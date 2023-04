– De fleste mener det er en viss grad av politikk med i bildet

USA-ekspert Eirik Løkke peker på at både statsadvokater og dommere velges i USA. En slik tiltale vil derfor ha flere politiske elementer i seg.

USAs tidligere president Donald Trump er nå formelt pågrepet, som den første eks-presidenten i USA.

34 punkter

Blant de 34 tiltalepunktene er betaling av hysjpenger til to kvinner. I tillegg til pengene som ble betalt til Stormy Daniels, blir han også tiltalt for hysjpengene til den tidligere playboy-modellen Karan McDouglas.

RÅDGIVER: Eirik Løkke jobber som rådgiver i Civita. Foto: CF-WESENBERG / kolonohaven.no

Saken splitter USA, men de fleste mener det er riktig å tiltale Trump, og vise at loven er lik for alle. Allikevel mener mange at tiltalen er mer politikk enn juss.

– Det kommer an på hvem du spør, men de fleste amerikanere mener nok at det er er en viss grad av politikk med i bildet her, sier USA-ekspert og Cevita-rådgiver, Eirik Løkke.

Skillelinjer

Løkke mener det politiske og jussen her lever side om side, men synet på hva som veier tyngst skiller de to partienes velgere.

– Demokratene mener i overveldende grad at tiltalen er riktig, mens republikanerne mener i overveldende grad at dette er en politisk partisk handling.

– Man må huske at statsadvokater og dommere er valgt i USA. Sånn sett er det mer et politisk spørsmål enn det ville vært i Norge, sier Løkke.

Storjuryen som har tatt ut tiltalen fungerer som en sikkerhetsventil i det amerikanske systemet. Slik sett kan statsadvokaten føle seg trygg på at alt det formelle er på plass.

Trump og tilhengerne hans bruker derimot den politiske faktoren for alt det er verdt. Ekspresidenten mener han ikke vil få en rettferdig rettsak i New York, og krever at saken flyttes.

Forfalsking, juks og sammensvergelse

Trump erklærte seg ikke skyldig på alle de 34 tiltalepunktene under dagens rettsmøte.



Blant tiltalepunktene finner man som forventet hysjpenge-utbetalingsaken til pornostjernen Stormy Daniels. Men også en lignende utbetaling til playboymodell Karen McDougal.

Videre handler tiltalepunktene om forfalsking, regnskapsjuks, skattesvik og undergraving av valget i 2016.

Detaljene rundt tiltalepunktene vil komme fram i løpet av kvelden, og det er forventet at Trump kommenterer dem under en pressekonferanse natt til onsdag norsk tid.

– Surrealistisk

Like før han gikk inn i rettsbygningen kalte han hele situasjonen for surrealistisk.

– Wow. De skal ARRESTERE meg, skrev han.

Registrert og formelt pågrepet

Bilkortesjen fra Trump Tower ankom retten klokka 19.20 norsk tid. Trump spaserte rolig de få meterne bort til rettsbygningen. Han ble formelt pågrepet idet han gikk inn i bygningen på Manhattan.

Dette er «hysj-pengesaken» *Pornoskuespiller Stormy Daniels' egentlige navn er Stephanie Clifford. *Tidligere president Donald Trump skal ha betalt Daniels 130.000 dollar i hysj-penger i 2016. *Utbetalingen skulle hindre henne fortelle noen om en seksuell relasjon hun hadde til Trump i 2006. På dette tidspunktet var Trump gift med Melania Trump, og en slik utroskapshistorie kunne potensielt skade Trumps valgkamp i 2016. *Det var Trumps daværende advokat, Michael Cohen, som betalte Daniels gjennom et skallselskap. Disse pengene førte Trump opp som fradragsberettigede advokatutgifter. *Cohen har innrømmet betalingen, og ble også dømt for blant annet dette. *I 2018 gikk Trump ut på Twitter og beskylte Daniels for svindel etter at hun fortalte hvordan hun var blitt truet til å holde munn om at hun hadde hatt sex med Trump. *Daniels hevder Trump inviterte henne til å være med på Celebrity Apprentice i 2006, at han forførte henne, og at de hadde sex. De to hadde kontakt i et års tid. *Trump benekter at han har hatt sex med Daniels, og hevder betalingen ble gjort for å stanse grunnløse påstander. *Storjuryen har også tatt ut tiltale for utbetalinger til tidligere playboymodell Karen McDougal.

Først ble han registrert ved fullt navn, høyde, vekt og fingeravtrykk. Han ble ikke fotografert.

Det var en alvorspreget Trump som gikk for å få kjennelsen av dommer Juan Merchan.

Trump kommer ikke til å bli fengslet i påvente av en rettssak. Han får reise hjem til Florida like etter rettsmøtet under ansvar for å møte til en senere rettssak. Ifølge CNN er dato til en slik høring satt til 4. desember.

Diverse ankeprosesser kan føre til at en slik rettssak kan la vente på seg.

Trump innkalt til en pressekonferanse som etter planen starter 02.30 norsk tid.