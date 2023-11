– De er superslemme

INGEN BØNN: En kvinne prøver å komme inn i gamlebyen for å be fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen. Men etter krigen på Gaza-stripen har soldatene blitt mye strengere med hvor mange de slipper inn. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

JERUSALEM (TV 2): For sjuende fredag på rad nektes muslimer å be ved al-Aqsa-moskeen i Jerusalem.

Bønneropene fra gamlebyen høres godt ute ved Løveporten.

Med skarpladde våpen kontrollerer soldater fra den israelske hæren alle som vil inn i Jerusalem.

KØ: Utenfor Herodesporten er det lang kø for å få komme inne i gamlebyen i Jerusalem. Noen få får slippe inn, men de aller fleste blir sendt vekk. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Bare et lite fåtall slipper forbi – de siste sju ukene har Israel nektet de fleste muslimer å be ved al-Aqsa-moskeen.

– De vil ikke slippe inn noen som ikke bor i selve gamlebyen, sier Naser tydelig irritert.

UTESTENGT: – Dette er ikke rettferdighet. Vi er fredelige, vi har ingen våpen. Vi vil bare inn og be, og så dra hjem, forteller Naser til TV 2 utenfor Herodesporten. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Fjellpartiet i den gamle delen av Jerusalem regnes som et hellig sted for både jøder og muslimer.

Området heter Haram al-Sharif på arabisk, og kalles Tempelhøyden av jødene.

GAMLEBYEN: Al-Aqsa-moskeen med sin sorte kuppel sees til venstre i bildet, mens Klippedomen med gull-kuppel er til høyre. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Selv bor Naser like utenfor muren, og har nettopp blitt nektet adgang. Nå må han finne en annen moské å be i, dersom han rekker det før fredagsbønnen er over.

Naser mener Israel bryter menneskerettene ved å nekte muslimer adgang til helligdommen.

– Jeg er veldig skuffet over hykleriet om at dette liksom skal være det eneste demokratiet i Midtøsten, sier han.

– Frykter arabere

Vanligvis samles rundt 50.000 muslimer til fredagsbønn i Jerusalem.

HOLDER VAKT: Israelske soldater passer på at nesten ingen kommer seg inn i gamlebyen i Jerusalem. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Men etter terrorangrepet 7. oktober, og den påfølgende krigen på Gazastripen, stengte Israel tilgangen for de fleste palestinere.

Nå slipper bare rundt 5000 palestinere inn til fredagsbønn og imamens preken. De aller fleste er eldre kvinner og menn, som også har bostedsadresse innenfor Jerusalems murer.

HALVEIS: Imhiba har kommet forbi første vaktpost for å komme inn i moskeen, men må fremdeles forbi vaktene ved Løveporten. Der slipper de færreste inn. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ghazal Kharome (12) er også blant dem som er nektet adgang til al-Aqsa, sammen med pappa og lillebror.

Hun synes det er dumt.

– Før fikk vi komme inn, men ikke nå lengre.

SUPER-SLEMME: – Vi slapp forbi én vakt, men den neste vakten var superslem med oss, og sendte oss vekk, forteller Gazhal. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Familien har til ingen nytte gått fra port til port rundt Jerusalem denne fredagen, i håp om at noen av soldatene vil slippe dem inn.

Over muren kan 12-åringen se den gylne kuppelen på Klippedomen. Både den og al-Aqsamoskeen er pilegrimsmål, og Jerusalem regnes som islams tredje helligste by etter Mekka og Medina.

– Hvorfor får du ikke komme inn, tror du?

– Soldatene er redde for arabere. De er redde for meg, og de er slemme, mener Ghazel, og rusler hjem sammen med pappa og lillebror.

Fredag ble muslimer nektet adgang til moskeen for syvende uke på rad. Videoer delt i sosiale medier viser hvordan palestinerne tok til Jerusalems gater for å be i protest.

– Vil provosere



Hendelser på Tempelhøyden, eller Haram al-Sharif, har tidligere ført til voldsomme opptøyer.

Da den kontroversielle politikeren Ariel Sharon besøkte området i september 2000, utløste det det andre palestinske opprøret, eller intifadaen.



En annen som nå gjerne skulle ha vært der, men som blir nektet adgang, er Saed Mohamed fra Oljeberget, åsen like ovenfor gamlebyen.

GIR SEG IKKE: Saed Mohammed på vei til dagens tredje forsøk for å komme seg fprbi sperringene. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Nå går han fra port til port utenfor Jerusalems høye murer, på jakt etter en vennlig soldat som vil slippe ham inn.

Mohamed mener utestengingen fra al-Aqsa-moskeen er en kollektiv straff av palestinere.

– De straffer oss alle for det som skjedde ved Gaza, sier han til TV 2.

Han tror også Israel struper tilgangen til helligdommen for å fremprovosere en reaksjon.

STENGT: Dette var det nærmeste Saed Mohammed kom moskeen i dag. – Nå får jeg bare be på gaten, sier han. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Dersom de fortsetter på denne måten, kommer det til å bli problemer her også, tro meg, sier han og haster videre til neste port.