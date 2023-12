De har vært gisler hos Hamas – flere barn kan bare hviske

Etter sju uker som gisler hos Hamas på Gazastripen er de igjen frie til å smile, le og leke.

Men det kan ta lang tid å finne tilbake til tryggheten.

Etter å ha vært i fangenskap vegrer mange for å lage lyd høyere enn stille hvisking. Noen snakker ikke i det hele tatt, annet enn å svare ja eller nei på spørsmål.

LEGE: Efrat Bron-Harlev er behandler for flere av de løslatte gislene i Israel. Foto: APTN

– De er som skyggen av barn, sier lege Efrat Bron-Harlev ved Schneider barnesykehus i Tel Aviv til nyhetsbyrået AP.

Hun er involvert i behandlingen av mer enn 26 tidligere gisler. 19 av dem er barn og ungdom.

Noen av dem er stille, mens andre har behov for å fortelle alle detaljer. Om og om igjen. Jo mer de snakker, jo flere detaljer kommer fram.

Ifølge Bron-Harlev gjelder dette både barna og de voksne.

Sliter med mat

Noen av barna hadde ikke fått lov til å vaske seg i tiden i fangenskap. Flere av dem hadde tapt opptil 15 prosent av kroppsvekten, og fremdeles sliter de med å spise.

Når de blir spurt hvorfor de ikke vil ha mat, svarer de hviskende at de må spare maten til senere.

Selv om de vet at de nå kan spise når de vil, er det mange som ikke klarer å spise opp maten sin. På kun sju uker lærte kroppen at de måtte spare mat til senere.



Flere av barna forteller om grusomme opplevelser.



– Det tar tid å forstå hva en tre år gammel jente mener når hun forteller om «den røde mannen» hun så ved siden av seg. Den røde mannen var en hun kjente som var dekket av blod, sier Bron-Harlev.

Noen av barna har mistet foreldrene sine. Noen så selv at de ble drept.

Andre ble fortalt av Hamas at foreldrene hadde forlatt dem. 12 år gamle Eltan har fortalt at han ble tvunget til å se video av massakren i kibbutzen hans.

Psykologene og psykiaterne som behandler barna nå, vet ikke om det er mulig, eller hvor lang tid det kommer til å ta, å få barna tilbake til normalen.

– Det er ikke på noen måte lett. De er fri, men man kan absolutt se hva de har vært gjennom, sier Yuval Haran til nyhetsbyrået AP.

PREGET: Yuval Harans mor, søster og to nieser var kidnappet. Han sier de viser tydelige tegn på at de har gjennomgått noe brutalt. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Hans to nieser, moren og bestemoren deres ble løslatt under den ukelange våpenhvilen. Fremdeles er barnas far i fangenskap.

– Vi prøver å overøse dem med kjærlighet. Vi klemmer dem og prøver å gi dem følelsen av å ha kontrollen tilbake.

Han er tydelig preget av stresset han har levd med de to siste månedene.

Fra den yngste niesen kom ut av helikopteret, var det klart at tiden i fangenskap hadde vært brutal.

YUVALS FAMILIE: Shoshan Haran (i bakgrunnen) sammen med Adi Shoham,(38) og Nave Shoham (8) Alle tre var gisler hos Hamas. Foto: Israeli Prime Minister's Office via Reuters.

Trodde hun var forlatt

En 13 år gammel jente forteller at hun hele tiden i fangenskap trodde at foreldrene hadde forlatt henne. Kidnapperne hennes lot henne tro det.

– De sa til meg: Ingen bryr seg om deg lenger. Ingen leter etter deg. Ingen vil ha deg tilbake. Du hører bombingen. Alt de vil, er å drepe deg sammen med oss, har jenta fortalt til legen, ifølge AP.

Dette er ikke noe man bare legger bak seg. Det er en del av livshistorien deres fra nå, sier lege Yael Mozer-Glassberg til nyhetsbyrået.

Nesten alle de løslatte gislene er utskrevet fra sykehus, og gjenforent med sine familier. Det er utfordrende å følge opp så mange gisler psykologisk. Alle har individuelle behov.

Fikk ikke snakke, gråte eller le

Spesielt utfordrende er det med barna som vegrer seg for å snakke.

– De fleste av dem forteller at de måtte være veldig stille hele tiden. De fikk ikke reise seg, ikke snakke, og selvfølgelig ikke gråte eller le. De måtte bare være veldig veldig stille, sier legen Bron-Harlev til AP.

– Hva de har gått gjennom, er vanskelig å forstå, sier hun.

Noen av de løslatte barna ser imidlertid ut til å tilpasse seg hverdagen fint.

En av dem er Noam Avidori (12) som ble løslatt sammen med moren. Hun har tilbrakt den siste uken sammen med faren og møtte venner. Hun har til og med vært på butikken.

GJENFORENT: Sharon Avigdori og hennes 12 år gamle datter Noam er blant de løslatte gislene. Her gjenforenes de med familien sin på et sykehus i Israel. Foto: AP

– Når jeg ber henne om noe, vet hun at hun bare kan si: «Pappa. Du vet hva jeg har gjennomgått», sier faren spøkefullt.

– Hun vet hun kan tyne meg, sier han.

Men det er også netter der Noam våkner skrikende av mareritt.

Store variasjoner

I alt er 86 gisler løslatt. Relativt få av dem har uttalt seg om tiden i fangenskap. Familiene deres sier at myndighetene har bedt dem holde detaljene for seg selv i frykt for at de som enda er gisler, skal settes i ytterligere fare.

Ut fra de beretningene som har kommet ut, varierer historiene om fangenskapet veldig. Noen ble isolert fra andre gisler. Andre ble holdt sammen med slektninger eller fremmede.

– Alle som har vært sammen med et familiemedlem eller venner, er i mye bedre form etter løslatelsen enn de som var isolert, sier klinisk psykolog Dani Lotan ved Scheider til AP.

Det er også individuelle forskjeller. Og det oppsto uventede vennskap.

Danielle Aloni og hennes fem år gamle datter Emilia ble holdt fanget med den thailandske sesongarbeideren Nutthawaree Munkan.

HJEMME: Danielle Aloni og Emilia Aloni etter løslatelsen 25. november. Foto: Schneider Children's Medical Center Spokesperson via AP

Alle tre ble løslatt, og i forrige uke sang jenta en sang Munkan hadde lært henne da de ble gjenforent over en videosamtale.

Tvillinger ble atskilt

Emilias kusiner, to tre år gamle tvillinger, framstår som mer traumatisert. Tvillingmoren Sharon Aloni ble hold sammen med ektemannen, en av tvillingene og åtte andre i et lite rom.

I ti dager trodde de at den andre tvillingdatteren var drept etter at hun ble tatt fra dem kort tid etter de ankom Gaza. Da insisterte Sharon på at hun kunne høre den savnede datteren, Emma, gråte. Bare minutter senere kom en kvinne med barnet.

TVILLINGER: Treåringene Emma og Yuli Aloni Cunio ble adskilt i 10 dager under fangenskapet. Foto: Hostages and Missing Families Forum headquarters via AP

Gjenforeningen var overveldende, og de fikk tilbringe resten av tiden som gisler sammen. Men et par dager før løslatelsen ble faren til tvillingjentene tatt bort. Ingen vet hvor han er.

– Nå våkner tvillingjentene gråtende hver natt, sier onkelen deres, Moran Aloni.

Emma bli hysterisk hvis noen går fra henne. Tvillingjentene klarer å snakke høyt igjen, men moren deres, Sharon, bare hvisker.

Også når det kommer til mat, varierer beretningene. Noen grupper fikk nok mat, mens andre fikk for lite. En familielege har fortalt på vegne av pasienten sin at gislene fikk en kjeks med te hver dag klokken ti, og av og til fikk de en daddel. Klokken 17 fikk de servert ris.

En 15 år gammel jente forteller at det gikk flere dager uten at hun spiste fordi hun ga rasjonen sin til sin åtte år gamle søster.

Måtte rasjonere saltvann

Noen av de 23 thailandske gislene som er løslatt, sier at de fikk rundt en halv liter avsaltet saltvann, og det måtte vare i tre dager.

– Mange av gislene forteller at de var veldig veldig sultne, og de snakker om å føle seg veldig skitne uten mulighet for å vaske seg, eller gå på do, sier Bron-Harlev.

Å komme seg etter et slikt langvarig traume vil ta lang tid.

Yaffa Adar (85) som ble kjent da Hamas la ut et bilde av at hun ble kidnappet i en golfbil, har snakket mye om tiden som gissel med familien sin.

KIDNAPPES: Her blir Yaffa Adar kjørt bort av kidnapperne i en liten golfbil. Foto: AP / NTB

– Men det har blitt vanskeligere og vanskeligere etter hvert som hun tar inn over seg hva som skjedde med henne, og kibbutzen hennes, sier barnebarnet Adva Adar.

– Hun er veldig mentalt sterk, men man kan se hvordan helvetet har nådd fram til sjelen hennes. Det er måten hun ser på verden og andre mennesker, sier Adar.

Hen Avigdori er en av dem som kan fortelle en lykkelig historie. Han sammenligner gjenforeningen med kona og datter med følelsen av å bli pappa for første gang, bare ti ganger så sterk.

– Å høre latteren til datteren min og snakke i timevis med kona mi, er som at familien er født på ny, sier han.