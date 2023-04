Ekspert om våroffensiven

Det er kun et tidsspørsmål før Ukraina starter den varslede våroffensiven mot Russland, lover flere ukrainske samfunnstopper.

Løftene om en nært forestående motoffensiv er i stor grad en informasjonskrig fra myndighetenes side for å villede russerne. I realiteten ønsker Ukraina i størst mulig grad å ta russerne på sengen.

– Det er ingen som kan si noe begrunnet om når denne offensiven kommer, hvor den kommer, hvor stor den vil være, hvordan den vil se ut, sier professor Sven G. Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier.

PATRIOT: Det amerikanskbygde Patriot-systemet har lengre rekkevidde enn norskutviklede Nasams og andre systemer som er i bruk i landet i dag, og vil bedre Ukrainas forsvar mot russiske rakett- og droneangrep. Her fra en øvelse i Polen i februar. Foto: KACPER PEMPEL

– Alle som sier de vet nå hvordan dette vil se ut, de bløffer så enkelt er det, sier han til TV 2.

Forbereder seg

Før en motoffensiv skal kapasiteten bedres, våpen og ammunisjon må på plass, soldater skal trenes opp i nye våpensystemer, og ikke minst må de gjørmete jordene tørke opp.

GJØRME: Ukrainske soldater trener i Kharkiv-regionen 21. april. Foto: SERGEY BOBOK

Denne uka ankom de første avanserte patriot-systemene Ukraina.

Patriot-systemet har en rekkevidde på opptil 160 kilometer, og systemet kan blant annet brukes til å skyte ned langtrekkende, ballistiske raketter og droneangrep.

Dette er ikke tilstrekkelig hvis Ukraina skal klare å slå fienden helt tilbake og vinne krigen.

– Vi trenger minst ti ganger så mye hjelp fra Vesten for å få skutt på den russiske aggresjonen i år, sier Ukrainas viseutenriksminister Andrij Melnyk søndag.

Må ta et valg

Holtsmark er klar på at de ikke kommer til å få så mye som de ber om, men han er enig i at de må ha mer hjelp for å klare å vinne krigen.

– Det Vesten har gitt er langt fra tilstrekkelig, sier Holtsmark.

– Jo mindre støtte Ukraina får, jo lenger vil krigen vare, og jo større vil de ukrainske tapene bli, sier han.

Holtsmark mener Vesten står framfor et valg.

SKYTTERGRAVSKRIG: En ukrainsk soldat holder stand i en av skyttergravene ved Bakhmut. (Photo by Aris Messinis / AFP) Foto: ARIS MESSINIS

– Man må våkne opp og forstå at det vi hittil har gjort er å hjelpe Ukraina litt. Vi har hjulpet dem med å ikke tape krigen, men vi ønsker å sette dem i stand til å vinne den, sier han.

«Kjøttkverna»

Krigen i Ukraina har de siste åtte månedene vært konsentrert rundt byen Bakhmut øst i landet. Den krigsherjede industribyen har fått tilnavnet «kjøttkverna» på grunn av de høye dødstallene.

Trolig har titusener av soldater mistet livet her både på ukrainsk og russisk side. Trolig er det russerne som har pådratt seg de største tapene.

– Vi holder stand

Russerne hevder de har omringet ukrainske styrker i Bakhmut, men major og pressetalsmann i Ukrainas 59. artilleribrigade avviser russernes påstander.

– Vi holder stand, men situasjonen er svært vanskelig. Det er den flere steder langs fronten, sier majoren til TV 2.

Majoren sier også at de ikke ønsker å trekke seg tilbake fra byen fordi russerne lider så enormt store tap der.

«KJØTTKVERNA»: Kampene i Bakhmut har rast i åtte måneder. REUTERS/Kai Pfaffenbach Foto: KAI PFAFFENBACH

– De russiske soldatene som zombier som kjemper med gamle sovjetmetoder der de sendes i bølger inn i kamp, sier han.

Holtsmark bekrefter at russerne bruker gammeldagse metoder som koster dyrt.

– De russiske styrkene slåss på en veldig gammeldags måte. De bruker sine soldater som kanonføde, som det er en tradisjon for i russisk militær praksis, sier Holtsmark.