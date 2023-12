De ødelegger hjembyen min hver dag – det er vanskelig å tro

ZAPORIZJZJA-REGIONEN: Ødeleggelser etter et russisk missilangrep 3. november Foto: Privat

Den 3. november samlet en gruppe ukrainske soldater fra den 128. Separate Mining Assault Brigade seg til en militær prisseremoni i landsbyen Zarichne, sørøst i Ukraina.

Rundt 43 personer var til stede.

Da seremonien akkurat hadde startet, ble den angrepet av et russisk missil.

KAMPER: TV 2 møtte den 128. Separate Mining Assault Brigade i Ukraina. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Jeg vokste opp i denne landsbyen, Zarichne, her bor familien min. Den ligger 20 kilometer fra frontlinjen.

Jeg var helt i sjokk da jeg hørte hva som hadde skjedd.

Da jeg skjønte nøyaktig hvor angrepet hadde skjedd, ble jeg redd.



HJEMME: 3.november angrep Russland landsbyen min, Zarichne. Foto: Privat

Huset der raketten landet var ikke langt fra besteforeldrene mine sitt hus.

Jeg ringte bestemoren min, men hun svarte ikke. Jeg orket ikke tanken på at noe hadde skjedd med dem.

Mitt hjem

Jeg har en konstant følelse av at noen fra familien min kan dø hver dag.

Dette er den første følelsen jeg får når jeg mottar dårlige nyheter hjemmefra. Hver gang håper jeg på det beste.

ZARICHNE: Et av husene som ble ødelagt i angrepet 3. november Foto: Privat

De første tallene fra angrepet var 19 døde soldater og 11 sårede sivile.

Jeg holdt pusten. Det var en stor sjanse for at besteforeldrene mine var blant de rammede sivile.

Bestemor ringte meg etter ti minutter. Hun var nervøs og fortalte kort hva som hadde skjedd.

Bestemor sa at alt var bra med henne og bestefaren min, men at de var veldig redde. Det er 400 meter mellom huset deres og der angrepet skjedde.

De var heldige, men andre som var i nærheten, var ikke det.

Ukrainsk språklærer på intensivavdelingen

– Daria, det er rett og slett ingenting igjen av gata. Alle husene er ødelagt. Og den ukrainske språklæreren din er på sykehuset med alvorlige skader fra rakettfragmenter. Hun var i nærheten da angrepet skjedde, sa bestemor til meg.

Dette er gata hvor jeg tilbrakte barndommen min, fikk mine første venner og har mange minner.

LÆREREN MIN: Natalya Vasylivna er lærer i ukrainsk språk og litteratur på den gamle skolen min. Hun er nå på sykehuset. Foto: Privat

Da jeg hørte om min ukrainske språklærer, som heter Natalya Vasylivna, ble alt kaldt inni meg. Natalya var alltid alles favorittlærer. Hun snakket godt med barna og gjorde timene interessante. Det er veldig vondt å se at slike vakre mennesker lider.

Natalya var på besøk hos moren sin da angrepet skjedde, forteller Natalyas datter til meg senere. Natalya husker bare hvordan de ble kastet ut av en eksplosiv bølge. Så besvimte hun.

Etter det ble Natalya innlagt på intensivavdelingen.

– Nå ligger mamma på sykehuset og venter på operasjoner. Hun har brukket armen og begge beina, i tillegg har hun andre skader, forteller datteren.

SKADET: Etter angrepet er Natalya på sykehuset og har skader i armen og begge ben. Foto: Privat

For å hjelpe Natalya, organiserte innbyggere i Zarichne umiddelbart en innsamlingsaksjon for Natalyas operasjon.

Det er smertefullt når jeg leser nyheter om ukrainere som dør, mister slektninger og hjemmene sine. Det gjør selvfølgelig ekstra vondt når folk jeg kjenner godt blir rammet.

Det er veldig vanskelig følelsesmessig i slike stunder.

Historier om ofre

Overfor huset der angrepet skjedde, bor klassevenninnen min Taya sammen med bestemoren sin. Bestemoren ble skadet i angrepet.

ØDELAGT: En ødelagt garasje rett i nærheten av der angrepet skjedde. Foto: Privat

– Bestemoren min var alene hjemme. Hun hadde gått inn i huset fem minutter før angrepet skjedde. Det var det som reddet henne, forteller Taya til meg.

Eksplosjonen var enorm, og fragmenter spredte seg i en radius på flere kilometer.



Bestemoren husker at hun kjente gips fra taket falle på hodet hennes, og hun ble kastet på gulvet som var dekket med glass.

KRATER: Store ødeleggelser i en gate i Zarichne. Foto: Privat

Heldigvis var sønnen hennes i nærheten, og kom umiddelbart etter eksplosjonen for å hente moren sin. Bestemoren forteller at det var et helvete på gata: blod, skrik og døde kropper.

– Bestemor gråter. Hun har bodd i huset i 50 år. Hun bygde det fra bunnen av sammen med bestefar, og nå er det ødelagt, sier barnebarnet Taya til meg.

VINTER: Vinteren kommer snart, og folks hus er ødelagte. Foto: Privat

Vlad, som er en annen venn som bor i samme gate ringte meg og fortalte i sjokk hva som hadde skjedd med huset deres.

Det var bare faren hans som var i huset den morgenen. Da angrepet inntraff, kollapset taket på ham.

– Vinteren kommer veldig snart, og folks hus er ødelagte, sier Vlad.

Ødelagt skole

SKOLEN: Skolen i Zarichne før og etter angrepet. Foto: Privat

31 hus og 107 leiligheter i Zarichne ble ødelagt i angrepet, ifølge kommunen.

Jeg savner hjemmet mitt så mye, men nå er jeg er redd for å se hvordan det ser ut etter alle disse rakettangrepene.

For hvert ødelagte sted blir minnene som var der også ødelagt.

Missilangrepene endte ikke der. Den 15. november gjennomførte den russiske hæren tre rakettangrep mot sivil infrastruktur.

Et av angrepene skjedde fem minutter fra huset mitt. Der bor pappa. Vinduene i huset vårt ble blåst ut. Også hjemmene til barndomsvenner og naboer ble skadet.

Dette er dagen da skolen min ble ødelagt. Det er vanskelig å tro.

Jeg prøver å reagere rolig på slike nyheter, fordi dette er realiteten vår nå. Men å se hjembyen og skolen min bli angrepet er svært tungt.

Det var her jeg gikk i første klasse, studerte, gikk på dansekurs og vokste opp. Dette er virkelig et viktig sted for meg.

Nå er skolen borte.

Og i slike øyeblikk innser du at i morgen kan hjemmet ditt også forsvinne.