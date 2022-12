Datteren drept for 26 år siden – nå håper faren på en løsning

Seks år gamle JonBenét Ramsey ble av amerikanske medier beskrevet som en skjønnhetsdronning, til tross for at hun bare var seks år gammel. Foreldrene hadde meldt henne på skjønnhetskonkurranser for barn, noe som hadde skaffet familien oppmerksomhet.

Da hun ble funnet drept i familiens kjeller, skulle det være begynnelsen på en lang rekke bøker, dokumentarer og podkaster – alle med samme utgangspunkt: «Hvem drepte JonBenét Ramsey?».

Nye metoder

Foreldrene til JonBenét har aldri gitt opp håpet om å finne datterens morder og få stilt personen for retten. Den nå 78 år gamle faren, John Ramsay, krevde så sent som i november 2022 at dokumenter i etterforskningen skulle frigis til et uavhengig etterforskningsteam.

PRESSEKONFERANSE: Foreldrene Patsy og John Ramsey holder pressekonferanse etter datterens drap. Foto: Ric Feld / AP Photo / NTB Scanpix

Håpet er at nåtidens metoder for å etterforske DNA-spor og annen metodikk innen kriminaletterforskning, skal medføre at gjerningspersonen blir tatt.

Selv har foreldrene måttet tåle til tider svært røff behandling fra mediene, og mistenkeliggjøring rundt sine roller i saken i årevis.

Mistenkt

Det var tidlig 2. juledag 1996 at Patsy Ramsay, JonBenéts mor, oppdaget at datteren var sporløst forsvunnet fra familiens herskapshus i Colorado.

Politiet ble raskt tilkalt, og letingen etter datteren endte tragisk med at hennes egen far fant henne død i familiens kjeller. Obduksjonsrapporten konkluderte med at hun var kvalt, og at hun hadde blitt utsatt for vold mot hodet.

Da det etter hvert ble offentliggjort at familien hadde funnet et krav om løsepenger – som tilsvarte nøyaktig det samme beløpet som John Ramsey hadde fått utbetalt i bonus fra jobben, og at håndskriften lignet på Patsys – startet et drama som har vart i nesten 30 år for familien Ramsey.

BARNESKJØNNHET: Foreldrene til JonBenét meldte henne på flere skjønnhetskonkurranser for barn. Foto: AP Photo / Ramsey-familiens hjemmevideo / NTB Scanpix

Renvasket

Foreldrene ble fullstendig skrevet ut av saken som mistenkte i 2008, etter å ha kjempet i årevis for å overbevise offentligheten og rettssystemet om at de ikke hadde hatt noe med datterens dødsfall å gjøre.

Da hadde JonBenéts mor, Patsy, vært død i to år etter hun tapte kampen mot kreft i 2006.

Til tross for tusenvis av timer med etterforskning, og en rekke mistenkte, har ikke politiet klart å konkludere med en troverdig gjerningsperson. Det er årsaken til at Jon Ramsey ønsket at et privat etterforskningsfirma nå skal få tilgang til alt av bevismateriale.

I SORG: John Ramsey og sønnen Burke i begravelsen til Patsy Ramsey i 2006. Hun døde av kreft. Foto: Ric Feld / AP / NTB Scanpix

Håper på teknologien

«Hvem som enn er ansvarlig for dette, har levd de siste 25 årene i frykt for at teknologien en dag vil utvikle seg til det punktet at dette drapet kan bli oppklart. Den dagen – og den teknologien – er her nå», skrev John Ramsey til Boulder Police Department, der han ønsket å overbevise om å utlevere materialet.

BEGRAVELSE: JonBenét Ramsey ble begravet 31. desember 1996. Foto: Chris Rank / AP / NTB Scanpix

I tillegg til massiv støtte fra de nærmeste, som i årevis har vært overbevist om at drapsmannen er på frifot, har over 29.000 signaturer fra folk som er engasjerte i saken blitt overlevert myndighetene for å legge ytterligere press på dem.

«Å løse drapet på datteren min vil ikke fylle tomrommet i hjertet mitt, men det vil identifisere og fjerne en forstyrret person som er på frifot der ute, og potensielt beskytte livet til andre barn», skrev Ramsay.

Kritiserer politiet

Ifølge avisen The Sun, som har skrevet en lang rekke artikler om drapet i årenes løp, skal en 12 år gammel jente, som også gikk på samme danseskole som JonBenét, ha blitt utsatt for et overfall fra en ukjent mann.

Jenta, som i amerikanske medier blir kalt for «Amy», skal ha våknet av at en ukjent mann, kledd i svart, skal ha stått over senga og holdt hånda over munnen hennes. Han skal så ha forgrepet seg seksuelt på 12-åringen i syv minutter før han ble overrumplet av «Amys» mor, som skal ha styrtet inn på rommet med tåregass etter at hun hørte mistenkelige lyder fra datterens soverom.

VALG: John Ramsay engasjerte seg politisk. Her med kona Patsy, to år før hun døde av kreft. Foto: Carlos Osorio / AP / NTB Scanpix

Tviler på politiet

Sjokkerende nok skal det ha vært de samme etterforskerne som var ansvarlige for å etterforske drapet på JonBenét, som også etterforsket overfallet på Amy.

Ingen gjerningsperson ble tatt i noen av sakene, men Amys far hevder det ikke kan være tvil om at det må være samme mann som tok livet av JonBenét og forgrep seg på datteren hans.

John Ramsay har i årevis kritisert arbeidet politiet har gjort med etterforskningen, og har liten tiltro til at etterforskerne fra den såkalte Cold Case-gruppen, som etterforsker uløste kriminalsaker, skal klare å komme til bunns i saken.

Lover framgang

På grunn av den offentlige interessen og store oppmerksomheten i saken, har Boulder Police District lovet at saken skal flyttes til en etterforskningsgruppe som har atskillig mer erfaring og kompetanse på DNA-etterforskning i 2023.

Men John Ramsey ønsker heller at materialet skal kunne frigis slik at han kan bruke et privat etterforskningsbyrå.

– Jeg har aldri hørt om denne etterforskningsenheten, uttalte John Ramsay til OK Magazine.

– De sier jeg kan henvende meg til dem neste år. Men det kan jo bety 12 måneder fra nå av. Men jeg antar at man tenker det ikke spiller noen rolle når dette allerede har tatt 26 år.

ETTÅRSDAGEN: Blomster og minneord ved graven til Jon Benet på årsdagen for drapet hennes. Foto: Ric Feld / AP / NTB Scanpix

