– De sa jeg bare kunne ta farvel med livet

Det ligger en uhygge over den tidligere varetektsarresten i Kherson.

Bygningen, som er omgitt av høye murer med piggtråd på toppen, er nå tom. Men sporene etter hva som foregikk her gjennom ni mørke måneder finnes overalt.

På veggene er det fortsatt blodflekker som ikke lar seg vaske bort.

BLOD: I dette rommet ble ofrene avhørt og utsatt for grov vold. Blodflekkene synes fortsatt på veggene. Foto: Aage Aune / TV 2

Alle celledørene er borte. De stjal russerne med seg da de evakuerte i november 2022.

– De som ble tatt hit hadde ikke gjort noe galt. Det holdt med mistanke om at de sympatiserte med Ukraina eller at russerne fant meldinger og bilder på telefonene deres som de ikke likte. Det var nok til å arrestere dem, forteller Andriy Kovaniy som er politimann i Kherson.



SJOKKERT: Politimannen Andriy Kovaniy åpner torturfengselet for TV 2. Under etterforskningen av overgrepene i Kherson kommer det fram stadig mer grusomme detaljer. Foto: Aage Aune / TV 2

Omfattende tortur

Fengselet som er bygget for å huse opptil 60 fanger, hadde mer enn dobbelt så mange innsatte mens russerne okkuperte byen, forteller Andriy.

Og mens de satt her, ble de torturert på de mest utspekulerte måter.

– De festet ledninger på fangenes ører, hender og kjønnsorganer og satte på strømmen. De slo ut tennene på folk, knekte armer og bein og tømte vann ned i halsen deres gjennom en fille slik at de skulle føle at de druknet. Metodene var utrolig varierte, sier politimannen til TV 2.

SKREKKENS HUS: Varetektsfengselet var åsted for overgrep mot over 300 ukrainske sivile som russerne hadde arrestert. Foto: Aage Aune / TV 2

Ukrainsk politi har startet en omfattende etterforskning av saken.

Så langt er det snakk om over 300 fornærmede. Minst to personer ble regelrett slått ihjel under torturen i varetektsfengselet, forteller Andriy.



– Si farvel til livet

Oleh Baturyn var russernes fange i over én uke.

Journalisten rakk ikke å komme seg ut av Kherson i tide, og en dag i begynnelsen av mars 2022, sto russerne på døra hans.

FENGSLET: Oleh Baturyn ble arrestert i mars 2022 og sier han ble utsatt for grov fysisk og psykisk tortur. Foto: Aage Aune / TV 2

– De sa med en gang at jeg bare kunne ta farvel med yrket mitt og med livet og at de skulle banke meg fordi jeg var journalist.



Så begynte torturen. De slo ham med geværkolber på beina, armene og i underlivet og knekte fire av ribbeina hans.

– Og hele tiden hørte jeg hvordan andre fanger rundt meg skrek i smerte. Dette var helt forferdelig. Faktisk verre enn mishandlingen jeg selv ble utsatt for, forteller 45-åringen.



Oppsporet torturistene

Etter over én uke i torturkamrene, ble Oleh sluppet fri, men med klar beskjed om at russerne ikke var ferdig med ham.

Da skjønte han at han måtte flykte fra den okkuperte byen. Fire dager tok den farefulle reisen gjennom frontlinjene, men til slutt kom han til ukrainsk-kontrollert område.

GRAFITTI: På veggen i en av cellene har russerne skrevet «Lenge leve Spetsnaz». Dette er betegnelsen på de russiske spesialstyrkene som kjemper i Ukraina. De innsatte måtte blant annet lære seg den russiske nasjonalsangen utenat for å slippe unna avstraffelse. Foto: Aage Aune / TV 2

Da bestemte Oleh seg for å brukes sine journalistiske ferdigheter til å finne ut hvem det var som hadde mishandlet ham. Han hadde nemlig klart å få et glimt av ansiktene bak finlandshettene torturistene hadde på hodet.

Ved hjelp av sosiale medier og bilder andre ukrainere hadde tatt da russerne inntok Kherson, satt han til slutt med to navn, som han gikk til politiet med.

Omfattende etterforskning

Begge mennene er nå siktet av ukrainsk politi.

Til sammen er ni navngitte russere og ukrainske medløpere etterlyst og mistenkt for å ha stått bak grove krigsforbrytelser, opplyser Anastasia Vesilovska ved statsadvokatens kontor.

ETTERFORSKER: Anastasia Vesilovska jobber for statsadvokatens kontor i Kherson. De har registrert over 17 000 overgrep mot sivile under Russlands okkupasjon. Foto: Aage Aune / TV 2

– Dette er et enormt etterforskningsarbeid, sier Vesilovska til TV 2.

For i tillegg til tortur, rakk også de russiske okkupantene å begå mange andre krigsforbrytelser mens de styrte Kherson.

– Bare i Kherson fylke har vi så langt registrert mer enn 17 000 tilfeller av vold og overgrep mot sivile innbyggere, sier hun.



Det vil trolig ta lang tid før saken kommer for retten, og det er foreløpig helt uvisst om de siktede vil bli pågrepet. De antas nemlig å ha flyktet til Russland.

Torturofferet Oleh velger likevel å være tålmodig og stole på at rettferdigheten vil seire.

– Jeg håper det ukrainske rettssystemet vil klare å bevise de mistenktes skyld. I mellomtiden håper jeg at disse mennene ikke sover godt om natten. Før eller siden vil de bli arrestert og få sin straff. Det viktigste for meg er at vi overlevde og at vi holdt ut.