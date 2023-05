Ny rapport bekrefter at systematisk tortur er en del av den russiske strategien.

Ny rapport fra den danske menneskerettighetsorganisasjonen Dignity bekrefter at Russland utfører tortur som en del av sin strategi. Her fra et antatt torturkammer i Balakliya i september 2022. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Russland er et land som ikke kjemper mot terrorisme. Alt de gjør mot sivile tilsier at de ikke har noen krigsregler, forteller soldaten Artur.



Han har kjempet i krigen i Ukraina siden 2014, men ble skadet våren 2022. Nå får han behandling for skadene på Haukeland sykehus i Bergen, men det han har sett og hørt har satt dypere spor enn det sykehuset kan reparere.

Artur ønsker ikke bilde av seg selv i media.

– De holder ingen avtaler



– Når vi evakuerer sivile med biler i kolonner, bruker vi skilter hvor det står «barn» for å vise russerne at kolonnene består av sivile, slik at de ikke skal sikte på dem. Likevel åpner Russland ild mot kolonnene. De holder ingen avtaler.

KOLONNE: Slik så det ut da sivile skulle fraktes «trygt» ut en av de krigsherjede byene i Ukraina. Personen i venstre hjørne var ansvarlig for hendelsen. Foto: Privat

– Russerne voldtar barn, kvinner og menn. De begraver levende barn og utsetter folk for tortur.

Klar konklusjon

Den danske menneskerettighetsorganisasjonen Dignity har i en ny rapport konkludert med at systematisk tortur er en del av den russiske strategien. Rapporten bygger på 725 dokumenterte episoder og 121 intervjuer.

– Hovedhensikten var å finne mulige trusler mot okkupasjonsmakten blant sivilbefolkningen. Det var også for å straffe pro-ukrainske sivile for ikke å samarbeide, sier Therese Rytter, juridisk direktør i Dignity og nestleder i Europarådets komité mot tortur (CPT), til SVT.

Rapporten skriver at etableringen av improviserte torturkamre var et av de første tiltakene russerne tok i bruk i de okkuperte områdene. Det ble benyttet politistasjoner, kjellere i bolighus, skoler og sykehus.

«Brudd på internasjonale menneskerettigheter og humanitær lov, inkludert tortur og annet umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, forsettlige drap og militære angrep» er blant bruddene som ramses opp i Dignity-rapporten.

Arturs opplevelser blir med andre ord bekreftet.

Ti torturkammer

Høsten 2022 var TV 2 i byen Balakliya i Ukraina. Da møtte de Tatjana og Oklekseiy, som fortalte at de hadde hørt om torturkamrene i byen deres.

– De holdt dem fanget. De holdt dem fanget og torturerte dem, sier Olekseiy.

Allerede tilbake i september sa sjefen for det nasjonale politiet i Ukraina, Ihor Klymenko, at ukrainerne hadde funnet ti steder russerne har brukt som torturkamre i områdene som nå er frigjort.

I trange celler bodde to til tre personer. Mat, drikke og annet som ligger igjen bærer preg av at fengselet ble forlatt i all hast. Foto: Simen Askjer / TV 2

Den gang var etterforskningen allerede i gang, og beslag av dokumenter skal ha blitt gjort ved flere av stedene det hevdes at ble brukt som torturkammer.

Putin tiltalt

Tilbake i mars gikk Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, ut og erklærte at over 70.000 krigsforbrytelser som Russland hadde begått var under etterforskning.

FN har også i en rapport slått fast at Russland har begått flere krigsforbrytelser i Ukraina. I rapporten ramses det opp det samme som Artur forteller om: tortur og voldtekt av barn.

I midten av mars utlyste Den internasjonale straffedomstolen (ICC) en arrestordre på Vladimir Putin, der de tiltaler Putin og Russlands barneombud, Maria Lvova-Belova, for bortføring og deportering av minst 6000 barn.

TILTALT: Russlands president Vladimir Putin og Russlands barneombud, Maria Lvova-Belova er tiltalt av ICC. Foto: SPUTNIK

Arrestordren innebærer at ICCs medlemsland har rettslig forpliktelse til å arrestere og overføre Putin til Haag om han befinner seg i disse 123 landene.