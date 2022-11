Demokratene beholder flertallet i Sentatet

Det som blir kalt vår tids viktigste mellomvalg nærmer seg slutten. Etter et svært tett løp, melder flere amerikanske medier nå at Demokratene beholder flertallet i Senatet.

Siden mellomvalget i USA ble avholdt den 8. november har valgresultatene fra de ulike delstatene blitt klart.

Natt til søndag norsk tid blir det klart at Demokratene vinner senatsvalget i Nevada, etter at Cathrine Cortez Masto vant over republikaneren Adam Laxalt.

LAS VEGAS: Senator Catherine Cortez Masto sammen med guvernør i Nevada Steve Sisolak Foto: Anna Moneymaker / AFP

Dermed har Demokratene 50 seter i Senatet, som i realiteten er flertall fordi dersom det skulle bli likt valgresultat har visepresident Kamala Harris en stemme.

Republikanerne har så langt 49 seter i Senatet. Valgresultatet i statene Alaska og Georgia er foreløpig ikke klart.

Uklart for Goergia

I Georgia forventes det at valgresultatet ikke kommer før i desember, fordi ingen av representantene fikk mer enn 50 prosent av stemmene. Dermed må det gjennomføres nytt valg i staten. Demokraten Raphael Warnock fikk 49,4 prosent av stemmene, mens republikaneren Herschel Walker fikk 48,5 prosent.

SEIER: Tidligere Senator i Nevada Steve Sisolak, tidligere president Barack Obama og den nye Senatoren i Nevada Cathrine Cortez Masto Foto: Ronda Churchill / AFP

Republikanerne har ikke lenger mulighet for flertall selv om de skulle vinne i Georgia, mens en seier til Demokratene betyr at de får flertall uten behov for Harris' stemme. Iallfall i to år til mens presidenten er demokrat.

Seier i Arizona

Natt til lørdag, norsk tid, ble det klart at det er demokraten Mark Kelly som blir vinneren i senatsvalget.

Da hadde begge parter 49 seter i senatet.

Kelly var allerede Senator i staten. Han stilte til sin første fulle periode i Senatet i 2020, etter det ble holdt et ekstraordinært valg som følge av dødsfallet til den daværende senatoren døde.

Alaska gjenstår

Også i Alaska gjenstår det å bestemme hvem som vinner senatsvalget, men det får ingen betydning for flertallet. Der står kampen mellom sittende senator Lisa Murkowski og den konservative republikaneren Kelly Tshibaka.

NEVADA: Cathrine Cortez Masto under en tale tidligere i november. Foto: Ronda Chruchill / AFP

Murkowski har stemt med Demokratene i flere viktige avstemninger, som i 2018 mot høyesterettsdommer Brett Kavanaugh og i 2021 for å stille Donald Trump for riksrett. Derfor nominerte partiets Trump-fløy Tshibaka, mens Murkowski stiller som uavhengig kandidat.

Med 71 prosent av stemmene telt opp har Murkowski 42,8 og Tshibaka 44,2 prosent, mens demokraten Patricia Chesbro har bare 9,5 prosent.

I Alaskas valgsystem kan velgerne også stemme for en kandidat nummer to, og hvis ingen får over 50 prosent, er det høyst sannsynlig at så godt som alle demokratenes annenstemmer går til Murkowski, som da vinner.

Representantenes hus ikke avklart

Det er foreløpig ikke klart hvem det er som blir vinneren av Representantenes hus, som er den andre delen av Kongressen.

Med en seier i Senatet sikrer det Biden-administrasjonen en lettere vei til å utføre sin egen politikk. Dersom Demokratene i tillegg vinner Representantenes hus, vil de ha full kontroll over Kongressen.

Biden har uttalt at han vil prioritere å innføre lover som blant annet skal beskytte abortrettigheter, skriver AP.