– De skal henges og skytes

HEVNGJERRING: Paul Walker deltok under urolighetene 6. januar 20201 og har ikke gitt opp kampen for å få Trump som president . Foto: Frode Hoff / TV 2

På et jorde i Michigan går Paul Walker rundt og passer på flaggene sine. Hvert og ett av dem er en hyllest til tidligere president Donald Trump, men som så mye i USA er det også business involvert.

– Jeg selger dem for 20 dollar stykket eller tre for 50, sier den brunbarkede mannen til TV 2.

FINGER: TIL DEMOKRATENE: Salg av Trump-effekter er fortsatt god business i USA. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Valget ble stjålet

I likhet med flertallet av USAs republikanere, tror Paul fortsatt at Trump egentlig vant valget i 2020.

– Han vant stort. Jeg er helt overbevist om at valget ble stjålet fra oss, sier han.

Mer enn 50 rettsinstanser har avvist påstandene om at juks påvirket utfallet av valget.

Men dette har ikke påvirket Paul, som 6. januar 20201 var en av de titusener som møtte opp i Washington D. C. for å demonstrere mot Senatets sertifisering av Joe Biden som president.

– Fredelig protest

For Paul var også turen til hovedstaden en blanding av politikk og forretninger. Den dagen solgte han Trump-effekter for over 5000 dollar.

NASJONALT TRAUME: MInst sju mennesker mistet livet som direkte resultat av angrepet på Kongressen 6. januar. Foto: Shannon Stapleton / NTB.

Han hevder selv at han ikke var blant dem som stormet kongressbygningen, og kjøper heller ikke granskingskommisjonens konklusjoner om hva som skjedde.

– Det som skjedde var at mange patrioter samlet seg og gjennomførte en fredelig demonstrasjon.

I den grad noen gjennomførte ulovligheter, må det ifølge ham ha vært provokatører fra Antifa-bevegelsen eller Black Lives Matter.

Sju mennesker mistet livet som en direkte følge av opptøyene 6. januar, ifølge en rapport fra Senatets granskingskommisjon.

Ingen av etterforskningene i kjølvannet av volden, har gitt noen indikasjon på at andre grupper enn Trumps tilhengere var delaktige.

Polariseringen øker

To år etter at Joe Biden overtok Det hvite hus med løfter om å samle landet og dempe konfliktnivået, er det ingenting som tyder på at splittelsen i det amerikanske samfunnet har avtatt.

BEKYMRET: Polariseringen i USA er i ferd med å øke før Kongressvalget 8. januar, mener statsviter Michael Traugott. Foto: Øystein Bogen / TV 2

Tvert imot, mener professor i statsvitenskap ved University og Michigan, Michael Traugott. Han ser med bekymring på de hatske strømningene som nå preger oppkjøringen til Kongressvalget 8. november.

– Jeg tror polariseringen kommer til å bli verre, sier han til TV 2.

– Politikk i USA har blitt til en stammefeide. Republikanerne liker ikke Demokratene og Demokratene liker ikke Republikanerne. Og deres motvilje mot hverandre bare øker.

Krever blod

Paul Walkers meninger tydeliggjør at potensialet for vold fortsatt i høyeste grad er til stede. For ham er det ikke nok at Republikanerne vinner tilbake Kongressen.

– Oppgjørets time kommer, sier Trump-supporteren, som er sikker på at eks-presidenten vil gjøre comeback så snart Kongressvalget er over.

VIL HA BLOD: Paul Walker lover oppgjør når Republikanerne kommer til makten igjen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Hva mener du med det?

– Alle disse forræderne skal få sin dom - forræderne i regjeringen. Mediene lyver, og de folkevalgte er kriminelle. De skal alle få betale med sine liv. Vi krever blod, og det vil skje snart,

På spørsmål om han virkelig mener dette bokstavelig, legger ikke Paul fingrene imellom når han beskriver hva som bør skje med Demokratenes politikere.

– De skal skytes og de skal henges!