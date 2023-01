Danske Rasmus satte fyr på Sveriges Nato-håp

– Alle må se alvoret i denne situasjonen. Dette er det verste vi har vært med på siden 2. verdenskrig, sier statsministeren Ulf Kristersson under en pressekonferanse tirsdag.

Han ber den svenske allmennheten om å ta innover seg hvor viktig det er for Sverige å bli en del av Nato.

Ingen sikkerhetsspørsmål er viktigere for Sverige enn å bli med i Nato sammen med Finland, mener statsministeren.

Men overordnet står ytringsfriheten.

– Det handler om to saker. Den første er at i Sverige gjelder fullt ut svensk ytringsfrihet. Den andre er at majoriteten i befolkningen mener at Sverige og Finland skal gå inn i Nato sammen, konstaterer Kristersson.

Tjener demokratiet

Lørdag stilte den islam- og innvandringsfiendtlige politikeren Rasmus Paludan seg opp foran den tyrkiske ambassaden i Stockholm.

Der satte den høyreradikale lederen for Stram kurs fyr på muslimenes helligste bok, Koranen.

Flammene gjorde at den ulmende, politiske debatten mellom Sverige og Nato-medlem Tyrkia tok fyr.





To dager etter Paludans opptreden, varslet Tyrkias statsleder, president Recep Tayyip Erdogan, full stans i «söta brors» Nato-søknad; innlemmelsen av et nytt Nato-medlem forutsetter samtykke fra samtlige land i forsvarsalliansen.

TYRKIA: Demonstranter viser sin forakt for danske Rasmus Paludans handling, foran Sveriges generalkonsulat i Istanbul, Tyrkia. Foto: Yasin Akgul / AFP

Men:

– Det tjener de nordiske landene, og andre land, til heder at man står fast ved ytringsfriheten, sier Norges tidligere ambassadør i Sverige, Christian Syse.

Og selv om koranbrenningen vekket store reaksjoner mot Sveriges håndtering av Paludan i den arabiske verdenen, blant annet Tyrkia, er det et annet spørsmål som vekker interessen til Syse.

– Det er andre sider ved saken som er mer interessant, og det er altså de kurdiske gruppenes protester mot Tyrkia, som også finner sted i Stockholm i Sverige og andre land.

EMBETSMANN: Christian Syse var ambassadør i Stockholm fra 2017 til 2021. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

En plage for Tyrkia

Da tyrkiske nasjonalister og patrioter etablerte det nye Tyrkia, under Mustafa Kemal, republikkens «landsfar» og første president, gjorde kurderne øst i landet opprør.

Den kampen startet for om lag 100 år siden.

I senere tid har kurdernes kamp blitt ført av de kurdiske militsene PKK og YPG, som i likhet med de første opprørsgruppene kjemper om et selvstendig Kurdistan.

Kampen har blitt møtt med en hard hånd fra tyrkiske myndigheter, som blant annet forbyr kurdere å praktisere kurdisk språk og kultur.

Mange kurdere har derfor søkt tilflukt i andre land, og om lag 100.000 har fått asyl i Sverige.

Vårt naboland har blitt et yndet sted for kurderne å drøfte fritt, ifølge Syse. Blant kurderne som oppholder seg i Sverige, er flere politikere, forfattere og til og med et dusin forlagshus.

Tyrkia krever at Sverige: Stanser våpenstøtten til Kurdistans arbeiderparti PKK og den kurdiske militsen YPG.





Stanser pengestøtten til PKK og YPG, noe som Tyrkia mener er terrorfinansiering.





Utleverer personer tilknyttet YPG, PKK og FETO som oppholder seg i Sverige.





Fjerner våpenembargoet mot Tyrkia.

– Mange vil jo si at dette taler til Sveriges heder, sier han.

– Sverige har nok – i tyrkiske øyne – blitt et av flere sentere med en pro-kurdisk holdning, og da også, ifølge tyrkiske myndigheter, en anti-tyrkisk bevegelse og sammenslutning.

I dag er PKK listet som en terrororganisasjon av Tyrkia og dens allierte, som USA og EU. FN deler ikke Tyrkias syn.

Ambisjonen til en stormakt

Tilhengere av det pro-kurdiske folkedemokratiske partiet (HDP) vifter med flagg som viser det kurdiske arbeiderpartiets (PKK) fengslede leder Abdullah Öcalan; han ble i 1999 dømt til en livstidsdom. Bildet er fra Istanbul 10. april 2016. Foto: YASIN AKGUL

– Uten at jeg er en Tyrkia-ekspert, vil jeg anta at det er veldig mye tyrkiske innenrikspolitiske hensyn som spiller inn, sier Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner.

Kurdernes kamp om en egen stat, hvor tyrkisk suverenitet undergraves, gjør at de blir sett på som terrorister – sett med tyrkiske øyne.

– Mens man fra andre perspektiver vil se på disse kurderne som frihetskjempere, og at disse kurderne da selvfølgelig får oppholde seg i Sverige.

FFI: Forskningsleder og oberstløytnant Tormod Heier ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

At Sverige har blitt en trygg havn for kurderne, provoserer derfor tyrkerne, antar Heier.

– Sett da fra Tyrkias ståsted, som har en ambisjon om å bli en stormakt, blir dette en veldig fin anledning til å fremme typiske, tyrkiske, nasjonale sikkerhetsinteresser – gjennom en allianse mange av oss ser på i et mer kollektivt og solidarisk perspektiv.

Veien videre

STATSLEDER: Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan leder Rettferdighets- og utviklingspartiet [tyrkisk Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti eller AKP]. Foto: Andrej Isakovic / AFP

Tirsdag kveld skulle den svenske utenriksministeren vært på besøk i Ankara. Besøket ble avviklet, eller iallfall utsatt, av tyrkerne.

Det samme gjelder forhandlingsmøte i Brussel i februar, hvor Tyrkia, Sverige, Finland og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg skulle delta.

Hvordan ser da svenskenes mulighet for et Nato-medlemskap ut på sikt?

– Det er litt vanskelig å spå, faktisk, sier tidligere ambassadør, Christian Syse.

– Jeg vil snu litt på perspektivet, og si at jeg antar at det er i tyrkisk, og også Natos langsiktige interesse, at Sverige og Finland, to avanserte demokratier, solide økonomier og gode forsvarsmakter, inngår i Nato.

– Jeg antar at det også vil være et tyrkisk perspektiv på sikt.