Forrige uke ble Donald Trump dømt til å betale mer enn 3,7 milliarder dollar i bot etter å ha blitt saksøkt for bedrageri i New York.

Men dette er bare begynnelsen på problemene for Trump. Allerede den 25. mars må han møte i retten i den såkalte «hysjpengesaken.»

Den dreier seg om at Trumps tidligere advokat Michael Cohen skal ha betalt pornostjernen Stormy Daniels en sum på 160.000 dollar for at hun ikke skulle røpe at Daniels og Trump hadde et forhold mens sistnevnte var gift. Trump er anklaget for å ha betalt Cohen tilbake og deretter forfalsket regnskapene sine for å skjule dette.

Dette er den første av fire tiltaler mot Donald Trump, som kan ende med at Trump blir den første eks-presidenten som blir dømt til fengselsstraff.

Bekymrer ikke

Men det bekymrer ikke tilhengerne hans som Blake Taylor, som TV 2 traff utenfor et valglokale i Sør-Carolina på lørdag.

– De bruker loven som et våpen mot Trump. Begge partiene burde være rasende over det, sier Taylor.

Taylor er ikke alene om å mene dette blant republikanere. I en meningsmåling fra byrået YouGov sier 67 prosent av republikanere at de mener tiltalen mot Trump i hysjpengesaken er urettferdig.

– Du har alle disse statsadvokatene som går etter Trump. Vi pleide å avgjøre valg ved å stemme. Nå er det domstolene som avgjør, sier Taylor, som sier han stemmer på Trump fordi han ønsker strengere innvandringstiltak på grensen mellom USA og Mexico.

KRITISK: Trump-velger Blake Taylor sier han er uenig i beslutningen om å ta ut tiltale mot Trump. Foto: Mathias Ask / TV2

Går for sin fjerde strake valgseier

Tiltalene har ikke satt en stopper for valgkampen til Trump. Natt til søndag håper han på å ta sin fjerde strake valgseier i det republikanske primærvalget.

– Jeg er ikke bekymret. Jeg tror han kommer til å bli frikjent og det kommer til å gå helt fint, sier Kim Wallace, som også stemte på Trump under lørdagens primærvalg i Sør-Carolina.

Hun ønsker også at Trump skal sikre grensen, og at han skal få økonomien på rett kjøl igjen.

Men selv om tiltalene ikke rokker ved Trumps støtte blant republikanske velgere kan de fortsatt by på store problemer for ham i presidentvalget i november.

En ny måling fra Bloomberg viser at hvis Trump blir dømt så vil han miste mye av oppslutningen blant uavhengige velgere i de viktigste vippestatene i det amerikanske presidentvalget.

Hjemmebanefordel

Men før han offisielt blir republikanernes presidentkandidat må Trump vente på at hans siste gjenværende motstander Nikki Haley kaster inn håndkleet.

Haley var guvernør i South Carolina i seks år fra 2011 til 2017, men hun ligger likevel langt bak Trump på meningsmålingene i sin egen hjemstat.

Hun har reist rundt i hele delstaten de siste to ukene for å forsøke å vinne over velgerne. Hun argumenterer for at en ny Trump-periode vil bety “kaos.” Samtidig peker hun på at hun gjør det mye bedre på målingene mot president Joe Biden enn det Trump gjør.

HJEMMEBANE: Nikki Haley er på hjemmebane denne helgen, men sliter fortsatt med å slå Donald Trump. Foto: Suzanne Cordeiro / AFP / NTB

– Hun driver med mindre “trash talk” enn Trump. Og hun kommer til å gjøre en god jobb når det gjelder utenrikspolitikken, sier Amy Williams, som la mye vekt på Haleys erfaring som FN-ambassadør da hun stemte ved lørdagens valg.

Hun sier hun fortsatt har et håp om at Haley kan vinne i Sør-Carolina.

– Alt er mulig på valgdagen, sier hun.

Trump-land

Men Gary Frazier, som også stemte på Haley, er ikke overrasket over at hans favorittkandidat likevel ser ut til å tape.

– Sjansene hennes er ikke gode. Dette er Trump-land, sier han.

Sør-Carolina er en svært konservativ delstat som ikke har stemt på en demokratisk presidentkandidat siden Jimmy Carter i 1976.

– Han har vært president før og folk her liker det han sier han skal gjøre. Jeg forstår det ikke for han har så mye baggasje. Da han tapte i 2020 så kunne han ikke innse det og skyldte på valgjuks. Jeg liker ikke dårlige tapere, sier Frazier.

Å tape i sin egen hjemstat kan ofte bety slutten på valgkampen for en presidentkandidat.

I 2016 trakk senator Marco Rubio seg fra det republikanske primærvalget da han tapte mot Trump i sin hjemstat, Florida.

Gir seg ikke

Haley har foreløpig ikke tenkt til å gi seg. Kampanjen hennes har allerede kunngjort at hun skal besøke syv delstater og hovedstaden Washington, DC den neste uken.

VALG: Kim Wallace støtter Donald Trump og mener Nikki Haley bør trekke seg så hun ikke splitter det republikanske partiet. Foto: Mathias Ask / TV2

Haley-tilhengere TV2 har snakket med i Sør-Carolina har fortsatt et ørlite håp om at hun kan bli republikanernes presidentkandidat.

– Det kommer an på hvor bra hun gjør det i dag. Hvis det er jevnt så vil jeg si at hun bør fortsette for du vet aldri når ting kan snu, sier Frazier.

– Jeg kommer ikke til å gi opp håpet, sier Amy Williams.

Men Trump-tilhenger Kim Wallace sier Haley må trekke seg så hun ikke splitter partiet ytterligere.

– Jeg tror at hvis hun fortsetter så er det akkurat det demokratene ønsker. Hvis hun taper i kveld så mener jeg at hun bør trekke seg med verdighet, sier Wallace.