– De knuser oss

UNDER BAKKEN: Sasha og de andre soldatene vi besøker må gjemme seg under jorden. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Det første vi hører er voldsomme drønn. Så ser vi de svartsvidde trærne. Noen trestammer stikker ribbet opp fra skogbunnen.

Andre er knust til pinneved.

SVIDD OG KNUST: Stemningen i Serebryansky-skogen er dyster og skremmende. I og rundt skogen har harde kamper mellom russiske og ukrainske rast i snart to år nå. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Her, dypt inn i Serebryanskyi-skogen, smeller det fra alle kanter.

Over tretoppene suser granater ustanselig.

Midt i skuddlinjen for artilleriilden som kommer fra begge sider, må ukrainske sanitetssoldater skjule seg i skyttergraver og underjordiske hytter.

GRAVER SEG NED: Underjordiske hytter og skyttergraver ligger spredt rundt omkring i skogen. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Russiske stillinger er ikke langt unna, og blir vi oppdaget av dronene deres er det livsfarlig. Derfor gjemmer soldatene seg godt under jorden.

– Vi gravde, bygget og dekket det med våre egne hender, forteller Alina oss, mens hun viser oss rundt i den underjordiske sykestuen de har bygget.

Frivillig ved fronten

Alina var sykepleier på et barnesykehus før russernes fullskalainvasjon startet for to år siden.

MELDTE SEG FRIVILLIG: Da den russiske fullskalainvasjonen startet meldte sykepleieren Alina seg frivillig til å behandle soldater ved fronten. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Nå styrer hun en medisinsk enhet som gir skadde soldater akutt behandling midt i skuddlinjen.



– For meg er livet det viktigste oppdraget. At folk overlever er det viktigste oppdraget som finnes, sier hun.

Og livene til flere soldater reddes, nettopp fordi denne medisinske enheten behandler og stabiliserer dem rett ved skyttergravene.

Med jevne mellomrom hører vi den skumle og hvinende lyden av innkommende granater. Sekunder etter smeller det.

Dette lever disse soldatene med døgnet rundt. De både jobber og bor under bakken.

TRANGT OM PLASSEN: Soldatene har gravd ut underjordiske hytter. Der forsøker de å hvile ut litt mellom vaktene. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Her kan vi sove. Her kan vi lage mat. Hvis det bare var et sted vi kunne vaske oss kunne vi bodd her for alltid, sier soldaten Sasha med et smil.

Selv om krigen raser rundt dem er soldatene i overraskende godt humør.

BESKYTTES: Alina blir hele tiden passet godt på av en soldat når vi beveger oss rundt i skogen. Brigaden vil nødig miste en av dem som er med på å redde liv. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Det er sånn vi støtter hverandre. Vi kan ikke overleve uten latter, forteller de og ler.

Blir verre og verre

Men latteren overdøves fort av nye drønn fra artilleri og smell fra granater.

Russerne angriper den 13. brigade fra flere kanter.

– De er der borte. Noen der borte. Og der, sier Alina, og peker mot forskjellige steder russerne har sine stillinger.

De russiske angrepene blir bare mer og mer intense.

– De angriper konstant. Du hører det selv.

Som så mange andre steder, på den ukrainske siden av frontlinjen, mangler også denne brigaden medisiner, utstyr, ammunisjon og artillerigranater.

KNAPT MED GRANATER: Soldater fra brigaden vi besøker i Luhansk skyter med artilleri mot russiske stillinger. Foto: 13. Brigade, Den ukrainske nasjonalgarden

Soldatene forteller oppgitt at de russiske styrkene rett og slett knuser dem på et essensielt område: Mengden angrep og tilgang på artillerigranater.



– For hver granat vi skyter, får vi 10 granater mot oss.

Sliter med moralen

Å se sine kampfeller bli drept og stygt skadet dag etter dag er vondt.

Og når man samtidig går rundt og bekymrer seg for hvor lenge de kan klare å stå imot de massive russiske angrepene, tappes soldatene sakte, men sikkert for krefter.

STERKE BÅND: Kameratskapet blant soldatene er sterkt. Mange av soldatene vi møter har vært i krigen helt siden fullskalainvasjonen startet for to år siden. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Vi er veldig slitne. Vi vil at det skal slutte. For moralen er det veldig tungt.

Soldatene gjør det de kan for å hindre russisk fremrykking.

Men da trenger soldatene og Ukraina umiddelbart mer hjelp i form av kuler og granater. Fra skjulestedet sitt under bakken forteller soldaten Sasha hva som trengs:

– Selvfølgelig ønsker vi å motta mer og mer hjelp. Da vil prosessen gå fortere. Og flere av guttene våre vil være i live og like hele.