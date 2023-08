– De ønsker å drepe oss, men det kan de bare drite i!

KHARKIV (TV 2): Russerne jobber intenst for finne og ødelegge et av Ukrainas mest dyrebare våpen. En nervekrig pågår i skogene langs fronten.

1000 dieselhestekrefter brøler til liv et sted i den ukrainske underskogen.

Kjøretøyet er plassert under et rammeverk av stål med greiner på toppen, slik at ingen skal se det fra lufta.

Dette er nemlig et av Ukrainas mest dyrebare våpen;

SLITNE: Soldatene fra 43. Artilleribrigade er i aksjon dag og natt, og må også passe seg for russiske droner. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

En Panzerhaubitze 2000 produsert i Tyskland - et av verdens mest avanserte artillerisystemer.

– Selvsagt vet fienden at vi har disse vognene og selvsagt leter de etter dem. De leter hardt, så vi håper de ikke finner oss, men at vi finner dem først og dreper dem, sier kanonkommandøren som går under kallenavnet Pravdan.

KLAR TIL KAMP: Kanonkommandør «Pravdan» har vært på kurs i Tyskland for å kunne operere den avanserte artillerivogna. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Frykter teppebombing

TV 2 har fått tillatelse til å være med soldatene fra 43. artilleribrigade i kamp denne morgenen.

Den eneste betingelsen er at vi ikke avslører hvor de for øyeblikket befinner seg.

Gjennom sine ambassader følger russerne godt med på hva mediene skriver om den ukrainske krigsinnsatsen, og får de snusen i hvor avdelingen befinner seg, vil de teppebombe stillingene, sier Pravdan.

Årsaken er åpenbar.

– Det er himmelvid forskjell mellom disse vognene og det gamle sovjet-produserte artilleriet. Både når det gjelder skuddtakt og presisjon, forteller Pravdan.

TRYGT: Soldatene i 43. Artilleribrigade føler seg trygge inne i det tykt pansrede kjøretøyet. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

De er også mye bedre pansret og 31-åringen tror vogna hans kunne tålt et direkte treff fra en russisk artillerigranat. Derfor er det kun én ting disse mennene frykter: Droner.

Snikende fare

Russerne har kommet langt når det gjelder ubemannede fly, og spesielt har angrepsdronen Lancet ført til store tap på ukrainsk side.

FARE FRA OVEN: Russerne sender konstant droner på vingene for å finne «Pravdan» og hans medsoldater. Så langt har kanonlaget blitt oppdaget fire ganger, men klart seg. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Den kan sveve i lufta i lengre tid, før den stuper ned mot mål som måtte dukke opp og eksploderer.

Mannskapet på artillerivogna sitter rundt en primus og lager seg kaffe, når dagens første alarm går.

En app på telefonene deres varsler om at en Lancet er observert noen kilometer lenger nord.

Alle blir stille og lytter, og langt der oppe i lufta kan vi høre en summing. Det lyder nesten som en moped.

– Hvis den bare flyr forbi, så bryr vi oss ikke så mye, men hvis den begynner å sirkle over oss, da er det på tide å bekymre seg, sier Pravdan alvorlig.

Etter noen minutter blir det likevel klart at denne dronen har fløyet videre, og alle slapper av.

– De overvåker slagmarken fra lufta i håp om å finne oss og drepe oss. Men det kan de bare drite i, sier kanonkommandøren med et glis.

TRAVELT: Flere ganger om dagen må kanonlaget rykke ut for å skyte. Rett etterpå haster det med å komme seg i dekning. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Skremmer russerne

Så er det på tide å jobbe.

En stemme over radioen kunngjør at et mål er oppdaget. Mannskapet stormer bort til vogna, og straks etter braser 60 tonn med tysk panserstål gjennom skogen i retningen mot en lysning 200 meter fremme.

MODERNE: Innsiden av den 60 tonn tunge vogna er høyteknologisk. Apper sørger for at mannskapet får beskjed om russiske droner på vei. Foto: Aage Aune / TV 2

Der hever det lange kanonrøret seg mot himmelen, mens Pravdan håndterer det avanserte instrumentpanelet inne i vogna.

En serie koordinater lyder over radioen.

– Pass opp! Skudd kommer! roper kommandøren.

Et øredøvende brak runger gjennom skogen, mens en kruttstinkende sky nesten blåser oss som står utenfor av beina.

Med et brøl setter farkosten seg i bevegelse i revers, tilbake mot skjulestedet under trærne.

– Jeg håper vi traff det vi siktet på. Og kanskje har fienden fått ett eller flere kampkjøretøy mindre, sier Pravdan idet han hopper ut av vogna.

Nøyaktig hva det var de skjøt på og om de traff, får de sannsynligvis aldri vite.

Kanonduell på liv og død

Over to måneder er gått siden Ukraina startet sin motoffensiv. Siden da har fremskrittene vært små, og langs flere frontavsnitt er krigen blitt til en ren artilleriduell.

Her har ukrainerne nå et forsprang med den vestlige teknologien. Ikke bare kan de skyte lenger enn russerne, men også mye mer presist.

KAMUFLERT: En stålramme, dekket av greiner og blader gjør den dyrebare kanonen nesten umulig å oppdage fra lufta. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Russerne på sin side har langt flere kanoner, og tillegg nesten ubegrenset med ammunisjon, forteller Pravdan.

Og på toppen av alt har de droner, fly og missiler som brukes flittig både mot militære og sivile mål.

De seks karene som betjener Panserhaubitsen innrømmer at de er slitne. Kampene pågår dag og natt. Bare når det regner, blir det en pause, for da er det vanskeligere for observasjons-dronene å fly.

UTMATTELSESKRIG: Kampene pågår dag og natt. Seieren er ikke helt i sikte ennå. Foto: Aage Aune / TV 2

Vi spør Pravdan hvor lenge han tror krigen vil pågå.

– Helt til vi tar tilbake Krym-halvøya. Når vi tar den, tror jeg Russland er ferdig, sier han. Og han er ikke tvil om at før eller siden vil den russiske kamplysten ebbe ut.



– Vi vet jo hva vi kjemper for. Men hva russerne kjemper for, skjønner jeg ikke. De sender bare soldatene sine til slakt.