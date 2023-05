Åtte år gamle Anadith Tanay Reyes Alvarez døde i det amerikanske grensepolitiets varetekt onsdag, skriver nyhetsbyrået AP.

Jenta hadde passert over grensen fra Mexico sammen med sin mor, far og to søsken ni dager tidligere. De ble pågrepet av grensevakter som tok dem med til en forvaringsleir i Texas for registrering og bakgrunnssjekk.

Jenta ble syk, og moren skal ha tryglet om å få tatt henne til sykehus gjentatte ganger, ifølge AP.

LEKER: En fem år gammel gutt fra Venezuela leker med en superheltfigur. Bak gjerdet står amerikanske grensevakter. Foto: Reuters/Jose Luis Gonzalez

Jenta skal ha hatt dårlig helse med hjerteproblemer, anemi, og pådro seg influensa som ga henne pusteproblemer og leddsmerter.

Ansatte i mottaket avviste moren og sa at influensa ikke var en grunn til sykehusinnleggelse selv om de var klar over åtteåringens dårlige helsetilstand.

Først da jenta ble bevisstløs ble ambulanse tilkalt. Hun ble erklært død på sykehuset samme dag.

– De drepte datteren min. Hun lå i halvannet døgn uten å få puste skikkelig. Hun gråt og tryglet for livet, og de ignorerte henne. De gjorde ingenting, sier den sønderknuste moren til AP på telefon.

Migranter skal ikke holdes i forvaring i mer enn tre døgn, men ifølge moren døde datteren på den niende dagen i mottaket.

De siste dagene har trolig rekordmange migranter vært i det amerikanske grensepolitiets varetekt, opplyser to tjenestepersoner til Reuters.

SNUR: En gruppe migranter snur tilbake mot Mexico etter at grensevakter har satt ut mer piggtråd. Foto: Reuters/Jose Luis Gonzalez

Årsaken er at Title 42, som siden pandemien har latt amerikanske myndigheter sende hundretusenvis av migranter rett tilbake til Mexico, ikke lenger er gyldig.



Den åtte år gamle jenta er det andre barnet på to uker som dør i grensevaktenes varetekt. Amerikanske myndigheter har ikke ønsket å kommentere saken og viser til at de har startet etterforskning.

Jentas mor, Alvarez Benedicks (35) forteller at de passerte grensen ved Brownsville, Texas, 9. mai. Det har ikke kommet noen forklaring på hvorfor de ble holdt i forvaring så lenge.

BROWNSVILLE: Migranter registereres etter å ha passert Rio Grande ved Brownsville, Texas, 11. mai Foto: Julio Cortez/AP

Datteren skal ha fått hodepine og feber første dag i leiren i Harlingen. Moren forteller at det var skittent og luktet urin på rommet. Da hun sa til vaktene at datteren klaget på smerter i beina, fikk hun beskjed om at det var voksesmerter og at hun skulle gi henne vann.

Legen ville heller ikke ringe etter ambulanse, men ga dem fruktsalt og febernedsettende, uten at det hjalp.

– Det føltes som han ikke trodde på meg, sier moren.

Anadith ble hjerteoperert for tre år siden, og operasjonen var vellykket. Operasjonen hadde inspirert henne til å bli lege når hun ble stor.