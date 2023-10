De grønne flaggene kan man ikke ta feil av

Lørdag slo Hamas til. Med bulldoser pløyde de gjennom grensegjerdet. De drepte hundrevis av israelere og tok flere som gissel.

Hamas har styrt Gazastripen siden 2006. Byen med to millioner innbyggere, som er på størrelse med Hamar, omtales som verdens største fengsel.

Nå ventes det et massivt hevnangrep fra Israel. Flere tusener ventes drept på palestinsk side.

– Hvorfor gjør Hamas dette?

– De tenker ikke nødvendigvis over hva som er bra for Gaza og sivile. De vil ha en endring, sier Dag Henrik Tuastad, førstelektor i Midtøsten-studier.

Store deler av Palestina har vært okkupert av Israel siden 1967.

Flere dødsfall – mer støtte

Hamas har sagt at de vil kaste Israel ut av landet. I et Palestina der flere generasjoner bare kjenner til livet i okkupasjon, har de hatt høy oppslutning.

Hamas vant det palestinske valget i 2006.

POPULÆRE: De grønne flaggene til Hamas er ofte å se rundt i Palestina. Foto: Nasser Nasser / AP / NTB

Tuastad sier at hvis Israel går inn med bakkestyrker, og det blir høye drapstall, kan Hamas vinne på dette.

– Det er det som er det tragiske. Jo flere sivile som blir drept, jo mer støtte, sier han.

– De lever i en situasjon som er historisk urettferdig, og Hamas gjør noe med det. Gjennom vold gir de gudsforlatte en slags verdighet. Det er en følelse av hevn, forklarer Tuastad.



Dette er Hamas: Hamas ble dannet i 1987 under den palestinske oppstanden mot Israel, som kalles den første intifadaen.





Organisasjonen krevde opprinnelig utslettelse eller oppløsning av staten Israel.





Organisasjonens charter ble revidert i 2017 og åpner for etablering av en midlertidig palestinsk stat på Vestbredden og Gazastripen, innenfor grensene fra før krigen i 1967, men det krever samtidig «frigjøring av hele Palestina».





Det reviderte charteret understreker at Hamas ikke vil krige mot det jødiske folk, men mot sionismen som de holder ansvarlig for «okkupasjonen av Palestina».





Hamas hadde tidligere formelle bånd til Det muslimske brorskap, men gruppens ledere sier at disse nå er avviklet.





I 2006 vant Hamas valget og regjeringsmakten i de palestinske områdene, men ble ikke anerkjent av omverdenen. USA, EU og Israel stempler gruppen som en terroristorganisasjon.





I februar 2007 inviterte Hamas Fatah med i en samlingsregjering, som Norge var alene om å anerkjenne i Vesten.





Noen måneder senere brøt det ut i væpnet konflikt mellom de to gruppene på Gazastripen. Hamas jaget Fatah-styrkene ut av Gaza, og palestinernes president og Fatah-leder Mahmoud Abbas fratok Hamas regjeringsmakten.





Hamas har siden hatt makten i Gaza, mens Abbas og en midlertidig regjering styrer på Vestbredden.





Siden 2007 har Hamas og andre militante grupper utkjempet flere kriger med Israel.





Abbas avlyste i 2021 det planlagte valget, som ville ha vært det første på 16 år.

Håndtrykket

Hamas er delt i to. En militant del, og en politisk del. Lederen, Ismail Haniyeh (60), som ble født i en flyktningleir i Gaza, styrer gruppen.

Flere ganger har TV 2s utenriksreporter Fredrik Græsvik stått ansikt til ansikt med lederen.

LEDER: Ismail Haniyeh hilser på Fredrik Græsvik i 2015 Foto: TV 2

– Han var en imøtekommende person og en pragmatiker, som virket løsningsorientert. Han er ikke like aggressiv overfor Israel som mange andre i gruppa er. Han vil fremstå som en politisk leder, mer enn en militant leder, forklarer utenriksreporteren.

Nå, åtte år senere, har Hamas gått til angrep på Israel.

– De er klar over at tusener mister livet. Det er ingen forhandlingsvilje fra Israels side. Derfor: Angriper de ikke, skjer det ingenting. Historien har vist at det å bruke vold mot Israel funker. Det koster sivile liv, men det blir et internasjonal press på Israel.

Ifølge Reuters var ikke alle Hamas-lederne informert om angrepet.



Avanserte tunneler

Hamas ble opprettet i 1987, med formål om å fjerne staten Israel. Dette har de senere gått tilbake på.

Hamas er blitt stemplet som terroristorganisasjon av mange land, men ikke av Norge. De har en sterk forbindelse til Iran, som har donert masse våpen.

STOR: En kalv smugles gjennom en 1000 meter lang tunnel fra Egypt til Gaza. Foto: Hatem Moussa / AP

Gaza er blokkert både til lands og vanns. For å smugle varer inn i området, er det gravd flere kilometer lange tunneler til Egypt.



Græsvik har selv vært i en tunnel og sett hvordan de klarer å lage våpen, selv med en blokade rundt byen.

– De lager en del våpen selv, og har ingeniører som jobber med teknologi og droner i garasje og kjellere.

Familierådgivning

Ifølge Tuastad bruker Hamas blant annet konfliktråd og fotballkamper for å holde populariteten oppe.

– De opererer veldig på bakkenivå. Er det konflikter mellom storfamilier, er det Hamas som mekler. Den måten å styre familier, gjør at Hamas har en nærhet til folket.

SLUTTEN: Dag Henrik Tuastad tror vi er inne i Hamas' siste tid. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

– Det er en grasrotbevegelse. De arrangerer fotballturneringer og mye sosialt gjennom viktige moskeer. De er veldig nære folk i Gaza, forklarer han.



Han påpeker at ikke alle i Gaza og Palestina liker Hamas.

Hemmelige styrker

Den militante delen av Hamas er ukjent, og opererer i det skjulte.

– Det er ingen som vet helt hvem de er. Men det anslås å være så mange som ti tusen soldater i den militante delen, sier Tuastad.

MILITÆRE: I Gaza har flere militære undergrupper trent og skaffet seg våpen. Foto: Mohammed Abed.

Ifølge ham må det være en elitestyrke som utførte angrepet på Israel. Eksperten er ikke sjokkert over at de har hatt kapasitet til å utføre et slikt angrep.

– Vi vet ikke så mye om den militære delen. Israel vet nok en del, men utad er mye skjult. De får mye våpen fra Iran og mye lages selv.

Siste vi ser

Eksperten tror resultatet av angrepene kan være at Hamas forsvinner.

GLEDE: Palestinske ungdommer med amputerte bein spiller fotball i Gaza. Det er ikke sikkert at denne kampen er arrangert av Hamas. Foto: Adel Hana / Ap

– Det er et mulig scenario at det er slutt på Hamas-styre i Gaza, forklarer han.

Han kan heller ikke se for seg at Hamas-lederne kan flytte hovedkvarteret ut av Gaza.

Han mener Gaza vil bli invadert.

– Det er fordi Israel er tvunget til å invadere Gaza. I Israel har de trodd at de har hatt stabilitet, men nå kommer det et massivt press fra Israel, sier han.



Overrasket

Den tidligere etterretningssjefen i Israel, Efraim Halevy, forteller til CNN at det kom som en overraskelse da angrepene kom lørdag morgen.

– Vi hadde ingen indikasjoner av noe slag. Det var en overraskelse at krigen brøt ut i morges, sa Halevy til TV-kanalen lørdag.

Den tidligere sjefen for Mossad (etterretningstjenesten i Israel) legger til at Hamas har skutt tusenvis av raketter mot Israel lørdag.

– Dette er utenfor vår forståelse. Vi visste ikke at de hadde denne mengden raketter – og vi hadde absolutt ikke ventet at de ville være så effektive som vi så i dag.