Datteren (19) fikk ikke overvære farens henrettelse

Kevin Johnson (37) ble dømt til døden for drapet på en politimann. Datterens høyeste ønske var å være til stede under henrettelsen.

FAR OG DATTER: Kevin og datteren Khorry hadde et nært forhold til tross for at han var fengslet nesten hele livet hennes. Foto: AFP PHOTO / Missourians for Alternatives to the Death Penalty / NTB Scanpix

Kevin Johnson var bare 19 år gammel da han skjøt og drepte politimannen William McEntee. Han tilbrakte de neste 18 årene av livet sitt i fengsel i påvente av at dødsstraffen skulle utføres.

Han ble henrettet for bare noen uker siden, 29. november, med en injeksjon av giftstoffet Pentobarbital - i det samme fengselet han hadde sonet hele sitt voksne liv.

Nektet datteren å være til stede

Datteren hans, Corionsa «Khorry» Ramey, var ganske nøyaktig like gammel da faren døde som han selv hadde vært da han tok livet av William McEntee, og det skapte oppstyr da hun ble nektet å overvære sin fars siste minutter.

På grunn av lovgivningen i delstaten, ble nemlig Khorry regnet som mindreårig, siden hun var under 21 år. Hun fikk derfor ikke muligheten til å ta farvel med faren i samme rom som han skulle få giftsprøyta.

Høyeste ønske

I et følelsesladet innlegg delte Khorry sin bønn og argumentasjon om hvorfor hun ønsket å overvære sin fars siste timer i livet.

– Mitt navn er Khorry Ramey, jeg er 19 år gammel. Jeg er nybakt mor til min lille sønn Kaius, og jeg jobber som pleieassistent i St. Louis-området, hvor jeg har bodd hele livet, innledet hun innlegget sitt med.

– I 2005, da jeg var to år gammel, ble min far, Kevin Johnson, arrestert og siktet for drap på William McEntee. Faren min ble dømt til døden.

Hun fortsatte med å fortelle om hvordan også moren hennes hadde blitt brutalt revet bort da hun bare var fire år gammel.

Ifølge Khorry ble moren drept av ekskjæresten sin, mens Khorry var til stede, og hun hadde dermed vokst opp med kun Kevin som forelder- selv om han satt i fengsel i store deler av livet hennes.

– Faren min har vært min eneste forelder nesten hele livet, og han er den viktigste personen i livet mitt. Så lenge jeg kan huske, dro jeg til ham så ofte som familie og venner kunne ta meg med til fengselet, og jeg snakker med ham på telefon minst en gang i uken. Jeg korresponderer også med ham flere ganger i uken gjennom Missouri-fengselssystemets e-post og nettbrett, ettersom jeg har råd til det, skrev hun.

– Jeg har lidd så mye tap i livet mitt. Det er uutholdelig å vite at jeg er i ferd med å miste faren min på nytt når staten dreper ham, men at jeg ikke kan være til stede bare på grunn av alderen min. Det faktum at jeg ikke vil være i stand til å gi ham trøst og oppleve noen form for sorg og avslutning for meg selv, er et nytt tap - og totalt urettferdighet.

Dette var en del av bønnen hennes til myndighetene for å gi henne dispensasjon til å overvære henrettelsen av faren.

Hun argumenterte også sterkt for at hun selv var like gammel som faren var da han drepte politimannen.

– Faren min var 19 år gammel da han på tragisk vis drepte en annen person. Hvis staten Missouri mener at min fars handlinger i en alder av 19 gjør ham moden nok til å bli henrettet, så gir det ingen mening at en voksen som er 19 år ikke er moden nok til å være til stede ved den personens henrettelse, avsluttet hun innlegget med.

HENRETTET: Kevin Johnson ventet på å bli henrettet i 18 år. Han var 19 år da han begikk drapet, og tilbragte nesten halve livet sitt i fengsel. Foto: Missouri Department of Corrections / AP / NTB Scanpix

Åndelig rådgiver

Myndighetene avslo alle hennes forsøk på å få overvære henrettelsen, og Kevin måtte ta til takke med nærværet fra sin åndelige rådgiver, Darryl Gray, som var med ham da giften sakte men sikkert sørget for at livet hans ebbet ut.

Ifølge amerikanske medier skal Darryl Gray ha holdt hendene sine på skulderen til Kevin Johnson mens giften begynte å virke.

Da Johnson sluttet å bevege seg, skal Gray ha bedt en stille bønn for Johnson, som han hadde støttet i en årrekke.

Rasismespekulasjoner

Ettersom Johnson var afroamerikansk, og politimannen han drepte var en hvit mann, skapte saken medieoppslag og spekulasjoner rundt hvorvidt avgjørelsene rundt etterforskningen, rettssakene og straffeutmålingen var rasistisk motivert eller ikke.

Datteren Khorry, som bare var to år gammel da faren ble arrestert for drapet på politimannen, hadde ikke fått oppleve å tilbringe et normalt liv med sin far på frifot. Men hun hadde, ifølge seg selv, bygget en nær relasjon til ham opp gjennom årene.

Hun beskrev ham som «den viktigste personen i livet mitt», og var sønderknust da hun ble nektet adgang til å overvære henrettelsen.

Ba om tilgivelse

Som sine siste ord, valgte Johnson å erkjenne sine synder, og be om tilgivelse for det han hadde gjort.

Veilederen Gray uttalte seg til mediene etter at døden hadde inntruffet, og sa:

«Han ba om unnskyldning igjen. Han ba om unnskyldning til offerets familie, og til sin egen familie. Han sa at han så fram til å bli gjenforent med sin avdøde lillebror, og at han var klar for å dø».

For flere familier fikk saken et endelig punktum med Johnsons død, men hele saken har blitt beskrevet som en endeløs tragedie av hendelser for alle involverte.

Døde på jobb

Politimannen William McEntee var 43 år gammel, og hadde 20 års erfaring fra Kirkwood Police Department i Missouri, da han ble utkalt til et boligkompleks der naboer hadde klaget på at det ble avfyrt fyrverkeri ulovlig.

På minnesiden over falne politioffiserer i Missouri, beskrives hendelsen på følgende måte:

Da han (William McEntee, jour.anm.) kom til stedet, begynte han å snakke med en 13 år gammel gutt, mens han fortsatt satt i patruljebilen sin. En person som ikke var relatert til denne hendelsen, nærmet seg patruljebilen fra passasjersiden og åpnet ild, samt slo McEntee flere ganger. Patruljebilen hans kjørte deretter et lite stykke og krasjet inn i et tre. Gjerningsmannen nærmet seg patruljebilen igjen, og skjøt deretter sersjant McEntee flere ganger.

Mannen stakk fra stedet, og holdt seg på rømmen i flere dager. Han ble til slutt pågrepet i et leilighetskompleks etter at etterforskere mottok tips om hvor han befant seg.

Sersjant McEntee hadde tjenestegjort i Kirkwood Police Department i 20 år. Han etterlater seg kone, datter, to sønner, mor, to søstre og en bror.

Mistet lillebroren

At Kevin Johnsons skjøt og drepte William McEntee var ikke et tilfeldig overfall på en politibetjent, men motivert av at Johnsons egen lillebror tragisk nok hadde dødd som følge av en hendelse tidligere samme dag, der McEntee hadde vært involvert.

På begynnelsen av skiftet til Williams, hadde han blitt sendt ut til Johnsons hjem for å overlevere en arrestordre til Johnson, etter at han skal ha brutt vilkårene for en prøveløslatelse han var ilagt.

Kevin Johnsons 12 år gamle lillebror, Joseph «Bam Bam» Long, skal ha blitt redd da han så politiet troppe opp på døren hjemme hos familien, og løp ut døra for å rømme til bestemoren som bodde i nærheten.

Fikk hjertestopp

Joseph hadde en medfødt hjertefeil som gjorde at han fikk et anfall, og kollapset på gulvet hos bestemoren. Han ble raskt fraktet til et nærliggende sykehus, men døde etter kort tid.

Den sorgtunge og sjokkskadede Kevin Johnson hevdet at han hadde vært helt ute av seg. Da han så politimannen i gaten sin bare timer etter at lillebroren ble erklært død, rant begeret over.

Han skjøt politimannen gjennom det åpne vinduet på politibilen, før han slo ham i benet, hodet og på overkroppen. Deretter tok han politimannens tjenestevåpen.

13-åringen som var i politibilen, for å forklare om fyrverkeriene, ble også slått av Kevin Johnson, men unnslapp uten alvorligere skader.

Tryglet sønnen

Kevin Johnson forlot deretter den hardt skadde politimannen i politibilen, og løp hjem til moren, som allerede hadde opplevd å miste én av sønnene sine denne skjebnesvangre dagen.

Ifølge hennes vitnemål i saken, skal han ha sagt «han lot broren min dø», og «han trenger å føle hvordan det føles å dø».

Til tross for at hun tryglet sønnen om ikke å gjøre noe mer, skal han deretter ha løpt tilbake til åstedet der politimannen hadde klart å komme seg over i en knestående stilling. Deretter hevet Johnson pistolen og skjøt McEntee i ryggen og i hodet, noe som førte til at han døde på stedet.

DØMT: Kevin Johnsen ble dømt til døden for drapet på politimannen William McEntee. Foto: F. Brian Ferguson / St. Louis Post-Dispatch / AP / NTB Scanpix

Kjempet for å unngå døden

Kevin Johnson innrømmet å ha skutt og drept William McEntee, og var beredt på å sone straffen for drapet. Han ble dømt til døden, men levde i årevis med håp om at straffen kunne bli omgjort til livstid i fengsel.

Advokatene til Kevin Johnson hevdet at hans afroamerikanske opphav medførte at dødsstraffen ble utfallet, og i en uttalelse etter henrettelsen sa advokat Shawn Nolan:

– La det ikke ære noen tvil. Missouri rettsforfulgte, dømte og henrettet Kevin fordi han er svart.

Ifølge NBC News var det uenighet blant høyesterettsdommerne som fikk siste ord i saken om hvorvidt dødsstraffen skulle gjennomføres eller ikke, men utfallet ble uansett det samme:

Kevin Johnson ble annonsert død klokken 19:40, 29. november 2022.

I desember 2006 ble Tesson Ferry Road-Highway 21 omdøpt til sersjant William McEntee Memorial Highway, til minne om den drepte politimannen.

