De evakuerte i Grindavik får dra hjem

Vulkanutbruddet på Island satte bråstopp for julemagien for de evakuerte. Nå får de dra hjem igjen.

Utbruddet i Grindavik på Island er over for denne gang, men det advares likevel om at presset under bakken kan begynne å bygge seg opp igjen.

Byen ligger rundt tre kilometer sør for området hvor vulkanutbrudd skjedde, mandag og tusener ble evakuert vekk fra hjemmene sine allerede den 10. november.

Det har derfor vært knyttet stor spenning til om de evakuerte kunne få oppfylt ønskene sine om å få flytte hjem igjen til jul.

– Vil sette meg ned og gråte



Denne uken ble det opplyst at de evakuerte ikke kunne få returnere til Grindavik. Torsdag fikk de derimot lov til å kjøre inn til byen i et kortere tidsrom for å hente julegaver, se til husene sine og å hente klær og andre eiendeler, skriver Reuters.

– Alt jeg ønsker meg til jul er at dette skal være over og at vi skal kunne flytte tilbake, sa 43 år gamle Kristin Maria Birgisdottir til Reuters fredag.

Etter planen skulle dette bli den første julen borte fra byen der hun ble født.

– Selv om jeg «er i kjelleren» med følelsene mine og bare har lyst til å sette meg ned og gråte, prøver jeg å fokusere på de tingene jeg er takknemlig for. Vi er i sikrede hus og vi er trygge, sier hun.

Får feire jul hjemme

Natt til lillejulaften lørdag kom derimot nyheten fra politisjefen i regionen om at islendingene likevel får lov til å dra hjem og at de denne gangen skal få lov til å overnatte.

Det er ikke kjent om de evakuerte kun skal få lov til å overnatte i en natt for å feire jul, eller om de får bli lengre.

De rundt 4000 innbyggerne ble evakuert 10. november etter svært mange skjelv som etterlot sprekker og åpninger i jordskorpen mellom landsbyen i det lille fjellet Sylingarfell nord for byen.

Mandag kom omsider utbruddet. Lavaflyten har spredt seg over et område på rundt 3,7 kvadratkilometer.

Grindavik ligger rundt fire mil fra hovedstaden Reykjavik.