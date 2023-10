– De er kjemperedde

Overvåkingsbilder fra 1. oktober viser Armita Geravand som går om bord i en metrovogn i den iranske hovedstaden Teheran.

Like etter bæres 16-åringen bevisstløs ut på perrongen.

BEVISSTLØS: Etter press offentliggjorde iranske myndigheter overvåkningsvideoen der Armita Geravand bæres bevisstløs ut på perrongen. Hva som skjedde inne i vognen, har de ikke publisert bilder av. Foto: AP Photo/Iranian state television

Hva som skjedde inne på toget, er det ikke publisert bilder av, men aktivister mener Geravand ble utsatt for vold av det iranske moralpolitiet, fordi hun ikke hadde på seg hijab.

– Ifølge uoffisielle rapporter ble Armita, som ikke brukte hijab, fysisk angrepet av to politibetjenter som har i oppgave å håndheve hijabpåbudet, sier Mahmood Amiry-Moghaddam i Iran Human Rights til TV 2.



Statlige medier i Iran hevder på sin side at den unge jenta fikk et blodtrykksfall inne i vognen, og slo hodet.



– Ikke tilfeldig

I tre uker har Geravand ligget i koma på et sykehus i Teheran.

Søndag melder de statskontrollerte mediene at hun er erklært hjernedød.

Til Hengaw Organization for Human Rights forteller Geravands far at datterens tilstand har vært lik siden den første dagen.

– Armitas leger har fortalt oss at hjernen hennes har sviktet. Det er ingenting vi kan gjøre, og det er ikke noe håp om at hun skal overleve, sier Bahman Geravand til den kurdisk-iranske menneskerettighetsorganisasjonen.

Hengaw var også de første om meldte om Geravands sykehusinnleggelse.

At myndighetene velger å slippe nyheten om Geravands fatale tilstand søndag, er ikke tilfeldig, mener Amiry-Moghaddam.

– Regimet har hatt streng kontroll med situasjonen hennes og informasjonsflyten rundt hendelsen. De har forberedt seg, slik at de kan gå ut med dette på en måte som minimerer sjansen for at det fører til sinne og demonstrasjoner, sier han.

For samtidig ble det kjent at to iranske journalister er dømt til flere års fengsel for dekningen av Jina (Mahsa) Aminis dødsfall.

DEMONSTRASJONER: Dødsfallet til Jina (Mahsa) Amini førte til store protester både i Iran og internasjonalt, med slagordet «Kvinner, liv, frihet». Foto: Afp/Safin Hamed

Elahen Mohammadi (36) og Niloufar Hamedi (31) er begge funnet skyldige i å ha samarbeidet med USA, for å ha truet den iranske statens sikkerhet og for propaganda mot den islamske republikken, melder nettstedet Mizan, som er tett knyttet til det iranske rettsvesenet, søndag.



– Dette er nok ment å ha en avskrekkende effekt, sier Amiry-Moghaddam.

Takknemlig for Gaza-krigen

22 år gamle Amini døde i moralpolitiets varetekt i september i fjor, etter å ha blitt tatt for å bryte med Irans strenge kleskodeks for kvinner.

Aminis død utløste de mest omfattende demonstrasjonene i Iran siden prestestyret tok makten i 1979.

LØST HÅR: Mange kvinner har kastet den påbudte hijaben i protest mot prestestyret i Iran. Foto: AFP / NTB

Iranske myndigheter slo knallhardt ned på opprøret. Minst 500 demonstranter ble drept, over 20.000 arrestert og flere dømt til døden.

– Vi ser nå at vi nærmer oss et nytt kokepunkt.

Han viser til at regimet har trappet opp voldsbruken også mot demonstranter. I Zahedan øst i landet har det blitt holdt demonstrasjoner etter fredagsbønnen i ett år nå.

– Nå på fredag brukte sikkerhetsstyrkene mye mer vold. Det kan tyde på at regimet opplever at situasjonen tilspisser seg igjen, sier han.

Amiry-Moghaddam tror Geravands familie nå ikke engang vil få lov til å holde begravelse for Amrita slik de vil, fordi de frykter alt som kan utløse en ny bølge av demonstrasjoner.



– De kommer til å kontrollere dette til siste sekund, sier han.

Samtidig vet også regimet at krigen mellom Israel og Hamas nå gjør at iranske forhold ikke får like mye oppmerksomhet internasjonalt.

– De er svært takknemlige for Gaza-krigen, og bruker den for alt den er verdt til å dekke over det som skjer i Iran. For noen dager siden henrettet de så mange som ti personer. Avledningen krigen gir dem, bidrar nok også til at de velger å erklære Amrita død nå, sier Amiry-Moghaddam.

Ingen fremtid uten vold

Han beskriver det iranske regimet som kjemperedde, fordi de vet at de sitter på lånt tid.

– De vet at de ikke har noen fremtid blant det iranske folket uten bruk av vold.

KJEMPER: Med organisasjonen Iran Human Rights har norsk-iraneren Mahmood Amiry-Moghaddam kjempet for menneskerettigheter i Iran i snart to tiår. Foto: Petter Berntsen / Afp

Når det gjelder hva som faktisk skjedde med Geravand, mener Amiry-Moghaddam at det finnes bevis.

Han viser til hvordan Iran bedriver utstrakt bruk av videovervåkning, med blant annet ansiktsgjenkjenningsteknologi for å finne dem som bryter hijabpåbudet.



– Videoen inne fra toget finnes, men iranske myndigheter har noe å skjule. Vi i Iran Human Rights krever at alt materialet blir publisert, og vil ha en uavhengig internasjonal etterforskning, sier Amiry-Moghaddam.



Han sier Geravand nok visste hvilken risiko det innebar i droppe hijaben, men at hun, som så mange andre iranske kvinner, på denne måten sto opp for menneskerettigheten å bestemme over egen kropp:

– Det viser enormt mot. Det iranske folk kjemper nå for rettigheter store deler av verden tar for gitt.