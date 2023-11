De første nordmennene er ute av Gazastripen

De første norske borgerne som var på Gazastripen da krigen mellom Hamas og Israel brøt ut 7. oktober, har nå kommet seg inn i Egypt.

– Jeg er svært glad for at de første norske statsborgerne nå har kommet i trygghet på egyptisk side av grensa ved Rafah. Vi fortsetter arbeidet for fullt slik at de andre norske statsborgerne også snart kan komme i trygghet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

51 norske borgere, hvorav 27 barn, fikk tirsdag kveld at de kunne reise ut fra Gazastripen via grenseovergangen ved Rafah onsdag.

– Vi har jobbet døgnet rundt siden 8. oktober for å sikre at de norske statsborgerne skulle få komme ut av Gaza. Det er ingen trygge steder i Gaza, og alle som er der utsettes for traumatiske opplevelser, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

20231111 Oslo: Espen Barth Eide møter TV 2 utenfor UD. Foto: Lage Ask / TV 2

UD har ikke oppgitt et tall på hvor mange av de 51 på listen som nå er ute av krigsområdet. Det skyldes at det tallet endrer seg fortløpende mens grenseovergangen er åpen.

Bekymret

– I dag er vi lettet over at noen norske borgerne har fått krysset grensa. Samtidig må vi fortsette arbeidet for alle som fortsatt befinner seg i Gaza. Det er en humanitær katastrofe, som også rammer norske borgere. Krigshandlingene må opphøre og humanitær hjelp må få slippe inn, sier Eide.

Rundt 270 norske borgere og personer med norsk tilknytning har vært innesperret av Israels blokade av Gazastripen, ifølge regjeringen. Rundt halvparten av dem er barn.

– Gaza er en krigssone, og situasjonen har forverret seg dramatisk de siste ukene. Folk mangler mat, medisiner, vann og drivstoff. Jeg har vært, og er fortsatt, svært bekymret for alle som har gjennomlevd dette marerittet, sier utenriksministeren.

Krysset

En av de som onsdag fikk den etterlengtede meldingen fra UD, er Zaki Kahil (46) og kona Rola Kehail (39).

Da TV 2 snakket med han i 7-tiden onsdag morgen var de på plass ved grenseovergangen. De ventet da på at listene fra Egypt skulle komme, og Kahil var da ennå ikke helt sikker på at de faktisk skulle komme seg ut i løpet av dagen.

PÅ LISTEN: Zaki Kahil håper å komme ut onsdag. Foto: Privat

Kahil er fra Mortensrud i Oslo, men har vært på Gazastripen siden krigen mellom Hamas og Israel startet 7. oktober. Han var da på ferie hos familien i Gaza by, nord på Gazastripen.

Han forteller at de reiste lenger sør etter anmodning fra israelske myndigheter 13. oktober.

– Dagen etter fikk vi beskjed fra Utenriksdepartementet om at grensen muligens åpnet. Vi prøvde to-tre ganger, men lyktes ikke, sier han.

– Ventet lenge

De siste par ukene har Rafah-overgangen vært delvis åpnet, men ingen nordmenn har til nå fått krysset grense. Tirsdag fikk imidlertid 27 norske barn og 24 voksne nordmenn melding fra UD om at de har tillatelse til å krysse inn i egypt onsdag.

– Jeg har ventet lenge på den beskjeden. Jeg er veldig glad. Jeg skal til Norge, til mine rutiner, til mitt liv og til jobben min.

Kahil forteller at det ikke var bare enkelt å komme seg til grensa onsdag morgen.

– Det var vanskelig å komme seg hit på grunn av manglende drivstoff. Til slutt fant vi en bil og kom oss til overgangen, sier han.

Kahil sier de flere ganger kom nært på krigen og opplevde flere eksplosjoner.

– Det har vært forferdelig. Frykt overalt, sier han.

Mottakssenter i Kairo

Både dansker, finner og over hundre svensker sto tirsdag på listen over utenlandske borgere som fikk forlate Gazastripen, men det sto ingen nordmenn. Heller ikke mandag sto det nordmenn på listen.

Men onsdag skal altså 51 norske borgere få evakuere til Egypt – om alt går etter planen.

Hilde Klemetsdal, Norges ambassadør til Egypt, forteller at de har sendt et utrykningsteam med to busser for å hente de evakuerte ved grensen.



Når flere har kommet seg gjennom kontrollen, vil den første bussen med nordmenn kjøre av gårde til mottakssenteret i Kairo.

– Det tar rundt åtte til ni timer med buss å kjøre hit fra grensen. Vi regner med at de første kommer hit rundt midnatt, men det er litt vanskelig å si, forteller ambassadøren.

Bleier, barnemat og andre nødvendige artikler er klare på mottakssenteret i Kairo. Foto: UD Det er gjort klart for å utstede pass og bistå dem som kommer. Foto: UD Reisesenger står klare for at små barn skal få hvile. Foto: UD

På mottakssenteret venter det både helsehjelp, mat, senger og folk som kan bidra med ID-dokumenter, forklarer Klemetsdal. I tillegg har det blitt kjøpt inn leker og tegnesaker til barna.

– Vi er forberedt på det meste tror vi, sier hun.

– Når blir de evakuerte hentet hjem til Norge?

– Vi vurderer flere alternativer for utreise nå. Det er litt avhengig av hva de selv ønsker, og hva det er behov for, svarer ambassadøren.

– Krevende situasjon

UD understreker at ikke alle norske borgere i Gaza har fått tillatelse til å reise ut, og at det fremdeles gjenstår om lag 200 personer.

– Disse og deres pårørende er i en svært krevende situasjon nå. Våre diplomater fortsetter å arbeide for at norske borgere skal få reise ut fra Gaza så snart som mulig. De som ikke har fått tillatelse til å reise ut, blir også informert.

Utenriksminister Espen Barth Eide forsikrer også om at norske myndigheter fortsetter å arbeide for sikre at norske borgere skal få reise ut fra Gaza så snart som mulig.

– I tillegg vil vi fortsette arbeidet med å få stans i krigshandlingene og sikre humanitær hjelp inn til sivile i Gaza, sier Eide.

Ambassadør Hilde Klemetsdal forteller at de ennå ikke har fått evakueringslistene for neste døgn, og at det dermed er usikkert om flere nordmenn blir evakuert torsdag.

– Erfaringsmessig kommer de listene litt senere på kvelden, sier hun til TV 2.