, hvorav halvparten barn.

NØD: Regn oversvømmer de provisoriske teltleirene og tvinger barn, foreldre og eldre til å sove i gjørme. Foto: Afp

– Befolkningen er rammet av sult, snikende hungersnød og sykdomsutbrudd mens Israel gjennomfører vilkårlige bombardement og med overlegg frarøver Gaza nødhjelp, skriver hjelpeorganisasjonene.

Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) utstedte fredag en kjennelse om at Israel må gjøre alt i sin makt for å hindre folkemord i Gaza, og beordret dem til å umiddelbart sørge for at nødhjelp får komme inn i Gaza.



Verdens helseorganisasjon advarer om at befolkningen er i ferd med å sulte i hjel.



FN sier at det nesten ikke finnes tilgang på rent vann.

Det anslås nå at rundt 75 prosent av Gazastripens over 2,2 millioner innbyggere er internt fordrevet, og levekårene deres forverres hver dag.



– Fortsatt nektes vi hyppig av Israel å innføre sårt tiltrengte varer til Gaza, av årsaker som er uklare, inkonsekvente og ofte uspesifiserte, sa nødhjelpskoordinator Martin Griffiths til FNs sikkerhetsråd onsdag.