De har norske og svenske pass, men kommer seg ikke ut

Palestinere med doble statsborgerskap tar seg daglig til grensestasjonen i Rafah i håp om å komme seg over til Egypt, og videre hjem til deres andre hjemland.

Det sjokkartede Hamas-angrepet lørdag 7. oktober, blir besvart med massive og kontinuerlige angrep på Gazastripen. 1,1 millioner sivile palestinere er bedt om å evakuere sørover mot grensen til Egypt.

Venter i flere dager

Rafah er den eneste grenseovergangen ut fra Gazastripen som ikke er kontrollert av Israel. Men egyptiske myndigheter har ikke ønsket å åpne grensen for flyktningene.

Her venter også over 200 norske statsborgere, eller palestinere med annen norsk tilknytning, i uvisshet.

– Jeg har norsk statsborgerskap. Ambassaden ringte oss og sa at vi måtte komme til grensen for å prøve å komme oss over til Egypt, for så å reise hjem til Norge, sier Tal'at Ghayaben til Reuters.

Han sier de tilbringer sju, åtte, ni timer ved grensen hver dag, før de må gi opp og reise tilbake.

KOMMER IKKE UT: Tal'at Ghayaben er norsk statsborger. Han befant seg på Gazastripen da alle grenser ble stengt og Israel startet sine angrep. Foto: Reuters

– Dette er fjerde dagen vi drar til Rafah. Det er veldig farlig, men vi håper det går bra. Israelerne bomber over alt. Vi vet ikke hva vi skal gjøre.

– Vi føler vi kommer til å dø hvert minutt, hvert sekund. Vi håper vi overlever og at alt blir bra, sier Ghayaben til Reuters.

TV 2 har forsøkt å nå Ghayaben på telefon, men har foreløpig ikke fått svar.

Sover i gata

En svenskpalestiner er i samme situasjon. Han og familien har fått beskjed av den svenske ambassaden om å møte opp ved grensen, bare for å møte stengte porter.

– Jeg er fra nord-Gaza, og kan ikke dra tilbake dit. Situasjonen er mer tragisk enn noen kan forestille seg, sier Jamil Safi til Reuters.

SVENSK STATSBORGER: Jamil Safi ber verdenssamfunnet om hjelp til palestinerne. Foto: Reuters

Han påpeker at han ikke lider mer enn andre palestinere.

– Alle lider. Folk blir dratt ut fra ruiner og det er hauger av lik. Bygninger har kollapset, og folk kommer seg ikke ut. Vi appellerer til egyptiske myndigheter og hele verden for å stå ved det palestinske folk, sier han.

Internasjonale forsøk på å få til en våpenhvile for å åpne for menneskelige korridorer, og mulighet for å komme seg ut av Gaza, har ikke lykkes.

– Skal vi bli her til vi dør?

– Gaza legges i ruiner. Gaza brenner. I går var vi veldig nær da det ble bombet ved grenseovergangen, og nå sover i gata eller på kafeer. Men det er ikke trygt noe sted, sier Safi.

– Vi vil gjerne forstå hva som skjer. Skal vi dra eller ikke. Skal vi bli her til vi dør, spør han.

BOMBET: Israel har angrepet mål i Rafah samtidig som tusenvis av sivile har søkt mot grensestasjonen her i håp om å komme seg ut av Gazastripen. Nødhjelpsorganisasjoner står på andre siden og venter på å komme inn. Foto: MOHAMMED ABED

Det norske utenriksdepartementet jobber kontinuerlig for å finne løsninger for norske borgere.

– Jopper for å få grensen åpnet

– Hovedfokus er å få norske borgere ut av Gaza og humanitær bistand inn. Det er om lag 200 norske borgere eller med norsk tilknytning, som ønsker hjelp fra norske myndigheter til å reise ut fra Gaza, sier kommunikasjonsrådgiver Henrik Hoel til TV 2 tirsdag.

– Det er fortsatt usikkert når grensen fra Gaza til Egypt åpnes. Vi følger situasjonen tett og vil gi beskjed dersom og så snart vi får ny informasjon. Norge jobber langs alle spor for å bidra til en slik åpning.

Hvis eller når grensen til Egypt åpnes, er det et utryknings-team på plass i Kairo som skal hjelpe norske borgere som trenger hjelp.