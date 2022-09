De går ti kilometer i flomvann hver dag for å finne mat

FARLIG: Her risikerer de livet i flomvannet for å skaffe mat til familien. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Vi sitter i en båt med militæret i Pakistan. Vanligvis vokter de landets grenser, men nå er oppdraget å redde mennesker etter den katastrofale flommen som har rammet landet. TV 2s team er i den hardt rammede provinsen Sindh for å følge redningsarbeidet på nært hold.

Store oversvømmelser

Plutselig får soldatene øye på noen skikkelser i det grumsete vannet. Båten setter kurs mot dem. Det er fem menn som vasser i vannet som når dem opp til halsen.

Én etter én blir de dratt opp i båten. Andpustne og utslitte forteller de at alle veiforbindelser til landsbyen deres er ødelagt. Den ligger ti kilometer unna og er omringet av vann. Heldigvis står husene deres slik at familien ikke trenger å flykte.

FÅR HJELP: Det pakistanske militæret er satt inn i den nasjonale krisen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Hva gjør dere i flomvannet?

– Vi mistet alt vi eide. Nå har vi ingenting å spise. Derfor drar vi hver dag til hovedveien i håp om at noen deler ut mat og drikke, sier den eldste av dem.

De hadde gått to timer i vannet da de ble plukket opp. Soldatene kjører båten mot land igjen.

Det stille flomvannet er livsfarlig. Her finnes det både farlige parasitter og giftige slanger.

– Er dere ikke redde?

– Hvem skal vi være redd for. Du kan ikke være redd når barna dine sulter. De kan dø av sult, svarer en av de yngre mennene.

Mennene får forsyninger av militæret. Det samme gjør en hel landsby ikke langt unna. Vannet har trukket seg litt unna og det er mulig å kjøre dit for første gang på en måned. Lastebiler fulle av tørrmat, vann og juice er i gang med utdeling når TV 2s team kommer frem.

HELDIGE: Det er vanskelig å nå ut med nødhjelp i de flomrammede områdene. Her er noen av de heldige som får mat og drikke. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Små og store står i kø for å få sin andel. Militæret har også med klær, men der er det ingen kø. Det er vann, mat, medisiner og telt som er det store behovet akkurat nå. Totalt er mer enn 33 millioner mennesker berørt av flommen.

LANGE KØER: To gutter er tydelig glade for at det er deres tur til å få nødhjelp fra militæret. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

FNs generalsekretær António Guterres har bedt verden komme sammen for å støtte Pakistan.

To måneder med rekordmye nedbør har ført til svære oversvømmelser i store deler av landet. I tillegg har smeltingen av isbreene nord i landet ført til at elvene har gått over sine bredder. Infrastruktur og levebrødet til millioner av mennesker er ødelagt.

Flere av de TV 2 møter i matkøen er fattige bønder. De dyrket ris og bomull. Noen hadde husdyr slik at de kunne leve av å selge melk. Flommen har ødelagt avlingene og dermed selve inntektsgrunnlaget I tillegg er mer enn en million husdyr drept av vannmassene. Vi ser døde bøfler og kuer overalt.

De fleste eksperter sier at flommen er et direkte resultat av klimaendringene.

Største flommen noensinne

Abdul Hameed i matkøen sier det samme.

– Jeg er 49 år og lærer ved skolen i landsbyen. Vi har aldri før hatt flom i dette området, sier han.

Det er de som hadde lite fra før som er hardest rammet. Vi møter en familie på fire som flyktet mens vannet fosset inn i huset. De overlevde og bor nå under en seng langs veien.

HUSLØSE: Det er stor mangel på telt i den stekende sola. Denne senga er nå hjemmet familien på fire. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Minstemann Samir er bare 12 måneder. Han ligger på et teppe på asfalten. Med fluer i ansiktet og en tåre i øyekroken. Faren Ansar Ali sier at det er større sjanse for at noen gir dem mat og drikke hvis de er ved veien.

– Når drar du tilbake i landsbyen?

– Når vannet har trukket seg tilbake. Foreløpig er det masse vann.

BARN RAMMES: Samir ligger under senga ved veien, uten krefter til å vifte vekk fluene fra ansiktet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Også han vasser til huset et passer ganger i uka. For å se om det fortsatt står. Mens vi prater med den lille familien stanser en liten lastebil langs veien.

De har med risposer. Da blir det aktivitet i alle teltene langs veien. Sultne barn løper mot bilen med utstrakt hånd.

DESPERATE: Hver dag er en kamp for å få tak i noe av hjelpen som kommer. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det er hjerteskjærende scener. Mange av dem har ikke spist på flere dager. De vet ikke når det blir neste gang at noen stopper ved veien der de nå bor.