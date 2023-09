– De vil stille meg for riksrett for å stenge ned myndighetene

ETTERFORSKES: President Joe Biden, her avbildet med sønnen Hunter Biden j juli. Foto: AP Photo/Andrew Harnik

President Joe Biden mener republikanerne vil stille ham for riksrett for å stenge ned myndighetene i USA.

Kevin McCarthy, Republikanernes leder i Representantenes hus, ga tirsdag støtte til å starte en riksrettssak mot president Joe Biden.

McCarthy hevder at de har avdekket en «korrupsjonskultur» rundt presidenten.

– Dette er påstander om maktmisbruk, trenering og korrupsjon, og de krever videre etterforskning av Representantenes hus, sier han

Republikanere har lenge etterforsket Hunter Bidens forretningsvirksomhet i utlandet.

De ønsker å finne svar på om presidenten tjente på sønnens forbindelser da han var visepresident under Barack Obama.

STØTTER: Republikanernes leder i Representantenes hus, gir støtte til å starte en riksrettsprosess mot USAs president Joe Biden. Foto: AP Photo/J. Scott Applewhite

– Ikke gjort noe galt

Han siterte ingen bevis for uredelig oppførsel fra President Biden selv.

Etter at avgjørelsen ble kjent, avviste Det hvite hus at Biden har gjort noe galt.



– De har ikke funnet noen beviser, ingen, på at han har gjort noe galt, sa Bidens pressetalsperson Karine Jean-Pierre.



Republikanerne hevder også at Hunter Biden har tjent på forretningsforbindelser med utenlandske firmaer ved å arrangere tilgang til den daværende visepresident Biden.



Presidentsønnen etterforskers nå føderalt for skattejuks og ulovlig besittelse av våpen.

Distrahere publikum

Demokratene mener dette er en mulighet for republikanerne til å skifte oppmerksomheten fra de flere juridiske problemene Donald Trump står overfor.

Flertallslederen i Senatet, demokraten Chuck Schumer, kaller riksrettsetterforskningen av Biden for absurd.



Det er også fare for en politisk nedstenging i Washington, da flere republikanere er i mot å øke det statlige budsjettet.

Biden koblet etterforskningen til dette.



– De vil stille meg for riksrett for å stenge ned myndighetene, uttalte presidenten til pressen onsdag.



Fristen for budsjettet er 30. september.

– Jeg er ikke fokusert på riksrett, jeg har en jobb å gjøre, fortsatte presidenten.



På den andre siden har flere har spekulert i at riksrettsetterforskningen kommer nå, slik at McCarthy får nok stemmer til å godkjenne budsjettet.

– McCarthy burde ikke gi etter for de ekstreme ytre-høyre-representantene som truer med å stenge ned myndighetene hvis det ikke innledes en grunnløs, bevisfri riksrettssak mot president Biden. Konsekvensene for det amerikanske folket er for alvorlige, uttalte Bidens rådgiver og talsmann Ian Sams.

– Med eller uten riksrett visste vi at den statlig finansieringen ville være tom innen 30. september, sa republikaneren Matt Gaetz, skirver NBC News.