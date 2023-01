De første «krigsbabyene» er her

GRAVID: Inna fant ut at hun var gravid to måneder etter at Russland hadde invadert Ukraina. Foto: EBU

To måneder etter at Russland invaderte Ukraina, oppdaget ukrainske Inna at hun var gravid.

Krigen i Ukraina har pågått i mer enn ni måneder. Kvinner som ble gravide like før eller ved starten av krigen, har nå født de første «krigsbabyene».

Mødrenes graviditet har vært preget av mye stress da russiske styrker regelmessig utfører angrep på sykehus i landet.

Inna er blant mødrene i Ukraina som fant ut at hun var gravid etter at krigen startet. Hun sier at graviditeten var stressende.

– De tre første månedene fikk ikke mannen min forlate fronten for å besøke meg. Jeg var veldig usikker, sier hun til nyhetsbyrået EBU.

STRESSENDE: Inna beskriver graviditeten som stressende. Foto: EBU

– Hvordan kunne jeg føde i et bomberom?

Lille Sofia er en måned gammel.

– Mannen min var først i køen for å reise til fronten. Vi visste ikke at jeg var gravid på den tiden, sier Inna.

To måneder etter at Russland invaderte Ukraina, oppdaget moren Inna at hun var gravid.

Mannen hennes, Dmytro, foreslo at hun skulle reise til utlandet, men hun ville ikke det. Hun ville vente på han.

Inna flyktet til slutt fra Odesa til Lviv hvor hun fødte Sofia og ble mamma.

– Vi gledet oss til å få barnet, men det var skummelt. Jeg visste ikke at jeg var gravid før to måneder inn i krigen, sier Inna.

Videre forteller Inna at hun var usikker på om hun skulle flykte fra Ukraina.

– Sykehus hadde allerede blitt bombet. Hvordan kunne jeg føde i et bomberom? Det var skummelt, men vi er veldig glade for at alt gikk bra. Takk Gud, sier Inna.

FLYKTET: Inna flyktet fra Odesa, som i desember ble rammet av strømbrudd etter angrep, til Lviv hvor hun fødte Sofia. Foto: EBU

Flere helseinstitusjoner rammet

Tidligere i år kom nyheten om at en fødeavdeling i Mariupol ble bombet av russiske styrker.

– Mariupol. Direkte angrep fra russiske styrker mot fødeklinikken. Mennesker og barn ligger i ruinene. En krigsforbrytelse, sto det på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs Twitter-konto.

I angrepet ble tre personer drept, ifølge ukrainske myndigheter. Ett barn skal være blant de døde.

Ifølge tall fra verdens helseorganisasjon har russiske styrker angrepet over 700 helseinstitusjoner.

MARIUPOL: I mars gikk dette bildet verden rundt etter at russiske styrker bombet en fødeavdeling. Den gravide kvinnen og barnet på bildet døde senere av skadene. Foto: Evgeniy Maloletka/AP

– Hun er motivasjonen min for å komme tilbake i live

Inna er glad for at hun har fått babyen Sofia, men frykter også for fremtiden.

Mannen hennes Dmytro er soldat. Han fikk permisjon for å være med på fødselen, men neste uke må han tilbake til fronten.

– Det er vanskelig å forestille seg at han skal tilbake til fronten for å kjempe. Det er vanskelig hver gang vi sier farvel, da gråter jeg mye, forteller Inna.

Hun sier at hun ønsker at krigen skal ta slutt.

SOLDAT: Mannen til Inna, Dmyto, er soldat. Hans ønske og motivasjon er at Sofia skal få vokse opp med begge foreldrene. Foto: EBU

– Han er ved fronten, jeg våkner hver morgen og venter på at han skal ringe å si at alt er bra, sier Inna.

Hun påpeker at det var mye stresset under graviditeten.

– I de første månedene av krigen var folk veldig stresset. Stress påvirker ikke babyen direkte, men hvis mor er stresset kan det gå ut over svangerskapet, det kan få konsekvenser for babyen, sier Inna.

Fødselen til datteren Sofia gjør far Dmytro enda mer motivert til å kjempe for Ukrainas frihet.

– Hun er motivasjonen min for å komme tilbake i live. Jeg håper alt blir bra og at hun vokser opp sammen med oss, sier Dmytro.