– De prøvde å få meg til å tilstå noe jeg aldri gjorde.

Det norsk-inspirerte fengselet i USA har vært et populært forskningsprosjekt. I forbindelse med et bokprosjekt om fengselssystemet, uttalte Arne Treholt seg om tiden som innsatt i Norge.

I State Correctional Institution Chester, som ligger like utenfor Philadelphia, har et kriminalomsorgsveiledet team siden 2018 jobbet for å innlemme skandinaviske fengselsprinsipper i institusjonen.

Basert på erfaringer fra betjenter i Skandinavia forsøkte kriminalomsorgen og deres ledere å revurdere hvordan fengsling kunne se ut ved SCI Chester.

Dette initiativet har fokusert på å utvikle en egen boenhet i fengselet.

CHESTER: Denne avdelingen har tatt inspirasjon fra Norge. Foto: Anthony Grove

Sammenlignet norske og amerikanske fengsler

Forfatter og journalist Nina Hanssen har skrevet bok om såkalte «Little Scandinavia». Hun skriver at en del som besøkte avdelingen ble noe overrasket over løsningene der og lurte på om prosjektet innebar en sikkerhetsrisiko.

– Når de har forlatt avdelingen har de endret mening. Også de innsatte som ble plukket ut ved loddtrekning sa at de følte at de var med på et historisk prosjekt der de fikk lære masse om hvordan kriminalomsorg kan være, sier hun.

HANSSEN: Nina Hanssen har skrevet bok om det norske og amerikanske fengselssystemet. Foto: Heiko Junge / NTB

Hun opplevde også at de ansatte oppfattet sin egen jobb som mer meningsfull nå, ettersom det var større muligheter for aktiviteter sammen med de innsatte.

– Prosjektet har gitt meg tro på at det er mulig å ta deler av den norske kriminalomsorgen og eksportere den til USA, forteller hun.



Fikk intervjue Treholt

I sin bok, «The Norwegian prison system», beskriver hun hvorfor det norske fengselssystemet er mer humant enn det amerikanske.



I forbindelse med boken fikk hun i 2022 intervjue Arne Treholt om tiden som innsatt på 80-tallet.

Den tidligere politikeren og UD-sjefen ble i 1985 dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.

I avhør innrømmet han først at han hadde gitt sovjeterne graderte dokumenter, før han trakk tilbake sine uttalelser. Han uttalte senere at han led av «tilståelsessyndrom» på avhørstidspunktet.

I 1992 ble han benådet av helsegrunner, etter åtte og et halvt år bak lås og slå.

Treholt døde i Moskva i februar 2023, 80 år gammel.

– Jeg ble plassert på et rom med nedsotet vindu, det gjorde at jeg raskt mistet døgnfølelsen. To menn satt alltid i døråpningen og så på meg, fortalte Treholt til Hanssen i forbindelse med hennes bokprosjekt.

– Dette var et regime som ikke er så ulikt det man har lest om, hvordan enkelte av våre allierte behandler de som sitter inne. Opplevelsen jeg hadde var spesiell.

TREHOLT: Arne Treholt satt inne på 80-tallet. Foto: Tore Meek / NTB

Fikk grønt lys

Det var Jordan Hyatt, professor i kriminologi ved Drextel univeristy, og hans kollega, sosiolog Synøve Andersen ved Universitetet i Oslo, som plukket opp ideen og begynte å planlegge «Little Scandinavia».

SOSIOLOG: Synnøve Andersen har vært med å planlegge «Little Scandinavia». Foto: JOHN STARK

De fikk grønt lys fra fengselsledelsen og startet planleggingen.

Hyatt sier at han og Andersen begge hadde forsket på fengselssystemene i USA og i Norge, og hvor det er likheter i politikk og praksis samt hvor det er forskjeller.

PROFESSOR: Jordan Hyatt forsker på fengselssystemene i Norge og USA. Foto: JOHN STARK

– Vi har også drevet en studie som har tatt amerikanske studenter til Norge i flere år, slik at de kan lære om den norske tilnærmingen til fengsler. Etter hvert som arbeidet vårt begynte å fokusere mer på kriminalomsorgen og fengselsreformen, klarte vi å bringe disse to områdene av arbeidet sammen, og danne grunnlaget for det nåværende prosjektet, forteller Hyatt.

Spesiell seanse

Skal vi tro Treholts uttalelser, er det imidlertid ikke alle deler av norsk fengselshistorie som er like forbilledlig.

Han beskriver ankomsten til Drammen i fengsel som et sjokk.

– Jeg husker seansen hvor jeg kom til Drammen der det var folk fra politiet og der det ble forlangt at jeg skulle strippe, og folk sto tett inntil meg. Den seansen ble så spesiell at en av dem til slutt sa nok var nok.



Han forklarte at de fleste bidro til å piske opp stemningen.

Treholt hadde imidlertid bare har gode ting å si om de fleste fangevokterne i Drammen.

– De prøvde å få meg til å tilstå

Treholt ble 20. januar 1984 arrestert for spionasje til fordel for Sovjetunionen.

– Jeg sov kanskje én-to timer i døgnet på politihuset de første ukene, fortalte Treholt.

ARRESTERT: Treholt ble arrestert for spionasje på 80-tallet. Foto: Politiet

– Jeg var delvis i sjokktilstand den første tiden, og du må sitte lenge i avhør.

Han forklarte at han signerte protokoller en uke etter avhør, og at han opplever seg utsatt for brudd på brudd.

– Jeg var isolert og fikk ikke lese aviser, høre på radio eller se på fjernsyn. Det varte i nesten ett år.

– De prøvde å få meg til å tilstå noe jeg aldri gjorde.

– Hvis du skal følge reglene, skulle jeg aldri bli plassert ute i et fengsel der du ble satt sammen med folk som har blitt dømt for kriminelle handlinger som drap og narkotika, men jeg opplevde det som skjedde som en variant av gjøkerede, uttalte Treholt.

Besøk av faren hver lørdag

Noen år etter fengselsoppholdet, avslørte Treholt at han planla å rømme i 1986.

– Jeg satt på Ila helt til rømningsforsøket mitt. For meg var det å få slutt på et mareritt, eller få gjort noe som var en endring i tilværelsen.

– Jeg satt i et spesielt regime, i et isolatregime.

Treholt fortalte om faren som var der hver lørdag, som var et lyspunkt for han.

– I Drammen var det seks-syv betjenter som hadde blitt silt ut for å ha kontroll på meg. Det jeg overlevde med, var at jeg var disiplinert og hadde mine faste vaner.

FENGSEL: Treholt fortalte om tiden i fengsel. Foto: Tore Meek / NTB

Han fikk en time til lufting hver dag.

– Det var få kvadratmeter der begynte jeg å løpe, og trente meg opp. Betjentene trodde jeg var gal, forklarer han.

Håpet var å få løpe London maraton.

Ble fotfulgt hele døgnet

Han forteller om korridoren som ble ryddet slik at han ikke skulle ha kontakt med andre innsatte.



– Jeg ble fotfulgt. Jo mindre de fant på meg, jo større ble jeg i deres øyne.

DØMT: Treholt ble dømt. Foto: Bjørn Sigurdsen / NTB

Han beskrev besøket av sjefen for fengselsstyret som noe positivt.

– Han sier til meg at han har klaustrofobi, og at han skjønner at det ikke er lett å sitte her. Han spør også om det er noe han kan gjøre for meg.

– Fengselsstyresjefen sier at han vet jeg er glad i å løpe, og om jeg vil ha en tredemølle i luftegården.

Treholt fikk så en tredemølle i luftegården, som han brukte hver time han hadde i friluft.