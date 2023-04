Datteren drept foran 100 vitner – farens Facebook-stunt fikk drapsmannen dømt

STRØMMET LIVE: Kalvon Hawkins fikk mye oppmerksomhet da han begynte med daglige direktesendinger på Facebook. Foto: Web of Death / Disney+

Bursdagsfesten er i full gang i den amerikanske byen Michigan City i Illinois. Omtrent 150 ungdommer har møtt opp denne julikvelden i 2011.

Men det er ikke en morsom fest. To rivaliserende ungdomsgjenger er til stede, og festlighetene preges av krangling, slåssing og amper stemning.

Festen blir såpass kaotisk at arrangøren til slutt skrur på lyset, slår av musikken, og sender gjestene ut av huset. Noen går videre til andre steder, mens rundt 100 ungdommer blir hengende i gata.

Plutselig smeller det. Tre ganger. En ung mann skyter mot folkemengden. Alle løper i panikk fra skuddene. Alle, unntagen én.

17 år gamle NeKeisha Nicole Hodges-Hawkins har blitt skutt. Hun ligger på asfalten og gisper etter luft. Så lukker hun øynene og forsvinner inn i døden.

DREPT: NeKeisha ble drept, fire dager før hun fylte 18, på en fest foran omtrent 100 vitner. Foto: Web of Death / Disney+

Politiet ankommer og ser NeKeisha ligge livløs på bakken. De legger et hvitt laken over henne, og kontakter hennes far, Kalvon Hawkins.

Kalvon bryter sammen når han får den ufattelige beskjeden. Tidligere på kvelden fortalte datteren ham at hun skulle besøke en venn, men Kalvon hadde en sterk følelse av at datteren ikke snakket sant.

Nå angrer han bittert for at han slapp henne ut av huset så sent på kvelden.

FAR OG DATTER: Kalvon Hawkins med datteren NeKeisha. Foto: Web of Death / Disney+

Ingen vil prate

Politiet står overfor en stor utfordring når de starter drapsetterforskningen: Ingen vil prate med dem. Og de som vil prate, forteller ikke noe særlig avslørende eller avgjørende. Ungdommer i dette området prater ikke med myndighetene; da er man en tyster.

Flere forteller dog at de så en ung mann i rutete flanellskjorte skyte, men de kjenner ham ikke og vet ikke hvem han er.

SIKRER SPOR: Politiet kom raskt til åstedet etter skytingen i juli 2011. Foto: Web of Death / Disney+

Den første politiet mistenker er 17 år gamle Cameron Kent, siden han ble observert med et skytevåpen på festen. I samtale med politiet overrekker han skytevåpenet, og nærmere undersøkelser viser at det ikke er våpenet som drepte NeKeisha. Cameron sjekkes dermed ut av saken.

Gjentatte ganger oppfordrer politiet festdeltakere til å melde seg og fortelle hva de vet, men det er forgjeves. De har ingen vitner eller fysiske bevis som knytter drapet til en bestemt gjerningsmann.

Etter flere måneder med etterforskning, nedprioriterer politiet saken.

Facebook-stuntet

I 2016, fem år etter drapet, mottar NeKeisahs far Kalvon noen skjermbilder fra en lukket Facebook-gruppe hvor drapet på datteren diskuteres. En rekke gruppemedlemmer hevder de kjenner identiteten til mannen som skjøt – uten å røpe navn.

NEKTET Å GI OPP: Kalvon Hawkins orket ikke tanken på at datterens drapsmann skulle unnslippe straff. Foto: Web of Death / Disney+

Det får Kalvon til å reagere kraftig. Noen der ute vet hvem som drepte datteren hans – og han bestemmer seg for å finne drapsmannen, uansett hvor lang tid det kommer til å ta.

Kalvon haster ned til politistasjonen og viser Facebook-skjermbildene han mottok. Han peker på navnene som hevder de vet hvem som drepte NeKeisha, og forlanger at politiet gjenopptar etterforskningen. Men politiet tar ikke innholdet i Facebook-gruppen seriøst og sender ham av gårde.

Men Kalvon gir seg ikke så lett. Dagen etter møter han opp igjen. Han tar frem telefonen, åpner Facebook-appen, og begynner å strømme direkte fra utsiden av politistasjonen.

Han forteller gråtkvalt om drapet på datteren, motstanden han møter fra politiet, og skjeller ut festdeltakerne som vet noe, men som nekter å snakke med politiet.

Og slik fortsetter han – hver bidige dag.

Facebook-direktestrømmingene til Kalvon går fra å ha en håndfull seere, til vanvittige 85.000 i løpet av kort tid. Folk over hele verden følger ham daglig i sin kamp for å finne ut hvem som drepte datteren.

UTENFOR POLITISTASJONEN: Kalvon Hawkins strømmet daglig fra utsiden av politistasjonen i Michigan City. Han krevde at politiet skulle gjenoppta etterforskningen av drapet på datteren. Foto: Web of Death / Disney+

Etterforskningen starter på nytt

Kalvons Facebook-sendinger vokser seg for stort til at politiet kan ignorere det.

De to etterforskerne som har holdt i saken siden 2011 blir satt på sidelinjen, og to nye etterforskere overtar. De velger å rykke tilbake til start. De ser på alt av beviser, leser alle intervjuer som ble gjort i 2011, og gjør nye intervjuer med festdeltakerne.

To vitner fortalte politiet at de så Charles Gerron skyte mot folkemengden. Foto: Web of Death / Disney+

I de nye intervjuene er det Skyiesha Pender som er mest interessant. Hun var til stede på bursdagsfesten i 2011 med sin daværende kjæreste Charles Gerron.

I 2011 var hun nølende og gnien på informasjon, men nå forteller hun rett ut at Charles hadde et håndvåpen på festen, som han senere på kvelden brukte til å skyte inn i folkemengden, før han hoppet på en moped og rømte fra åstedet.

Når politiet hører Skyiesha historie, blir de minnet på et avhør fra 2011 hvor Charles Gerron også nevnes.

Vitne trekker forklaringen

Etterforskerne graver i arkivet og finner intervjuet med festdeltakeren Michael Cooper. Han fortalte i 2011 at han hadde sett Charles skyte mot folkemengden, men dette ble – av uvisse årsaker – ikke ble fulgt opp av politiet den gang.

Nå har etterforskerne to vitner som peker på Charles Gerron. Det er nok til å få en arrestordre fra en dommer. I desember 2016 – en måned etter Kalvon begynte å strømme på Facebook – blir Charles arrestert for drapet på NeKeisha.

Etterforskerne tar så kontakt med Michael Cooper igjen for å få ham til å vitne i saken. Men Michael står ikke lenger inne for hva han fortalte politiet fem år tidligere. Nå sier han at han ikke husker noe særlig fra festen, og at han i 2011 bare fortalte politiet hva de ønsket å høre.

VRANGT VITNE: Vitnet Michael Cooper sa i 2011 at han så Charles Gerron skyte, men i 2017 nektet han å stå inne for hva han hadde sagt. Foto: Web of Death / Disney+

Michaels helomvending skaper krisestemning blant etterforskerne. De har bare ett vitne – og ingen fysiske beviser.

De ser seg nødt til å tilby Charles Gerron en avtale. I stedet for å tiltale ham for drap og gå til rettssak, foreslår de at han kan si seg skyldig i «criminal recklessness», som på norsk kan oversettes til straffbar hensynsløshet – en mindre forseelse som har betraktelig lavere strafferamme enn drap. Charles er positiv til dette.

Kalvon, derimot, reagerer med sjokk og vantro når han informeres om avtalen. Han vil heller ta sjansen på å gå til rettssak og få ham dømt for drapet på datteren, selv om sjansen for seier er liten.

Men hva Kalvon og Charles ønsker har lite å si, fordi en Illinois-dommer bestemmer seg for å avvise hele avtalen.

Skiftet klær etter drapet

Politiet står nå overfor to valg: Enten henlegge saken, eller fortsette å grave.

De bestemmer seg for å gå videre med etterforskningen, og tar en ny runde med vitnet Michael Cooper. De sender en stevning som beordrer ham til å møte til politisamtale, men Michael ignorer denne og møter ikke opp. Det fører til at han arresteres for å ha trosset stevningen.

I politiavhør går Michael tilbake til sin opprinnelig forklaring – at han så Charles Gerron skyte mot folkemengden. Han sier seg også villig til å vitne i rettssaken.

Etterforskerne er lettet, men de er fremdeles på jakt etter fysiske bevis for å være på den sikre siden.

FOTOBEVISET: Bildet til venstre viser Charles Gerron og daværende kjæreste Skyiesha Pender på festen i 2011. Gerron hadde på seg en rutete flanellskjorte. Bildet til høyre er tatt på politistasjonen senere samme kveld – da hadde Gerron skiftet klær. Foto: Web of Death / Disney+

Så gjør etterforskerne en interessant oppdagelse:

Da Charles ble intervjuet av politiet samme natt skytingen fant sted, hadde han på seg en limegrønn t-skjorte. Charles hevdet da at det var klærne han gikk med på festen.

Men på festen var det en «photobooth» hvor ungdommene tok bilder av seg selv. Charles er synlig på et av bildene – iført en rutete flanellskjorte, akkurat som flere vitner fortalte at skytteren hadde på seg.

Endelig har politiet det fysiske beviset de har lett etter.

Dømmes til 50 års fengsel

Rettssaken mot Charles Gerron starter i september 2017 og varer i en uke. Kalvon er til stede hver dag.

Charles – som oppfører seg følelsesløs og kald – nekter for å ha avfyrt skuddene, men blir ikke trodd av juryen.

Kalvon blir mo i knærne når juryen kommer med sin avgjørelse: Charles er skyldig i drapet på NeKeisha, og dømmes til 50 år i fengsel.

Det er en stor seier for Kalvon at datterens drapsmann omsider har fått sin straff. Han går live på Facebook for å dele den gode nyheten – mens han gråter av glede.

SISTE HVILESTED: Kalvon og resten av familien legger ned blomster ved graven til NeKeisha. Foto: Web of Death / Disney+

