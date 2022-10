De etterlatte kjemper fremdeles for rettferdighet

Den 1. juni 2009 setter 228 personer seg inn i en Airbus A330-200 i Rio de Janeiro.

Flyet skal etter planen lande i Paris. I stedet styrter det i Atlanterhavet.

228 mennesker mistet livet i det som blir omtalt som en av tidenes mest katastrofale flystyrter, skriver AP.

Airbus og Air France er siktet for drap. Selskapene insisterer på at de ikke kan holdes strafferettslig ansvarlige for ulykken, men nå skal de tilbake i retten.

Dette er flyet som har forsvunnet over Atlanterhavet på vei fra Rio de Janeiro til Paris. Foto: AP

Mener de ikke gjorde nok

– Vi ga et løfte til våre kjære om at sannheten skulle nå frem, og at vi skulle forsikre dem om at de ikke døde forgjeves, sier Ophelie Toulliou.

Hun er søsteren til omkomne Nicolas Toulliou (27), og en av mange etterlatte som nå skal møte flyselskapene i retten.

Hun mener Airbus og Air France fraskriver seg ansvar, og sikter blant annet til at selskapene ikke skal ha gjort nok for å møte bekymringene til de etterlatte.

For dem er vi ingenting. De mistet ikke 228 mennesker. De mistet et fly. Ophelie Toulliou

Nicolas Toulliou døde i flystyrten i 2009. Søsteren jobber for at selskapene skal holdes ansvarlig. Foto: Privat via AP

Den franske regjeringen har eierandel i både Airbus og Air France. Ifølge AP, mener flere av de etterlatte at det franske rettssystemet ikke har vært nok hard mot selskapene.

Derfor styrtet flyet

Airbus A330-200 forsvant fra radarer over Atlanterhavet mellom Brasil og Senegal med 216 passasjerer og 12 besetningsmedlemmer om bord.

De første vrakdelene ble funnet fem dager senere. Først i 2011 ble «den svarte boksen» hentet opp fra havbunnen.

SVART BOKS: Den svarte boksen ble funnet på havbunnen 2011. Foto: MEHDI FEDOUACH / AP

Ifølge etterforskningen, skal is og kulde ha skadet pitotrørene på flyet. Informasjon om flyets hastighet og høyde ble dermed blokkert, og autopiloten ble koblet fra.

Flystyrten skjedde etter at pilotene tok manuell styring over flyet. Navigasjonsdataene var feil, og flyet stupte.

Omdømmet i fare

Airbus og Air France kan risikere bøter på opptil 225.000 euro. Summen er liten i forhold til selskapenes årlige inntekter, men omdømmet kan lide hardt dersom de blir holdt strafferettslig ansvarlig.

VRAKDELER: De første vrakdelene ble funnet fem dager etter flystyrten. Her får journalister for første gang se delene. Foto: MAURICIO LIMA / AP

Airbus leverte flyet, og Air France stod som eiere.

Air France er anklaget for ikke å ha trent pilotene sine opp i hva de skal gjøre dersom pitotrør blir ist ned.

Selskapet har siden ulykken endret opplæringen. De har også gitt kompensasjon til familiene. De etterlatte har gått med på ikke opplyse om hvor mye de fikk i erstatning.

I en uttalelse sier selskapet at de vil forsøke å overbevise retten om at de ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig for flystyrten, og at de vil be om frifinnelse.