De skulle leve sammen resten av livet – så kom meldingen

Stormforelskelse. Slik beskriver Ilona forholdet med Oleksiy.

De to møtes rett før Russland gikk til fullskala angrep mot Ukraina i februar i fjor.

Det var full klaff; de elsker å reise, dra på sykkelturer, ta analogbilder.

FULL KLAFF: Ilona og Oleksiy møttes rett før krigen brøt ut i fjor. Foto: Privat

Oleksiy hadde allerede kjempet for landet i mange år.

Som stabssersjant i saniteten hadde han slåss mot prorussiske separatister i øst-Ukraina siden 2015. Etter hvert ble han medlem i Azovbataljonen med base i Mariupol.

SANITETSSERSJANT: Oleksiy kjempet i øst-Ukraina siden 2015. Foto: Elizabeth Servatynska

Når TV 2 tar kontakt med Ilona, nøler hun ikke et sekund.

– Selvfølgelig vil jeg fortelle verden om den fantastiske mannen min.

Ilona og Oleksiy møttes som mange andre gjør i dag; på sosiale medier.

Han la igjen en kommentar på Instagram-profilen hennes. De snakket litt frem og tilbake. Plutselig ser hun ham på T-banen.

– Var du akkurat på T-banen? skriver Ilona til Oleksiy etterpå.

Det ender i middag og vin. Oleksiy hadde nylig skadet kneet og hopper rundt på krykker mens han kokkelerer på kjøkkenet.

NYFORELSKET: De to rekker å se hverandre to ganger før krigen bryter ut. Foto: Privat

De to rekker å se hverandre to ganger før russiske stridsvogner ruller inn over grensen til Ukraina.

Ilona er hjemme med familien og våkner med et brak. Russiske raketter suser inn over den ukrainske hovedstaden.

– Den første natten sov vi i en parkeringskjeller, sier hun.

For Oleksiy kaller tjenesteplikten.

– Ukraina er verdt å dø for, skriver han til Ilona.

Oleksiy drar til fronten så fort han kan. Men kneet er for svakt og klarer ikke belastningen i felt. Etter noen måneder med gjenopptrening er han tilbake i kamp.

I mellomtiden blir Ilona og Oleksiy kjærester.

– Jo mer jeg ble kjent med Oleksiy, jo mer skjønte jeg at dette var personen jeg hadde ventet på hele livet mitt, sier Ilona.



KONTAKT: Ilona og Oleksiy møter hverandre så ofte de kan. Foto: Privat

Oleksiy kjemper ved fronten. Samtidig er Ilona hjemme i Kyiv.

Hun distraherer seg selv, drar på jobb og prøver å holde livet så normalt som mulig.

Men frykten er konstant.

Ilona har alltid telefonen på seg, og lengter etter livstegn fra kjæresten.

– Jeg fikk ofte panikk når det gikk lang tid mellom hver gang jeg hørte fra han. Psykisk var det veldig hardt. Noen ganger fikk jeg nervøse sammenbrudd.

«Hvor er du? Går det bra med deg? Jeg er bekymret», skriver Ilona litt over midnatt til kjæresten ved fronten.

«GÅR DET BRA?»: Ilona lengter etter livstegn fra kjæresten. Foto: Privat

Det nyforelskede paret møter hverandre når de kan. Han reiser hjem til Kyiv, og hun rundt til ukrainske byer i nærheten av der han er på oppdrag.



I desember i fjor er Oleksiy hjemme på permisjon. De to drar på fjelltur sammen. Ilona skal bestige sitt første fjell.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

– Nå må du lukke øynene og ønske deg noe, sier Oleksiy da de når toppen.



Det rekker hun ikke, før Oleksiy går ned på ett kne. Ilona gråter av glede.

Tre måneder senere, gifter de seg.



GIFT: Ilona og Oleksiy gifter seg 15.mars i år. Foto: Privat

Sammen legger de planer for fremtiden. Oleksiy er sliten etter åtte år i militæret. De drømmer om hus og hage, med hengekøye og grill.

– Han hadde sett så mye død og smerte. Han ønsket seg et fredelig, stille liv, sier Ilona.

En katt og en hund. Kanskje noen høner.

Og barn.

– Men drømmene hans kommer aldri til å bli virkelighet. Det knuser hjertet mitt.

Det varer ikke lenge før den nygifte sersjanten må tilbake til fronten. Hver gang han reiser ut, sender Ilona med ham brev og bilder.

– Han hadde de alltid med seg, sier hun.

Her ser Ilona og Oleksiy hverandre for siste gang.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Oleksiy fortsetter å sende meldinger fra fronten.

– Det er et helvete her, skriver han i starten av juni.

Ukraina har akkurat lansert motoffensiven. Oleksiys brigade er sør for byen Orikhiv, ved landsbyen Mala Tokmachka.

Ilona og Oleksiy skriver litt frem og tilbake, og snakker om grillen de skal ha i den fremtidige hagen.

8. juni kl. 13:45: Ilona får meldingen «Jeg lever» fra Oleksiy.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp «JEG LEVER»: Oleksiy sender livstegn fra fronten. En dag blir det stille. Foto: Privat

– Jeg hater Russland for alt de har gjort, og for at jeg må sitte og vente på en melding som dette, skriver Ilona på Twitter.

Men så blir det stille.

Ukrainske styrker forsøker å trenge gjennom angrepslinjen til russerne, for å dele den russiske linjen i to, ifølge Forbes.



Men de ukrainske styrkene kjører inn i et minefelt, og blir møtt med med tung artilleribeskytning.

Oleksiy skal hente ut sårede.



Så lander et russisk panservernmissil rett ved bilen han kjører i. Missilet er laget for å ødelegge tungt pansrede kjøretøy.

Oleksiy blir truffet av et fragment i hodet.

SERSJANT I SANITETEN: Oleksiy var sersjant i saniteten siden 2015. Foto: Privat

I Kyiv er Ilona på vei hjem fra jobb. Det har gått en stund siden hun hørte fra ektemannen.

En tekstmelding tikker inn på telefonen hennes.

«Oleksiy er hardt skadet»

Panikken skyller inn over henne. Hun får tak i Oleksiys partner i felt. Han bekrefter det hun fryktet.

Fire dager inn i den ukrainske motoffensiven, blir Oleksiy drept i landsbyen Mala Tokmachka 8. juni.

8. juni-angrepet avdekker en av de store utfordringene den ukrainske hæren står overfor, skriver The Guardian i en analyse. Ukraina mangler luftherredømme; styrkene på bakken blir ikke beskyttet fra luften.



Ukrainske myndigheter har ikke delt informasjon på hvor mange som ble drept i angrepet. Men antallet ødelagte kjøretøy, kan gi en pekepinn. De mistet 25 kamp- og stridsvogner, skriver Forbes.

– Fienden har kommet til hjemmet vårt for å drepe oss, sier Ilona.

Medsoldatene gjorde hva de kunne, men Oleksiy hadde ingen sjanse for å overleve.

Han ble 28 år gammel.