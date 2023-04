Militæranalytikers råd til russere:

WASHINGTON D.C. (TV 2): I Ukraina gjør minst 100 000 soldater gjør seg klare til det som kan bli et av de største og blodigste militære slag i nyere tid.

ØVER: Helt siden januar har titusenvis av ukrainske soldater ligget i hardtrening for sin varslede våroffensiv. Nå er det meste på plass, ifølge ukrainske myndigheter. Foto: Roman Chop / NTB.

Mens lett utstyrte heimevernssoldater har forsvart restene av Bakhmut mot bølger av utrente russere, har den ukrainske militærledelsen jobbet i det stille.

Titusenvis av ukrainske soldater er nå tilbake til hjemlandet etter å ha fått intensiv trening og topp moderne utstyr i Vesten.



Langt borte fra fronten gjøres nå de siste forberedelser til aksjon.

– Alt i alt kommer ukrainerne til å sette inn minst 100.000 mann i offensiven, sier Thomas Theiner.

Militæranalytikeren og journalisten, som har flere års erfaring som stabsoffiser i den italienske eliteavdelingen Alpekorpset, har brukt de siste ukene til å studere de mange hundre lekkede Pentagon-dokumentene.

De, sammen med tilsiktede informasjonsdrypp fra regjeringen i Kyiv, gir en ganske detaljert oversikt over hva russerne har i vente.

MÅ BRUKE LIST: Den italienske forsvarsanalytiker Thomas C. Theiner har fulgt krigen i Ukraina tett og bodd flere år i landet. Han tror våroffensiven har en god sjanse til å lykkes dersom ukrainerne bruker krigslist og ikke blir for ivrige. Foto: Privat.

– De russiske soldatene langs fronten kommer til å ha liten sjans til å overleve. Alt vil begynne med et artilleribombardement som vil bli langvarig, brutalt og vilt, sier Theiner til TV 2.

– Det beste rådet jeg har til de russiske soldatene er å ta livet av sine egne offiserer og flykte.



Det meste på plass

Ifølge NATO-sjef Jens Stoltenberg, har Ukraina nå fått 98 prosent av kampkjøretøyene som landet er blitt lovet. Det tilsvarer minst 1550 stormpanservogner og 230 stridsvogner.

I tillegg til dette er pansrede kjøretøy av typen CV-90 på vei fra Sverige, som ennå ikke er medlem av NATO.

SLAGKRAFT: Den ukrainske forsvarsledelsen viser frem noen av de ulike kampkjøretøyene de har fått fra Vesten. Foto: Det ukrainske forsvarsdepartementet.

Men her er ikke soldatene riktig ferdig med sitt treningsopplegg, fortalte Ukrainas forsvarsminister Oleksii Reznikov under en pressekonferanse fredag.

Reznikov ville ikke røpe når offensiven starter, men bekreftet at den er nært forestående.

– Så snart Gud vil, været er godt og våre ledere bestemmer at tiden er inne, vil vi starte, sa Reznikov.

Forsvarsanalytiker Thomas Theiner tror det smeller i løpet av en måneds tid.

– Jeg tror de vil starte i slutten av mai eller tidlig juni. Akkurat nå er bakken fortsatt altfor våt.

Farlig å bite over for mye

Theiner, som daglig deler Ukraina-analyser med sine over 100 tusen følgere på Twitter, mener russerne er for svake til å kunne stå imot et konsentrert ukrainsk angrep i Donbas. Men da må det brukes list.

ANGREPSSCENARIO: Thomas Theiner tror de ukrainske styrkene vil ønske å rykke frem til Mariupol på kortest mulig tid. Lilla femkanter viser de viktigste målene. De tre innerste fargede sirklene viser rekkevidden til de ukrainske artillerisystemene. Den blå sirkelen markerer rekkeviden til luftvernsystemet Patriot. Foto: Thomas Theiner.

Frontlinjen er over 800 kilometer lang, og for å lykkes må angriperne forsøke å lure de russiske lederne til å sende sine reserver til feil sted.

– Ukrainerne vil forsøke å påtvinge russerne et dilemma. Problemer har en løsning, men dilemmaer kjennetegnes ved at alle alternativer er dårlige, så ukrainerne vil sannsynligvis angripe på to steder samtidig.



Analytikeren tror den største faren for ukrainerne er overmot dersom angrepets innledende fase går godt.

– Den største risikoen er at de forsøker å gjøre for mye på samme tid. De bør sette seg oppgaver som de gjør i rekkefølge, sier Theiner til TV 2.