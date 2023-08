– Det er fullstendig kaos.

Ingvill Konradsen holder tett kontakt med kollegaer på Haiti. De beskriver situasjonen som nå utfolder seg.



– Det er krigslignende tilstander. Gjenger kommer inn i bydeler med maskingevær. De skyter rundt seg, voldtar og dreper kvinner og barn.

BARNESKOLER: Norske Ingvill Konradsen driver to barneskoler på Haiti. Foto: Privat

Konradsen driver to barneskoler på Haiti, gjennom organisasjonen Prosjekt Haiti. Den ene skolen ligger i hovedstaden Port-au-Prince, der volden har økt dramatisk de siste dagene. I perioder i løpet av året har hjelpeorganisasjoner vært tvunget til å midlertidig stanse arbeidet.

Nordmannen forteller at de ansatte på barneskolen i hovedstaden frykter å gå ut på gaten, og at foreldre er livredde for å sende barna på skolen.

– Det er på grensen til anarki. Befolkningen opplever å være overlatt til gjengene.

2400 DREPT: Over 2400 personer er drept hittil i år, ifølge FN. Foto: Odelyn Joseph

Voldssprial

Haiti opplever den ene krisen etter den andre. Voldsspiralen kommer på toppen av både en politisk og humanitær krise.



I 2010 ble Haiti rammet av et jordskjelv. Over 300 000 mennesker døde, noe som gjør skjelvet til et av de verste som noen sinne er registrert. Hundretusener mistet hjemmet sitt over natta.



Landet kom seg aldri på beina.

Haiti er det fattigste landet i Nord- og Sør-Amerika. Man antar at nesten 90 prosent av befolkningen lever i fattigdom.



FATTIGDOM: Nesten 90 prosent av Haitis befolkning lever i fattigdom. Foto: RICHARD PIERRIN

Ifølge FN har over 2400 mennesker blitt drept på Haiti hittil i år. Mer en 350 skal være drept i regelrette lynsjinger der lokalbefolkningen tar loven i egne hender.

– De sier til meg at regjeringen ser at de blir slaktet på gaten, men gjør ikke en dritt for å hjelpe dem, sier Konradsen.



Gjenger kontrollerer 80 prosent av Haitis hovedstad, skriver The Guardian. I hovedstaden har volden eskalert i den fattige bydelen Carrefour-Feuilles.

– Folk går nå gatelangs med barn og en sekk på ryggen. De har vært tvunget til å rømme på en time, sier Konradsen.

FLUKT: Innbyggere i i Haitis hovedstad flykter. Foto: RALPH TEDY EROL

Mektig gjengleder advarer

Den danske dokumentaristen Martin Tamm følger situasjonen tett. Han kom hjem fra Haiti i april, og beskriver en befolkning med stor mistillit mot egen statsminister.

– Staten har mistet voldsmonopol, og gjengene har blitt ekstremt sterke. Nå ligger de i krig med hverandre, sier han.

MISTILLIT: Danske Martin Tamm følger situasjonen på Haiti tett. Foto: Privat

Statsminister Ariel Henry ble utpekt kun dager i forveien av attentatet mot president Jovenel Moïse i juli 2021. Drapet kastet Haiti ut i politisk kaos.



– Drapet på presidenten skapte en enorm ustabilitet. Befolkningen opplever ikke regjeringen deres som legitim.

Med USA i spissen har Henry støtte fra det internasjonale samfunnet. Men på Haiti florerer det rykter om at han både er korrupt og involvert i attentatet.

Ifølge Tamm er det en styrtrik elite som styrer i kulissene.

– Det som er Haitis store problem er at det er en uheldig trekant mellom politikere, gjengene, og en veldig rik oligarkelite.

Tamm sier at politikere er avhengig av støtte fra oligarkene for å få makten. Oligarkene gir penger til politikere, for at de skal få sanket stemmer i slummene, men også til gjengene for å holde dem i sjakk.

– Så det er en ond spiral som bare blir verre og verre.

Allerede i fjor høst ba statsminister Henry om utenlandsk hjelp for å bekjempe gjengvolden.

Mandag oppfordret Human Rights Watch verdenssamfunnet om å gripe inn raskt for å få slutt på voldsspiralen. Også FNs generalsekretær António Guterres har bedt medlemsland om å bidra i en Haiti-styrke, men få land har vært villige til å bidra.

Torsdag advarte en av de mektigste gjenglederne Jimmy Chérizier, best kjent under kallenavnet «Barbecue», om internasjonal intervensjon. Han ba også innbyggere om å mobilisere mot myndighetene i landet.



ADVARER: Gjeng-leder «Barbecue» advarer mot internasjonal intervensjon. Foto: Odelyn Joseph

Hva nå?

Forrige måned sa Kenya at de var forberedt på å sende styrker til Haiti, for å trene politistyrkene. Menneskerettighetsgrupper mener derimot at dette kan forverre situasjonen og begrunner det med det kenyanske politiets dårlige historie når det gjelder menneskerettigheter.

– Det er et valg mellom dårlige løsninger. Spørsmålet er om en intervensjon er den minst dårlige løsningen, sier Tamm.

Han mener det er vanskelig å se for seg en løsning uten en militær intervensjon. Samtidig tror han at en slik intervensjon vil møte på store problemer. Tidligere erfaringer med overgrep fra utenlandske styrker gjør befolkningen kritisk, mener Tamm.

– FN er enormt upopulære, sier han.

Også Konradsen tror lite på en militær intervensjon, men ser heller ingen andre løsninger.

– Jeg er splittet. Jeg forstår at folk ikke vil ha en intervensjon, etter tidligere erfaringer de har hatt. Samtidig så lever folk i frykt hver dag og må ha hjelp. Da er dette kanskje den eneste løsningen.