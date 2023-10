Datter til Hamas-gissel: – Vi må kjempe mot hatet

LONDON (TV 2): Over hundre israelere holdes som gisler på Gazastripen. Pårørende trygler om hjelp.

Hamas og Islamsk hellig krig har tatt rundt 150 sivile og soldater til fange og brakt dem til Gazastripen. Det er både barn, voksne og eldre blant gislene. Flere skal også være utenlandske statsborgere.

Noam Sagi (52) og Sharon Lifschitz (52) fra London har begge foreldre som er blant de kidnappede fra bosetningen Nir Oz.

Revet ut av sengen

Sharon Lifschitz forteller at hennes syke mor ble koblet av oksygenapparatet, revet ut av sengen og ført bort på en motorsykkel.

FORTVILER: Begge foreldrene til Sharon Lifschitz fra London er kidnappet av Hamas. Foto: Lucy North

Både moren (85) og faren (83) har jobbet med fredsarbeid hele livet, og holdes nå som gisler.

– Vi ber om fred. Jeg bryr meg ikke om politikk, jeg har ikke den luksusen. Vi må kjempe mot hatet. Alle religioner må komme sammen, bring alle hjem! sier Lifschitz under en pressekonferanse i London torsdag.

– Jeg føler meg hul, men vi er sterke. Disse hendelsene har tatt så mye ifra meg. Min mor ble tatt!

Vil ha fred

Både moren og faren er avhengige av medisiner. Nå har de gått seks dager uten. Oppi dette marerittet er hun opptatt av å huske på at ikke alle palestinere er skyldige.

– Det er et klart skille mellom Hamas og palestinere. Jeg kan ikke forstille meg hvordan de har det. Vi er begge folket av denne regionen, sier hun tydelig berørt.

GISLER: Det er både barn, voksne og eldre blant gislene som ble ført til Gazastripen. Foto: Lucy North

– Det er de som ønsker at vi skal hate. Men majoriteten vil leve sammen i fred. Vi må tro at vi kan kjempe mot hatet med kjærlighet.

Hun forteller at datteren til en venninne også er kidnappet. Jenta har autisme, og alle frykter hvordan hun har det i fangenskap.

– Barn og eldre må hjem nå, sier Lifschitz.

Ingen informasjon

Pårørende lever i uvisse. Det er lite informasjon og ingen vet hva som skjer. Samtidig planlegger Israel en bakkeinvasjon på Gazastripen, og gislene risikerer å havne i kryssild.

Lifschitz sier hun har tillit til at israelske myndigheter gjør det som er nødvendig for å beskytte gislene.

Noams Sagis mor, Ada Sagi (75), er også en av dem som ble kidnappet.

HÅPER PÅ SVAR: Noam Sagis mor jobbet som arabisklærer. Hun ble kidnappet få dager før 75-årsdagen sin. Foto: Kirsty Wigglesworth

– Jeg skulle ikke vært her i dag, men på flyplassen og plukket opp min mor som skulle feire 75 års dagen sin her. Jeg sitter her på grunn av ondskap. … i min hjemby våknet de opp til en ny holocaust, sier Noam Sagi.

– De må hjem nå! Ingen barn og ingen eldre skulle ha vært kidnappet, sier han og legger til.

– Jeg håper terroristene vil se gislene som mennesker.

Brukes som pressmiddel

Gislene brukes for det det er verdt i et kynisk spill mellom Hamas og Israel. Det er en krigsforbrytelse å ta gisler i en krigssituasjon.

Hamas truer med å likvidere gisler dersom Israel fortsetter angrepene mot sivile mål på Gazastripen.

Samtidig sier Israel at de ikke kommer til å skru på tilførsel av vann, strøm eller andre grunnleggende ressurser til Gaza før Hamas har frigjort fangene.

Tusener drept og skadet

Dødstallet i Israel har steget til over 1300 siden Hamas-angrepet lørdag.

1354 palestinere er drept i omfattende gjengjeldelsesangrep på Gazastripen.