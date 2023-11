De første gislene er frigitt

Thailands statsminister Srettha Thavisin skrev på Twitter like før klokken 15 at han hadde fått bekreftet fra landets utenriksdepartement at de tolv gislene er frigitt av Hamas.

– Tjenestepersoner fra ambassaden er på vei for å hente dem, skriver han.

I 15.40-tiden bekrefter også kontoret til den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu at også 13 israelere er frigitt, melder CNN.



Ti minutter senere bekrefter israelske myndigheter at de gislene er overført til Røde Kors i Egypt, ifølge flere medier i landet, blant annet Ynet.

De israelske gislene ventes å ankomme Israel i 18-tiden lokal tid, klokken 17 lokal tid.



VENTER: Både medier og sivile er på plass ved grenseovergangen Rafah mellom Gazastripen og Egypt, der gislene skal overføres fredag. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / NTB

I en uttalelse ber det israelske militæret folk om å respektere gislenes privatliv.

Etter å ha landet i Israel, vil de motta helsehjelp og bli sendt til ulike sykehus for å gjenforenes med familiene sine. Eldre kvinner vil bli sendt til et annet sykehus enn små barn, og alle de frigitte gislene ventes å forbli under medisinsk tilsyn i minst to dager.

Det er også ventet at Israel vil slippe fri 39 palestinere fredag.

50 gisler skal frigis

Den midlertidige våpenhvilen, samt gisselavtalen, ble bekreftet natt til onsdag.

Det var først forventet at pausen skulle starte torsdag morgen, men natt til torsdag bekreftet Qatar at den etterlengtede våpenhvilen ikke ville tre i kraft før fredag.

Frigivningene av gisler er en del av våpenhvilen som etter planen vil vare i fire dager.

BEREDT: Israelske soldater står klare ved en landingsplass for helikopteret ved et medisinske senter i Tel Aviv. Foto: Fadel Senna / AFP / NTB

I løpet av våpenhvilen skal Hamas etter planen totalt løslate 50 gisler mot at Israel løslater 150 pågrepne palestinere.

Det er foreløpig ikke bekreftet om de tolv thailandske gislene som ble løslatt fredag, kommer i tillegg til de 50 gislene i avtalen mellom Hamas og Israel.

Frigjøringen skjer i bolker og vil fortsette de neste dagene.

Minst 40 land venter på at deres borgere skal bli løslatt.

Drivstoff

Et av punktene i våpenhvileavtalen er at et større antall lastebiler med nødhjelp skal slippe inn på Gazastripen i løpet av de fire dagene.



Fredag ventes 200 lastebiler med nødhjelp over grensen, og minst fire lastebiler med drivstoff. Behovet for drivstoff på Gazastripen er stort, blant annet for å holde sykehus i gang.

NØDHJELP: Lastebiler med nødhjelp kjører inn på Gazastripen fredag. Foto: Said Khatib / AFP / NTB

Etter at våpenhvilen trådte i kraft klokken 07 lokal tid, har hundrevis av internt fordrevne palestinere satt kursen hjem mot krigsherjede Nord-Gaza.



Det israelske militæret har advart om at den nordlige delen av Gazastripen fortsatt er en «farlig krigssone», og det er forbudt å reise fram og tilbake dit.

Den israelske avisen Haaretz skriver at 15 palestinere skal ha blitt skutt og skadet av israelske styrker fredag formiddag, etter at våpenhvilen hadde trådt i kraft.

Ifølge nyhetsbyrået AP er to personer drept.

Palestinerne skal ha vært på vei nordover på Gazastripen da de ble skutt på. De skadde har blitt sendt til et sykehus i Deir al-Balah sentralt på Gaza for behandling.

Ingen fredsavtale

Avtalen om våpenhvile er ingen fredsavtale. Både Israel og Hamas har gitt uttrykk for at kampene vil fortsette etter våpenhvilen.



– Israelerne har sagt at de kommer til å gå videre mot Sør-Gaza og søke der inntil de har funnet alle gislene, sier oberstløytnant og forsker Trygve Smidt ved Krigsskolen til NTB.

– Så israelerne vil nok forberede seg på å gjøre en siste rydding av norddelen, mens Hamas forbereder seg på å slåss i den søndre delen av Gaza.