De nominerte får selvhjelpskurs

LUKSUS: De nominerte under årets Oscar-utdeling kan ta med seg mye mer enn en pris fra filmakademiet. Foto: John Locher / AP Photo / NTB

En sveitsisk alpeferie verdt en halv million kroner, luksuriøs hudpleie, og et gavekort på healing er bare noe av det Oscar-nominerte kan ta med seg hjem fra prisutdelingen.

Oscar-utdelingen er for mange synonymt med Hollywood, glamour, og overdådighet.

Det begrenser seg ikke bare til antrekkene på den røde løperen – for enkelte av de nominerte får ta med seg luksuriøse gaver etter festen, uansett om de vinner en Oscar-statuett eller ei.

Og prislappen på gaveposen? To millioner kroner.

LUKSUSGAVER: Dette er bare noe av det de nominerte kjendisene får. Foto: Lash Fary / Distinctive Assets

– Selv om denne gaveposen, som alltid, har en imponerende verdi, er det verken vårt fokus eller mål, sier den gavmilde mannen Lash Fary til TV 2.

Vil fremme minoriteter og kvinnelige gründere

Fary eier selskapet Distinctive Assets, som siden 1999 har delt ut gaveposer til forskjellige prisutdelinger.

Det er imidlertid Oscar-gaveposen, med navnet «Everybody Wins» som har desidert høyest prislapp.

GJØR SEG KLAR: En arbeider henger opp pynt i forkant av Oscar-utdelingen. Foto: Maye-E Wong / Reuters / NTB

Selskapet har ingen tilknytning med Academy of Morion Picture Arts and Sciences, som deler ut Oscar-prisene – derfor får Fary selv bestemme hvem de heldige mottakerne av luksusvarene er.

– I år er det de nominerte i kategoriene «Beste skuespiller», «Beste skuespillerinne», og «Beste regissør» som får alt, forklarer han til TV 2.

Det vil under årets Oscar-utdeling bety at 25 heldige kjendiser får utdelt den overdådige gaveposen.

Blant dem er Lily Gladstone, som er nominert i kategorien «Beste kvinnelige skuespiller» for sin rolle som Mollie i filmen «Killers of the Flower Moon». Også «Oppenheimer»-skuespiller Cillian Murphy kan glede seg til en gavepose utenom det vanlige.

NOMINERT: Lily Gladstone spiller Osage-kvinnen Mollie Burkhart i Apple TV-filmen «Killers of the Flower Moon». Foto: Apple TV+ via AP / NTB

Men til tross for at de 25 nominerte kan motta gaver til en imponerende sum, betyr det likevel ikke at de må ta imot gavene. Gavene anses nemlig som skattbar inntekt.

Derfor har Lash Fary lagt ved hele tre ulike reiser i gaveposen. Man kan velge å dra på alle.

– Men som regel har disse kjendisene bare tid til å ta en av dem. Dessuten har jeg aldri opplevd at noen har tatt imot alle gavene, sier han til TV 2.

Den enorme verdien på gavene vil nok få flere til å reagere.

HOLLYWOOD: Bilde av Hollywood-skiltet, tatt i nærhetn av Dolby Theatre, hvor Oscar-utdelingen foregår søndag. Foto: Chris Pizzello / AP Photo / NTB

Derfor er det viktig for Fary å understreke at nesten alle gavene kommer fra små bedrifter, som utelukkende er drevet av minoriteter eller har kvinnelige gründere.

– Disse gavene gis basert på det uvurderlige stjernestøvet disse nominerte kan drysse over en liten bedrift. Selvfølgelig har de råd til å kjøpe disse tingene, men så er de også i en unik markedsposisjon. Dette er en enkel vinn-vinn-transaksjon, forklarer han.

Bedriftene som vil ha produktene sine i Everybody Wins-gaveposen må imidlertid betale et gebyr på over 40.000 kroner.

Så, hva får de nominerte?

Dette får de

Årets dyreste gave er uten tvil et trenetters opphold på Chalet Zermatt Peak i Sveits, som er en luksusvilla i de sveitsiske alpene. Turen har en verdi på over 500.000 kroner.



SVEITSISK LUKSUS: De nominerte kan dra på en tre dager lang tur til denne villaen i Sveits. Foto: Handout / Distinctive Assets

Dersom de nominerte velger å ta imot denne turen kan de invitere opp til ni venner eller familiemedlemmer, til en hytte som er bemannet med et «førsteklasses» serviceteam.

De får også 10.000 måltider som kan doneres til hunder i nød, fra dyrevernsorganisasjonen PETA.

Her er et utvalg av hva annet som venter dem i gaveposen:

Luksustur til den karibiske øya St. Barths, til en verdi av omtrent 200.000 kroner

Kjøkkenutstyr fra luksusleverandøren THOR, til en verdi av 20.000 kroner

Hudpleie fra Miage, til en verdi av 5500 kroner

Hudbehandling fra Potenza RF, til en verdi av 100.000 kroner

En retro Rubiks kube, i anledning leketøyets 50-års jubileum

Personlig veiledning fra en søvncoach

Et tre måneder langt selvhjelpskurs hos Dr. Stacie Stephenson

En annen reise de nominerte kan velge å ta imot er til den holistiske retreaten «Golden Door» i California, som er verdt rundt 70.000 kroner.