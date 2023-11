Deler av byen har sunket én meter – verste på 50 år

Mer enn tre hundre jordskjelv har blitt registrert i og rundt Grindavik siden midnatt, skriver RÚV, Islands statlige kringkastingsselskap onsdag morgen.

Skjelvene er nå mindre kraftige enn de var fredag, da byen helt sør på Island ble evakuert i all hast på grunn av frykt for et vulkanutbrudd.

Men det er ingen tegn til at magmaen har stoppet, selv om jordskjelvene har roet seg, melder geofysikere som følger utviklingen tett.

VARMT: Det ryker fra de store sprekkene i bakken i Grindavik. Noen hundre meter under bakken stiger glohet magma oppover mot overflaten. Foto: Enex

Mens magmaen trenger seg oppover mot jordskorpen, har det skjedd store endringer i landskapet på overflaten.

Deler av byen har sunket én meter.



Usikkerhet

Søndag anslo geologer at magmaen var rundt på rundt 800 meters dybde. Nå sier de at den trolig er rundt 500 meter under bakken.

Tirsdag gikk også alarmen da det ble målt høye nivåer av svoveldioksid i luften.

– Det er fortsatt stor usikkerhet rundt nøyaktig hvor et utbrudd vil komme, og hvor lavaen vil strømme, sier geofysiker Freysteinn Sigmundsson til radiokanalen Rás 2 tirsdag.

Han sier naturkatastrofen så langt er den verste på Island siden utbruddet på Vestmannøyene på 70-tallet.

I 1973 var det et stort utbrudd på den største øyen Heimaey, og den over 200 meter høye vulkanen Eldfell ble dannet.

ELDFELL: Slik så det ut etter utbruddet på Heimaey i 1973. Foto: Anonymous/AP

Nesten alle øyens rundt 5300 innbyggere ble evakuert til fastlandet.

Utbruddet produserte 230 millioner kubikkmeter lava, og gjorde Heimaey to kvadratkilometer større enn den hadde vært før utbruddet.



Store mengder lava

Når det gjelder hva som nå vil skje videre i Grindavik, mener Sigmundsson at situasjonen vil bli omtrent som man tidligere har sett i det første fasene av de siste utbruddene i Fagradalsfjall, ifølge RÚV.

Fagradalsfjall hadde senest utbrudd i juli i år, og tidligere i august 2022 og i mars 2021.

Vulkanen hadde før det vært i dvale i 6000 år, skriver guidetoiceland.

LAVA: Store mengder lava strømmet ut av Fagradalsfjall-vulkanen i juli i år. Foto: Marco Di Marco/AP

Før utbruddet i 2021, hadde seismologer registrert over 53.000 jordskjelv.

Utbruddet startet med at lava strømmet ut av en nokså beskjeden vulkankjegle midt i et dalføre, ifølge geoforskning.no.

Etter hvert utviklet det seg nye vulkankjegler, og det kom stadig mer lava.

Nå er dalføret fylt opp med et rundt 50 meter tykt lavalag.

– Det er ekstremt usikkert akkurat nå hva som vil skje i nær framtid. Det kan bli et utbrudd og det kan også være at det roer seg. Og det er ulike meninger om hvor det kan skje, sier seismolog Björn Lund ved Uppsala-universitetet i Sverige til NTB.



En situasjon lik den ved utbruddet til Eyjafjallajökull i 2010, er lite trolig, etter det Lund forteller.

ASKE: En røyksøyle stiger opp fra Eyjafjallajökull etter utbrudet i 2010. Foto: Emmanuel Dunand/Afp

I 2010 drev aske fra utbruddet inn over deler av Europa og førte til stengning av luftrommet i lang tid.

– Dette er et lavautbrudd, og det vil komme store mengder lava, ikke aske, sier Lund.