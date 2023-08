De vendte Putin ryggen – slik gikk det med dem

Som tidligere KGB-agent, har Russlands president Vladimir Putin båret på et fiendebilde av Vesten i flere tiår.

Når noen vender ham eller hans regime ryggen, er det med stor risiko for eget liv.

Ingen har slått fast at det var Vladimir Putin som beordret nedskyting av privatflyet til Wagner-toppene Jevgenij Prigozjin og Dmitrij Utkin, men hvis Putin står bak, faller det inn i mønsteret på hva som har skjedd med de som har våget å gå mot ham før.

GAMLE VENNER BLE FIENDER: Jevgenij Prigozjin har ofte blitt omtalt som «Putins kokk». Dette bildet er fra 2011. Foto: AP / NTB

– Regimet tilgir ikke

– Dette viser at det russiske autoritære regime ikke tilgir. De hevner, sier avdelingsleder i Den Norske Helsingforskomité, Inna Sangadzhueva, til TV 2.

Leiesoldatgruppen Wagner spilte tidligere en viktig rolle i den russiske krigføringen i Ukraina.

Men i slutten av juni sto Prigozjin i spissen for et mislykket opprør mot den russiske forsvarsledelsen.



Flere eksperter TV 2 har snakket med mener det bare var spørsmål om tid før opprøret ville bli hevnet.

Nervegift, fengsel og forfølgelse

Spioner som har hoppet av, gamle venner som går egne veier, og opposisjonspolitikere som har jobbet for å kaste Putin, har måttet betale en høy pris.



Det kan gå mange år før hevnen kommer.

Metodene og alvorlighetsgraden varierer. Man kan bli utsatt for alt fra trakassering, trusler og til drap.

Tidligere var det tidligere spioner som levde med trusler om hevn hengende over seg. To ganger ble tidligere russiske avhoppere forgiftet i Storbritannia. Men i 2012 kom det et vendepunkt som satte alle som opponerte mot Putin i stor fare.

Ni Putin-fiender ryddet av veien

Her er en gjennomgang av de ni mest kjente tilfellene:

2006: Tidligere KGB-agent Aleksandr Litvinenko ble forgiftet og døde på sykehus.



DREPT: Alexander Litvinenko var tidligere KGB-agent som hoppet av og ble Kreml-kritiker. Dette bildet er fra 2002. Foto: AP

Trolig ble han forgiftet da han drakk av en tekopp som var smurt inn med polonium.

Drapet førte til en langvarig isfront mellom Storbritannia og Russland og begge landene utviste hverandres diplomater.



Oppsiktsvekkende forgiftning

2018: ble den russiske avhopperen Sergej Skripal og hans datter forgiftet med nervegiften Novitsjok i Salisbury i Storbritannia.

FORSØKT DREPT: Sergej Skripal og datteren Julia hadde levd i Storbritannia i åtte år da de begge havnet på sykehus med forgiftning. Foto: Misha Japaridze/AP

Skripal var tidligere agent for etterretningstjenesten GRU, men skiftet side og samarbeidet med britiske MI6.

Både Skribal og datteren overlevde nervegiftangrepet, men en tilfeldig britisk kvinne mistet livet.

To russiske borgere som blir koblet til den militære etterretningstjenesten GRU, ble siktet i saken.

Sykkel «drive-by» i Berlin

2019: Den georgiske borgeren Zelimkhan «Tornike» Khangosjvili ble skutt og drept i Berlin av en person på sykkel.

SKUTT AV SYKIST: Zelimkhan Khangosjvili var en fiende av Russland. Han ble skutt av en syklist i en park i Berlin. Foto: Paul Zinken

Drapsvåpenet var en pistol med lyddemper. Vitner fortalte at gjerningsmannen kastet en sykkel, en pistol og en parykk i elven Spree etter drapet.



Khangosjvili skal ha kriget mot Russland på de tsjetsjenske separatistenes side på begynnelsen av 2000-tallet. Russiske myndigheter hevdet han var terrorist, og han dro til Tyskland som asylsøker i 2016.



En russer er dømt til livstids fengsel for drapet. Dommeren konkluderte med at drapsordren ble gitt av russiske myndigheter.

Vendepunkt i 2012

Situasjonen for opposisjonelle i Russland forverret seg kraftig sommeren 2012. Etter store demokrati-demonstrasjoner i Moskva og andre byer, ble hundrevis arrestert.

Nå var det ikke bare avslørte dobbeltagenter som levde farlig. Det ble også stadig farligere å være i politisk opposisjon til Putin.

I dag er alle som sto på barrikadene for et demokratisk Russland enten drept, fengslet eller jaget i landflyktighet.



Statsråd skutt i ryggen

2015: Boris Nemtsov var olje- og energiminister og visestatsminister under Boris Jeltsin på 1990-tallet. Da Vladimir Putin, ble president i 2000, tok Nemtsov umiddelbart avstand fra landets nye leder.

DREPT: Boris Nemtsov tok avstand fra Vladimir Putin allerede i 2000. I 2015 ble han skutt på åpen gate. Foto: Alexander Zemlianichenko

Han var en av få russiske politikere som kritiserte Russlands okkupasjon av Krim-halvøya.

Nemtsov var i gang med å skrive en rapport som skulle dokumentere at det i virkeligheten var russiske styrker som kriget i Ukraina, da han 27. februar 2015 ble skutt flere ganger i ryggen og drept på åpen gate.

Koma etter restaurantbesøk

2015, 2017, 2022: Journalisten og filmskaperen Kara-Murza har jobbet aktivt for mer demokrati i Russland siden 1999.

FORSØKT DREPT: Aktivisten Vladimir Kara-Murza har overlevd to forgiftninger, og er nå dømt til 25 år i fengsel for å kritisere Putins krigføring i Ukraina. Foto: AP / NTB

Bare tre måneder etter at hans nære venn, Boris Nemtsov, ble skutt, ble Kara-Murza akutt syk av et ukjent giftstoff under et restaurantbesøk i Moskva. Han lå i koma i flere måneder.



To år etter skjedde det samme. Også denne gang overlevde han med et nødskrik.

I april 2022 ble 41-åringen pågrepet i Moskva og tidligere i år dømt til 25 års fengsel for å ha kritisert Vladimir Putins krigføring i Ukraina.

Største rival

2020: Aleksej Navalnyj er kanskje Putins fremste rival, og har stor støtte i Russland. Opposisjonslederen ble akutt syk under en valgkampturné i Sibir i august 2020.

FENGSLET: Opposisjonsleder Alexej Nevalny i konforntasjon med russisk politi i 2012. Nå soner han en lang straff i fengsel. Foto: Dmitry Lovetsky

Han ble fløyet til Berlin for behandling, og det ble konstatert at også han var forgiftet med den dødelige nervegiften Novitsjok. Bellingcat avslørte at det var russiske etterretningsagenter som sto bak.

Aleksej Navalnyj ble for alvor kjent i 2013, da han nesten klarte å vinne ordførervalget i Moskva. Han jobbet mot det han hevdet var omfattende korrupsjon i det russiske ledersjiktet.

Navalnyj soner nå en straff på elleve år i et høysikkerhetsfengsel, der han må tilbringe lange perioder i isolat.



Dømt for brudd på covid-regler

2021: Ljubov Sobol er advokat og demokratiforkjemper og har vært i russisk politikk siden 2011.

I LANDFLYKTIGHET: Hun er en få russisk kvinner som har markert seg på opposisjonens side. Foto: Alexander Zemlianichenko

Sobol er blitt arrestert, truet og trakassert av myndighetene gjennom en årrekke, og i 2021 ble hun dømt til ett og et halvt års fengsel for angivelig å ha brutt Russlands covid-restriksjoner.

Hun ble også etterforsket for andre straffbare forhold, og valgte høsten 2021 å flykte fra Russland.

Fengslet for kritikk

2022: Ilja Jasjin har vært aktiv politiker siden 2005 og tilhører kretsen rundt Aleksej Navalny.

FENGSLET: Jasjin er fengslet for å ha kritisert krigen i Ukraina. Foto: Alexander Zemlianichenko

I april i fjor sa Jasjin at russiske styrker sto bak en massakre i Ukraina, da sivile ble funnet drept etter russisk tilbaketrekking fra byen Butsja nær Kyiv.



Han er en alliert av den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalny og sto også nær opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov, som ble drept i et attentat nær Kreml i 2015.

I 2022 ble Jasjin pågrepet og senere dømt til åtte og et halvt års fengsel for å være kritisk til krigen.



Flystyrten utenfor Moskva

2023: Wagner-toppene Jevgenij Prigozjin og Dmitrij Utkin er etter alt og drepe i en flystyrt i Russland onsdag.

DØD: Det siste bildet av Prigozjin ble offentliggjort 21. august. Det viser tilsynelatende Prigozjin i Afrika. Prigozjins fly styrtet nøyaktig to måneder etter opprørsforsøket. Foto: PMC WAGNER

Det er ikke slått fast om det var en luftvernmissil som skjøt ned flyet, en bombe om bord, eller om flyet styrtet av en annen grunn. Det er i alle fall grunn til å tro at Putin har beordret noen til å kvitte seg med Prigozjin.

I slutten av juni sto Prigozjin og Wagner bak et mislykket opprør mot den russiske forsvarsledelsen. Under opprøret ble Prigozjin omtalt som en forræder av Putin.

Opprøret endte med en avtale der Prigozjin og Wagner-soldatene fikk lov til å reise til Belarus, men få er overrasket over at nok en fiende av Putin er ryddet av veien.

Mistenkelige fallulykker

I tillegg til disse relativt kjente sakene, har det i løpet av de siste årene har det også vært en rekke tilfeller der kritikere av Putin har dødd under uklare omstendigheter, eller tilsynelatende selvmord.

Fall ut vindu, drukninger og andre hendelser som ender med døden skjer uforholdsmessig ofte med de som har kommet på kant med presidenten og hans krets.

Journalister og menneskerettighetsaktiviser er også på listen over mennesker som er drept. Trolig på ordre fra øverste hold.